RAV4 — это не просто мировой бестселлер Toyota, но и самый продаваемый автомобиль в мире в прошлом году. Разберемся, чем хороша модель шестого поколения, получившая подзаряжаемый гибридный привод

С тех пор как в 1994 году появился первый RAV4, рынок кроссоверов стал гораздо более конкурентным. И теперь, чтобы оставаться лучшим в сегменте, Toyota приходится прикладывать много усилий. Снаружи кроссовер 6 го поколения стал более угловатым, перекликаясь в этом с последними моделями марки — такими, как Prius, C-HR+ и Land Cruiser. Впрочем, новый RAV4 отличается от предшественника не только дизайном, но и более жесткой конструкцией кузова, а также упором на электрификацию.

Силовая установка — подзаряжаемый гибридный привод на основе 2,5 литрового ДВС, суммарно развивающий до 305 л.с. в версии с двумя электродвигателями и всеми ведущими колесами. Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 5,8 с против 7,5 с в переднеприводной версии мощностью 272 л.с., которая обходится одним электромотором. Емкость батареи составляет 22,7 кВт⋅ч, а запас хода на электротяге достигает 138 км, что ставит новинку Toyota по этому параметру на вершину класса.

На дороге новый RAV4 делает именно то, что нужно большинству покупателей кроссоверов. Он комфортабельный, тихий и легко управляется. Высокая посадка водителя обеспечивает хороший обзор, а органы управления интуитивно понятны. Плавность хода на высоте даже у версии GR Sport. Но при падении заряда батареи приходится сильнее нажимать на газ, из-за чего езда становится более шумной.

Внутри RAV4 получил серьезное обновление в виде большой 12,3 дюймовой приборной панели в паре с новым 12,9 дюймовым центральным дисплеем. Кроссовер первым из автомобилей марки оснастили новой медиасистемой Toyota Smart Connect+, которая работает на 40% быстрее предыдущей версии. При этом сохранились «физические» элементы управления ключевыми функциями, что упрощает их использование в движении.

В салоне достаточно места как спереди, так и сзади, а багажник объемом 672 л отличается удобной формой и легким доступом. Плюс есть место для зарядного кабеля под капотом и нескольких отсеков для мелочей под полом. Жаль, что батарея под задним диваном заставляет пассажиров поднимать ноги слишком высоко, а сам диван нельзя двигать. При этом качество отделки салона неожиданно разочаровывает: весь пластик ниже «ватерлинии», включая дверные панели и ручки, ощущается дешевым.

Цены на новый RAV4 начинаются от 43?845 фунтов стерлингов (4,43 млн рублей) за переднеприводную версию, которая включает 18 дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений и руля, электропривод задней двери, систему контроля слепых зон и бесплатный цвет металлик. Топовая версия GR Sport, отличающаяся настройками подвески, дизайном решетки радиатора, а также оригинальным рулем и передними креслами, доступна только в полноприводном варианте и обойдется в 52?045 фунтов стерлингов (5,26 млн рублей).

В целом новый RAV4 нам понравился. Просторный, практичный, комфортный и простой в управлении, он отвечает ключевым требованиям рынка, а его дизайн выглядит привлекательно. При длине 4,6 м он достаточно вместительный для четырех человек, но не настолько большой, чтобы доставлять проблемы с парковкой. Стоит также отметить отличный запас хода на электротяге и динамику полноприводной версии. Модификация GR Sport обладает приятным балансом комфорта и управляемости, но удовольствия водителю она не доставит, особенно если вы забудете зарядить аккумулятор.

