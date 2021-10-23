Век назад – 6 октября 1921 года – в Турине родился известный автомобильный стилист Джованни Микелотти, разработавший за свою карьеру более 1200 проектов машин. Это можно считать рекордом. Однако достоверной информации об этом человеке на удивление мало

Говоря о периоде становления будущего дизайнера, надо иметь в виду два обстоятельства. Первое: Турин – это автомобильная Мекка Италии, где каждый мальчишка мечтал строить автомобили. И второе: отец Джованни был тесно связан с автопромом. Но как именно, сегодня сказать трудно. Ко времени рождения сына он, согласно одним источникам, служил управляющим механического цеха в компании Itala, а по другим – занимался поставкой комплектующих вышеуказанной фирме.

Разумеется, сочетание подобных обстоятельств не могло не отразиться на судьбе молодого человека. В 15 лет он окончил школу и устроился учеником в кузовное ателье Stabilimenti Farina, располагавшееся в селении Камбьяно, недалеко от Турина. Обладая выдающимися художественными способностями, врожденным вкусом и пониманием техники, Микелотти довольно быстро овладел тонкостями проектирования автомобилей. Его талант был высоко оценен мэтром итальянского дизайна Марио Ревелли де Бомонтом, который прочил молодому человеку блестящее будущее. Да и сам Джованни мечтал, что созданные им автомобили когда-нибудь станут знаменитыми, и продолжал оттачивать свое мастерство. Однако радужные планы скорректировала Вторая мировая война – Джованни призвали в армию. В ходе боевых действий он вполне мог погибнуть, как и многие его сверстники, но парню повезло остаться в живых.

Демобилизовавшись, Микелотти вернулся в Турин, чтобы вновь заняться любимым делом, и устроился в кузовную мастерскую, принадлежащую Серафино Аллемано, в которой проработал до 1949 года. Именно тогда Джованни решил, что опыта у него уже достаточно и пора открывать собственное дело. Новое предприятие, получившее название Studio Technico e Carrozzeria G. Michelotti, располагалось на улице Корсо Франко в доме № 28.

1200 авто и… кофемолка

Успех пришел сразу. Некоторые историки утверждают, что первым клиентом Микелотти стал Альфредо Виньяле из Carrozzeria Vignale, затем Джованни создал двухместное купе для Моретти, а в 1953 году к его услугам прибегнул Луиджи Сегре, управлявший Ghia Carrozerria. Необходимо отметить, что тогда Studio Michelotti разрабатывала только проекты, не имея собственного производства.

Уже на следующий год на Туринском салоне был представлен целый ряд новых разработок, включая Seata-FIAT 8V и FIAT 1100 TV. Годом позже появились FIAT 8V Demon Rouge, Lancia Aurelia GT Raggio Azzurro и другие модели.

Как известно, 50-е и 60-е годы прошлого века были временем бурного развития европейского автомобилестроения. Часто обеспеченные заказчики не довольствовались серийными машинами, желая иметь нечто эксклюзивное. В такой ситуа­ции положение независимого стилиста имело массу плюсов. Но был и весьма существенный минус – широкая публика не знала имени автора проекта, на первом месте всегда стояла марка автомобиля. Микелотти знали лишь в кругу специа­листов, хотя он разработал сотни авто для FIAT, Ferrari, Lancia, Maseratti, Matra, BMW, Renault, Triumph, Volvo и других именитых брендов.

К примеру, по его проекту знаменитая Carrozzeria Vignale создала уникальный Ferrari 340 Mexico – автомобиль, предназначавшийся для участия в мексиканской дорожной гонке Carrera Panamericana 1952 года. Другой не менее любопытный биографический факт: на протяжении 1960-х наш герой тесно сотрудничал с голландской фирмой DAF. Сегодня эта марка славится своими грузовиками, а тогда выпускала и легковые автомобили. С легкой руки итальянского маэстро свет увидели DAF 30, DAF 31, DAF 44…

В 1967 году Микелотти открыл небольшое производство в местечке Орбассано, что неподалеку от Турина. Там строили полноразмерные модели и прототипы спроектированных им автомобилей. Работа была настоящей страстью Микелотти – он частенько за полночь засиживался в своем кабинете, пытаясь найти ту самую изюминку, которая сделает его проект особенным. Понятно, что, пока шеф не ушел, сотрудникам тоже приходилось оставаться на своих местах. Если верить мемуарам, отвлечь Мичо (так они называли шефа) от работы могли только матчи Туринского футбольного клуба. И тут уж страсти разгорались не на шутку!

Микелотти всегда умел произвести выгодное впечатление на своих заказчиков: элегантный и вежливый, в безупречно белой сорочке с галстуком и дорогом костюме, он всегда внимательно выслушивал, чего хочет клиент. Иной раз отправлял его «попробовать восхитительный кофе в ближайшей кофейне», а когда тот возвращался, демонстрировал готовый карандашный набросок будущего автомобиля. Иногда деловые встречи проходили в ресторане, и дизайнер, поняв, чего от него хотят, прямо за столом, на салфетке, делал первые наброски. За сутки он мог спроектировать машину целиком. Разрабатывая авто по индивидуальным заказам, стилист мог дать волю фантазии – разу­меется, с оглядкой на существовавшие технологии и пожелания клиента. Такой подход позволял не думать об ограничениях, которые обычно накладываются на продукт массовым производством, и сосредоточиться на самой машине.

В каком-то смысле Микелотти повезло. Пик его творчества пришелся на период, который некоторые историки автомобиля именуют «Золотым веком кароцциери» – небольших независимых дизайн-ателье. Помимо прочего он был одним из первых европейских стилистов, начавших работать с японскими автостроителями. И хотя любая автомобильная компания сочла бы за честь иметь его в штате своих сотрудников, на все полученные предложения Джованни неизменно отвечал отказом. Не исключением стало и приглашение возглавить отдел дизайна американской General Motors. Свою позицию он тогда объяснил весьма образно: «Дизайнер делает скаковую лошадь, а после заседания дирекции из нее получается верблюд!»

Повышенный интерес мастер прояв­лял к созданию компактных машин, ярким примером здесь может послужить концепт-кар CVT 58. Его отличительной чертой стал небольшой коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,28, – даже сегодня такой показатель считается неплохим. При этом в одном из своих интервью, отвечая на вопрос «Разрабатывали ли вы что-либо, кроме автомобилей?», дизайнер признался, что сразу после окончания войны сделал проект… кофемолки.

Последним детищем неутомимого мастера стал Reliant Scimitar SSI. Правда, премьеры своего творения автор так и не дождался, он ушел из жизни 23 января 1980 года, не дожив и до 60 лет. После смерти Микелотти предприятие перешло к его сыну Эдуардо, который в 1981-м основал ассоциацию L'Associazione Registro Storico Michelotti, членом которой мог стать любой владелец автомобиля, спроектированного его отцом. Цель – сохранение памяти и наследия, а также проведение культурных мероприятий, связанных с именем Джованни Микелотти.

Специалисты утверждают, что стиль Микелотти «стоит над временем»: многие его работы даже сегодня не выглядят устаревшими, а сам дизайнер остается одной из наиболее важных личностей в истории итальянского автодизайна. В знак уважения к профессиональным достижениям Джованни Микелотти его имя в 2009 году было увековечено в Зале автомобильной славы.