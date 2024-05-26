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Toyota Land Cruiser 250 (2025) салон
Интерьер с большими экранами выглядит современно, при этом в Toyota не отказались и от традиционных кнопок
Toyota Land Cruiser 250 (2025) заднее окно
Toyota Land Cruiser 250 (2025) вид сзади
Новый Prado сохранил внедорожные качества предшественника и наконец стал нормально ехать по асфальту

Слово «икона» слишком часто используется, когда речь заходит об автомобилях. Но  есть одна машина, которая действительно заслуживает этого титула, речь о Toyota Land Cruiser

Этот внедорожник появился 72 года назад и прославился на весь мир своей проходимостью и надежностью. Его вы встретите везде — от суровой России до пустынь Дубая. До последнего Land Cruiser прощали его недостатки в виде прожорливых бензиновых моторов и посредственной управляемости. Но в новом поколении «младшей» модели в линейке «Круизеров», которая теперь называется Land Cruiser 250, или Prado в зависимости от того, в какой стране она продается, Toyota решила реабилитироваться.

С точки зрения внешнего облика внедорожник изменился кардинально: ретро-дизайн в стиле старых Land Cruiser обыгран очень удачно. Минимальные свесы, надпись Toyota вместо логотипа, большая площадь остекления, характерный строгий стиль, а также круглые или квадратные фары в зависимости от комплектации. Смотрится реально круто, у покупателей новинка вызовет восторг.

За новыми кузовными панелями скрывается традиционная рама: шасси взяли от более крупного Land Cruiser 300, но при этом внесли в него некоторые технические изменения. Ключевым из них является внедрение электроусилителя рулевого управления взамен ГУР. Он обеспечивает меньшую отдачу на руль при движении по бездорожью и, что немаловажно, позволяет установить систему удержания полосы движения в соответствии с новейшими требованиями безопасности.

Для нового внедорожника Toyota предложен модернизированный 2,8 литровый дизель с новым турбокомпрессором в паре с 8 ступенчатым автоматом (стало на две передачи больше, чем раньше). Двигатель развивает 201 л.с., но, поскольку автомобиль все еще находится на стадии прототипа, его характеристики остаются «подлежащими уточнению» до тех пор, пока он не будет должным образом омологирован. Кстати, в 2025 году появится (слегка) электрифицированный Land Cruiser Prado с 48 вольтовой мягкой гибридной установкой. Причем Toyota ясно дает понять, что речь идет о том, чтобы сделать внедорожник «более плавным и тихим», а не повысить экономию топлива.

Поведение предыдущего Prado на дороге раньше являлось его слабым местом, и Toyota приложила немало усилий, чтобы исправить это. В плане комфорта на асфальте модель действительно сделала ощутимый шаг вперед. Электроусилитель руля изменил поведение автомобиля на дороге — он кажется более устойчивым, уравновешенным и отзывчивым. Подвеска тоже стала работать гораздо лучше, хотя новый Land Cruiser Prado все же не такой плавный, как Land Rover Defender.

А как насчет внедорожных качеств? Не волнуйтесь, Toyota о них не забыла. В трансмиссии осталась «понижайка», а для ее активации теперь используется кнопка, а не механический рычаг. Также есть новая функция, которая позволяет «распустить» передний стабилизатор поперечной устойчивости для увеличения амплитуды работы подвески на бездорожье. Имеются различные электронные «улучшители» проходимости, но даже в стоковых настройках, установленных по умолчанию, внедорожные способности нового Prado впечатляют.

Помните, как выглядел салон Land Cruiser Prado прежде? Дешевый пластик, множество кнопок (да, мы жалуемся, что кнопок слишком много, нам не угодишь!) и общий вид как будто из прошлого века. В интерьере нового Prado все по-другому. Появились большой сенсорный экран и цифровая приборная панель. А самое главное, качество отделки стало гораздо лучше — здесь много мягких на ощупь материалов, хотя и без претензии на роскошь. Кнопки тоже остались, и они здесь такие крупные, что можно смело нажимать в меховых перчатках — не промахнетесь.

Длина нового Prado составляет пять метров. Он может быть пяти- или семиместным, при этом здесь впечатляющий запас пространства на втором ряду. С точки зрения утилитарного семейного автомобиля Prado идеален. Однако все эти улучшения стоят денег, и мы ожидаем, что новинка вряд ли окажется дешевле 55?тыс. фунтов стерлингов, что ставит ее по цене в один ряд с Land Rover Defender и Discovery. Land Cruiser 250 — это уже машина не только для состоятельных фермеров. Новый внедорожник Toyota выглядит круто и так же круто едет по дорогам с любым типом покрытия. Все это говорит о блестящей реинкарнации «иконы», которую мы ждали долгие 15 лет.

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