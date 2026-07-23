Хотя Toyota bZ4x после рестайлинга стала привлекательнее, ее скромный багажник придавал ей больше сходства с хэтчбеком, чем с семейным кроссовером. Эту проблему японцы решили кардинально — выпустив версию Touring

За счет увеличенного на 140 мм заднего свеса объем багажного отделения Toyota bZ4x Touring вырос более чем на 200 л, а измененная линия крыши дала 25 мм дополнительного пространства над головами задних пассажиров. Более того, новый кузов прибавил всего пару сотен фунтов к цене при том, что автомобиль получил более емкую батарею. А еще Touring смотрится брутальнее — благодаря рейлингам на крыше и текстурированным матовым пластиковым накладкам на колесных арках вместо глянцево-черных.

Среди других изменений — переработанная система полного привода, учитывающая разницу в скорости вращения колес как по бокам, так и спереди и сзади. Утверждается, что это улучшает проходимость по бездорожью и устойчивость на асфальте. Это важно, поскольку даже базовая версия Touring с одним электромотором выдает 221 л.с. и разгоняется до сотни за 7,3 с. В двухмоторной модификации мощность увеличена до внушительных 375 л.с., что сокращает время разгона 0–100 км/ч до 4,5 с.

Под полом находится батарея емкостью 74,7 кВт⋅ч — на 1,6 кВт⋅ч больше, чем у Toyota bZ4x. Запас хода составляет достойные 589 км для переднеприводной версии и 478 км — для полноприводной. Нам удалось добиться наилучшего результата по расходу в 7,53 км на кВт⋅ч, что дает запас хода в 534 км. Расчет делался по полезной емкости батареи в 71 кВт⋅ч, если кто-то из вас вдруг решит воспользоваться калькулятором. На версии с двумя электродвигателями реальный запас хода во время теста составил 376 км.

На дороге новинка ощущается как обычная Toyota bZ4x. И это неудивительно, учитывая общие настройки подвески, рулевой системы и тормозов. Динамика переднеприводной версии идеально подходит для семейного автомобиля: мощности хватает для обгонов, но недостаточно, чтобы машина начала бороться с водителем. Если вы хотите первыми стартовать со светофора, выбирайте версию с двумя двигателями. Она отлично разгоняется с места и продолжает бодро тянуть на высоких скоростях, но из-за этого страдает автономность.

Переднеприводная версия оснащена высокопрофильными 18 дюймовыми шинами, которые заметно лучше справляются с неровностями, чем 20 дюймовые на машине с полным приводом. Рулевое управление приятно сбалансировано по усилию, даже дает неплохую обратную связь, но это не тот кроссовер, на котором хочется мчать по серпантину. Чувствуется и вес, и недостаточная жесткость кузова, что притупляет реакцию автомобиля на быстрых S-образных связках, при этом система полного привода здесь никак себя не проявляет. Тормоза цепкие, есть подрулевые «лепестки» для регулировки рекуперативного торможения, но за рулем Touring лучше расслабиться и не пытаться проверить пределы возможностей шасси.

Интерьер версии Touring в целом такой же, как у обновленной Toyota bZ4x: в нем используются более качественные материалы и выглядит он менее вычурно. Тем не менее вы по-прежнему получаете расположенную почти у лобового стекла приборную панель, на которую приходится смотреть поверх руля.

Этот дисплей отображает все необходимое, и у водителя не возникает ощущения, что руль нужно держать на коленях, чтобы его прочитать. 14 дюймовый сенсорный экран находится высоко и утоплен в передней панели, что обеспечивает хорошую видимость информации, а наличие «физических» регуляторов температуры — приятный бонус.

Медиасистема не самая интуитивно понятная — к ней нужно привыкнуть. Графика простоватая, но четкая, а отклики на нажатие сенсорного экрана быстрые. Ниже расположены две беспроводные зарядки, здесь же — большая полка для хранения и удобная крышка центрального подлокотника с двойными петлями, обеспечивающая легкий доступ с любой стороны. Однако карманы в дверях тесноваты, а бардачка нет совсем.

Салон просторный как спереди, так и сзади. И хотя панорамная крыша немного уменьшает запас места над головами задних пассажиров, это заметно только при росте выше 180 см. Багажник объемом 669 л вмещает на 84 л больше, чем у такого рекордсмена класса, как Skoda Enyaq. Проем здесь немного больше, чем у обычного bZ4x, он имеет правильную квадратную форму и низкий порог. Рейлинги не только добавляют стиля, но и позволяют разместить на крыше велосипеды или палатку.

Ожидается, что Touring выйдет на дороги Великобритании в июле и будет стоить примерно на 250 фунтов стерлингов дороже Toyota bZ4x. Но отсутствие версии с самой маленькой батареей означает, что цены на Touring будут стартовать с 46?000 фунтов стерлингов (4,45 млн рублей по курсу), а не с 40?000, как у bZ4x. Полный привод с двумя электромоторами обойдется еще в 6000 фунтов стерлингов, что кажется разумной доплатой, учитывая значительное увеличение производительности и богатое оснащение, куда входят 20 дюймовые колеса, панорамная крыша и вентиляция передних сидений.

Touring — это то, чем Toyota bZ4x должна была быть с самого начала. Огромный багажник, большая батарея и разгон быстрее, чем у Toyota GR Yaris. Да, управляемость, безусловно, не ее конек. Но тихий салон и сбалансированное рулевое управление обеспечивают приятные ощущения на дороге. Главная проблема новинки — высокая стоимость. По цене переднеприводной версии можно купить семиместный Mercedes-Benz GLB, а вместо полноприводной взять BMW iX3 — лучший кроссовер в своем классе.

