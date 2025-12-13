Наряду с другими компактными спорткарами, выпускавшимися Ford, Opel и Peugeot, купе Toyota GR86 уходит с рынка, и преемника у него не будет. Что же мы потеряли?

Европейские правила безопасности, потребовавшие дорогостоящей модернизации Toyota GR86, похоронили автомобиль. Но он был хорош. Это купе появилось под суббрендом Toyota Gazoo Racing, получив более мощный двигатель, позволивший решить проблемы с ускорением в среднем диапазоне оборотов, которые имелись у модели GT86. Другие новшества — более жесткий кузов, обновленный внешний вид и кардинально переработанный салон.

Оппозитный двигатель Toyota GR86 использует тот же блок, что и 2,0 литровый агрегат GT86. Благодаря более тонким гильзам цилиндров, пластиковой клапанной крышке и переработанной рубашке охлаждения, объемный мотор не стал тяжелее. Новая система впрыска и модернизированный впускной коллектор улучшили отклик на газ. Мощность при этом возросла на 35 сил до 231 л.с., а максимальный крутящий момент теперь достигается при 3700 об/мин, а не при 6700, что делает двигатель эластичнее.

Шестиступенчатая механическая коробка передач осталась той же, что и у Toyota GT86, но с новыми синхронизаторами и укороченным ходом рычага переключения стали более четкими. Для GR86 также доступен гидромеханический автомат, но этот автомобиль важно чувствовать, а сделать это можно только с механической трансмиссией.

Подвеска — McPherson на передней оси и двухрычажная на задней — конструктивно не изменилась, но получила новые пружины и амортизаторы, клиренс при этом стал на 10 мм ниже. Задний стабилизатор поперечной устойчивости теперь напрямую соединен с подрамником. Задняя колея была немного расширена, колесная база выросла на 5 мм, а посадка водителя стала на 5 мм ближе к земле, что улучшило устойчивость автомобиля.

Между подвеской и рамой добавлены распорки, что, по заявлению Toyota, повысило жесткость кузова на 60% спереди и на 50% сзади. Больше алюминия в конструкции позволило снизить снаряженную массу до 1275 кг. Так, только новая алюминиевая крыша сэкономила почти 2 кг.

Мы тестировали автомобиль на холмистых дорогах к западу от Севильи, где были подъемы, на которых в Toyota GT86 пришлось бы переключиться на одну-две передачи вниз, а GR86 этого не потребовалось. Мотор издает приятный звук, усиливаемый динамиками. Искусственную озвучку нетрудно отключить, однако для этого потребуется визит к дилеру. Двигатель не такой грохочущий, как можно было бы ожидать от «оппозитника» Subaru, и звучит он даже лучше, чем «четверка» Porsche 718.

Руль легкий, но предельно точный. Крены кузова минимальны, вы чувствуете низкий центр тяжести и очень хорошо контролируете машину. Подвеска жесткая, что ощущается на разбитом асфальте, хотя явного дискомфорта это не вызывает. Для Toyota GR86 спортивные шины Michelin Pilot Sport 4 входят в стандартную комплектацию, и с ними сорвать машину в занос можно только если вы очень этого хотите.

Благодаря возросшим мощности и моменту избыточная поворачиваемость проявляется гораздо раньше, а после заноса ее легче контролировать. Тормоза отлично подходят для обычных дорог и должны без особых проблем справиться с трек-днем. Да, можно было бы поставить механизмы и помощнее, но это палка о двух концах — неподрессоренная масса тогда бы увеличилась.

Ориентированный на водителя кокпит Toyota GR86 прекрасно продуман в плане эргономики. Вы почувствуете себя комфортно, перебравшись через порог и расположившись в удобных спортивных креслах с мощной боковой поддержкой. Внутри много жесткого пластика, однако выглядит он не так бюджетно, как в GT86. В центре передней панели расположен сенсорный экран — небольшой, но читабельный и не перегруженный информацией. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию, так что вы можете синхронизировать свою цифровую жизнь и использовать Google Maps для навигации.

Спереди хватает места даже крупным пассажирам. Задние сиденья крошечные, но идеально подходят для размещения багажа и маленьких детей, если вы не рассчитываете на место для ног, — его здесь нет. Объем багажника — 276 л, и это приличный показатель для спорткара. В целом Toyota исправила все недочеты GT86, не потеряв при этом характер модели. Этот автомобиль — как Porsche Cayman со вторым рядом сидений, который стоит на 20 тыс. фунтов дешевле. И нам его будет очень не хватать.