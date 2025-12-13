Наряду с другими компактными спорткарами, выпускавшимися Ford, Opel и Peugeot, купе Toyota GR86 уходит с рынка, и преемника у него не будет. Что же мы потеряли?
Европейские правила безопасности, потребовавшие дорогостоящей модернизации Toyota GR86, похоронили автомобиль. Но он был хорош. Это купе появилось под суббрендом Toyota Gazoo Racing, получив более мощный двигатель, позволивший решить проблемы с ускорением в среднем диапазоне оборотов, которые имелись у модели GT86. Другие новшества — более жесткий кузов, обновленный внешний вид и кардинально переработанный салон.
Оппозитный двигатель Toyota GR86 использует тот же блок, что и 2,0 литровый агрегат GT86. Благодаря более тонким гильзам цилиндров, пластиковой клапанной крышке и переработанной рубашке охлаждения, объемный мотор не стал тяжелее. Новая система впрыска и модернизированный впускной коллектор улучшили отклик на газ. Мощность при этом возросла на 35 сил до 231 л.с., а максимальный крутящий момент теперь достигается при 3700 об/мин, а не при 6700, что делает двигатель эластичнее.
Шестиступенчатая механическая коробка передач осталась той же, что и у Toyota GT86, но с новыми синхронизаторами и укороченным ходом рычага переключения стали более четкими. Для GR86 также доступен гидромеханический автомат, но этот автомобиль важно чувствовать, а сделать это можно только с механической трансмиссией.
Подвеска — McPherson на передней оси и двухрычажная на задней — конструктивно не изменилась, но получила новые пружины и амортизаторы, клиренс при этом стал на 10 мм ниже. Задний стабилизатор поперечной устойчивости теперь напрямую соединен с подрамником. Задняя колея была немного расширена, колесная база выросла на 5 мм, а посадка водителя стала на 5 мм ближе к земле, что улучшило устойчивость автомобиля.
Между подвеской и рамой добавлены распорки, что, по заявлению Toyota, повысило жесткость кузова на 60% спереди и на 50% сзади. Больше алюминия в конструкции позволило снизить снаряженную массу до 1275 кг. Так, только новая алюминиевая крыша сэкономила почти 2 кг.
Мы тестировали автомобиль на холмистых дорогах к западу от Севильи, где были подъемы, на которых в Toyota GT86 пришлось бы переключиться на одну-две передачи вниз, а GR86 этого не потребовалось. Мотор издает приятный звук, усиливаемый динамиками. Искусственную озвучку нетрудно отключить, однако для этого потребуется визит к дилеру. Двигатель не такой грохочущий, как можно было бы ожидать от «оппозитника» Subaru, и звучит он даже лучше, чем «четверка» Porsche 718.
Руль легкий, но предельно точный. Крены кузова минимальны, вы чувствуете низкий центр тяжести и очень хорошо контролируете машину. Подвеска жесткая, что ощущается на разбитом асфальте, хотя явного дискомфорта это не вызывает. Для Toyota GR86 спортивные шины Michelin Pilot Sport 4 входят в стандартную комплектацию, и с ними сорвать машину в занос можно только если вы очень этого хотите.
Благодаря возросшим мощности и моменту избыточная поворачиваемость проявляется гораздо раньше, а после заноса ее легче контролировать. Тормоза отлично подходят для обычных дорог и должны без особых проблем справиться с трек-днем. Да, можно было бы поставить механизмы и помощнее, но это палка о двух концах — неподрессоренная масса тогда бы увеличилась.
Ориентированный на водителя кокпит Toyota GR86 прекрасно продуман в плане эргономики. Вы почувствуете себя комфортно, перебравшись через порог и расположившись в удобных спортивных креслах с мощной боковой поддержкой. Внутри много жесткого пластика, однако выглядит он не так бюджетно, как в GT86. В центре передней панели расположен сенсорный экран — небольшой, но читабельный и не перегруженный информацией. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию, так что вы можете синхронизировать свою цифровую жизнь и использовать Google Maps для навигации.
Спереди хватает места даже крупным пассажирам. Задние сиденья крошечные, но идеально подходят для размещения багажа и маленьких детей, если вы не рассчитываете на место для ног, — его здесь нет. Объем багажника — 276 л, и это приличный показатель для спорткара. В целом Toyota исправила все недочеты GT86, не потеряв при этом характер модели. Этот автомобиль — как Porsche Cayman со вторым рядом сидений, который стоит на 20 тыс. фунтов дешевле. И нам его будет очень не хватать.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Toyota представила 640-сильный суперкар GR GT
Toyota представила новый флагман от Gazoo Racing — купе GR GT. Одновременно японцы показали трековую версию GR GT3, которая дебютирует в гоночных соревнованиях уже в следующем году
Toyota готовит флагманский суперкар GR GT
Модель станет первым суперкаром Toyota за последние 15 лет и фактически станет преемником легендарного Lexus LFA, а также классического 2000GT. Премьера GR GT состоится 5 декабря
Toyota представила новый RAV4 для Китая
Компания Toyota выводит на китайский рынок кроссовер Wildlander. Это местный аналог RAV4, который выпускается совместным предприятием GAC Toyota
Toyota увеличит жизненный цикл моделей до 9 лет
Компания отказывается от привычного ритма обновлений раз в 4 или 5 лет и увеличивает цикл смены поколений до 9 лет. Такой шаг позволит не только снизить нагрузку на производство, но и сделать программные обновления ключевым инструментом эволюции моделей
Toyota расширяет семейство Land Cruiser новыми кроссовером и пикапом
Toyota готовит в течении двух лет выведет на рынок сразу две модели, которые войдут в линейку Land Cruiser. Разрабатывают их для североамериканского рынка
Toyota готовит мощную «турбочетверку»
Инженеры Toyota Gazoo Racing создают 2,0-литровый турбомотор мощностью около 400 л.с.
Toyota вновь отзывает 127 тысяч Toyota и Lexus из-за риска поломки двигателя V6
Компания Toyota столкнулась с очередной волной проблем с двигателями. Производитель объявил отзыв 127 тысяч автомобилей Toyota и Lexus в США, оснащенных 3,5-литровым турбированным мотором V6 серии V635A
Toyota возвращает V8: новый твин-турбо мотор появится на GR GT3 и Lexus Sport Concept
Toyota готовит к дебюту новый 8-цилиндровый двигатель, который станет сердцем будущих спортивных моделей марки и ее премиального подразделения Lexus. Об этом сообщил президент Toyota Powertrain Такаси Уэхара на автосалоне Japan Mobility Show
2022 - сегодня