В Toyota посчитали, что лития, необходимого для постройки одного электромобиля, хватит для питания семи подзаряжаемых или 90 традиционных гибридов

Нынешний Prius Prime появился в модельном ряду Toyota всего пять лет назад, но уже успел состариться. Мы протестировали этот подзаряжаемый гибрид в прошлом году перед его выходом на «пенсию». И, хотя экономию топлива за счет системы PHEV было трудно игнорировать, еще труднее стало игнорировать отвратительную динамику модели. Разгон можно замерять песочными часами.

К счастью, в 2023 году Toyota распрощалась с прошлым и выкатила абсолютной новый Prius Prime. За небольшими исключениями в значках, дизайне колес и серебристой окантовке нижнего воздухозаборника, обычный Prius и Prius Prime теперь выглядят одинаково. И это здорово, так как новый Prius — это лучшее, что придумали дизайнеры Toyota за последнее десятилетие. Ну а самый простой способ отличить модели друг от друга — это обратить внимание на дополнительный лючок на заднем крыле, который скрывает зарядный порт SAE J1772.

Но не только дизайн делает Prius Prime актуальным. Под капотом установлен новый 4 цилиндровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. Его объем увеличился с 1,8 до 2,0 л, а мощность поднялась более чем в полтора раза — с печальных 95 сил до 150. ДВС работает не один, а в паре с электродвигателем мощностью 161 л.с. Второй мотор интегрирован в планетарный редуктор, что обеспечивает общую отдачу 220 л.с. против 121 силы, что развивала модель прошлого поколения. В Toyota утверждают, что новый Prius Prime разгоняется до 100 км/ч менее чем за 7 с, в то время как у предшественника на это уходило более 10.

Toyota решила проблему и с запасом хода, увеличив емкость литий-ионной батареи с 6,2 до 10,9 кВт⋅ч. Теперь автомобиль способен проехать только на электричестве примерно 70 км, что почти вдвое лучше запаса хода старой модели. При этом требуется провести всего четыре часа у обычной розетки, чтобы полностью зарядить батарею. А еще в топовой комплектации предусмотрен заказ солнечной панели в крышу, которая может давать до 185 Вт в хорошую погоду. Впрочем, и без этой подачки Prius Prime не разорит на заправках. При езде в обычном гибридном режиме средний расход составляет всего 4,5 л/100 км.

На дороге мы сразу же оценили динамику нового Prius Prime. Даже в «экономичном» режиме, когда педаль газа наименее чувствительна, подзаряжаемый гибрид Toyota больше не ощущается медленно движущейся мишенью для насмешек окружающих. Он вполне способен энергично ускориться только за счет электромотора, но, когда в работу включается ДВС, это происходит так плавно, что вы этого практически не замечаете. Управляемость Prius Prime тоже стала гораздо лучше благодаря более жесткому шасси TNGA-C, но настройки подвески остались достаточно комфортными. Хороша и шумоизоляция: за исключением незначительного свиста ветра в районе передних стоек, в салоне довольно тихо.

Несмотря на приземистый кузов, у Prime отличная обзорность. Над головой не так тесно, как в Toyota Crown, однако водитель ростом выше 180 см может почувствовать, как его волосы касаются потолка. На заднем ряду пространства над головой еще меньше, хотя места для ног здесь предостаточно. Центральная консоль высокая, но отсек для хранения вещей под подлокотником на удивление маленький. Передняя панель немного выступает со стороны пассажира, и, если не быть осторожным, легко «приложиться» коленом о жесткий пластик.

У Prius Prime такой же руль и приборы, как у электрической Toyota bZ4X. Это означает, что маленькое рулевое колесо расположено здесь ниже, чем обычно, а приборная панель находится над ним, ближе к тому месту, где в любом другом автомобиле был бы проекционный дисплей. Требуется время, чтобы привыкнуть.

Старая информационно-развлекательная система Prius Prime, к счастью, отправилась на свалку. На ее месте — новейший медиацентр Toyota Audio Multimedia, который превосходит своего предшественника во всем, начиная от эстетики и заканчивая временем отклика. Базовый 8,0 дюймовый сенсорный экран может увеличиться до 12,3 дюйма в более дорогих комплектациях. Функция беспроводного зеркального отображения экрана смартфона, как и шесть портов USB-C, являются здесь стандартными.

Новый Prius Prime под завязку нашпигован системами безопасности. Набор активных и пассивных «нянь» в любой комплектации включает автоматический дальний свет, функцию экстренного торможения, помощь в удержании полосы и адаптивный круиз-контроль. Ассистент движения в пробке работает на скорости до 40 км/ч, и благодаря ему водитель мог бы вообще отключиться от управления автомобилем, если бы не камера, которая контролирует пилота. Причем этот монитор внимания настолько глуп, что подает предупреждающий звуковой сигнал, даже когда водитель решится посмотреть по сторонам перед тем, как въехать на перекресток.

А еще Prius Prime может претендовать на звание первого автомобиля, получившего штатный подогрев руля, хотя сиденья с подогревом доступны только за доплату. Это довольно странно, не находите? Насыщенность новинки условно «бесплатными» опциями отразилась на цене. В то время как автомобиль предыдущего поколения можно было купить дешевле 30 тыс. долларов, базовая модель 2023 года обойдется уже минимум в 33,5 тыс. Ну а со всеми наворотами стоимость автомобиля превышает 40 тыс. Впрочем, учитывая, сколько улучшений Toyota втиснула в новый Prius Prime, его раздутый ценник не должен шокировать.