Десятого июля 2022 года исполняется 40 лет со дня открытия для публики в городе Мюлуз Национального автомобильного музея Франции. Который появился вследствие... одного из самых громких скандалов последней четверти ХХ века

Музей, известный как Musee National De L’Automobile Collection Schlumpf, изначально был создан на основе коллекции автомобилей братьев Ганса и Фрица Шлумпф – крупнейших производителей текстиля в регионе.

Джованни Карло Витерио Шлумпф, он же Ганс Шлумпф, родился в Италии в 1904 году. Там же спустя два года появился на свет и его брат Фриц, окрещенный как Филиппо Августино Шлумпф. Их мать была уроженкой города Мюлуз, а отец имел швейцарское гражданство.

Вскоре после рождения Фрица семья переехала во Францию и обосновалась на родине матери. По характеру братья были прямыми противоположностями: Ганс – спокойный, общительный, дружелюбный, Фриц – надменный, недоверчивый и сварливый. Тем не менее Ганс очень любил младшего брата и нередко потакал его прихотям. Выросши, Фриц занялся текстильным бизнесом, а Ганс – банковским.

В 1935 году они совместными усилиями создали в Мюлузе предприятие по выпуску шерстяных тканей под названием Societe Anonim pourl’Industrie Lainiere (SAIL).

К бизнесу братья тоже подходили по-разному. Старший, отвечавший за кадры, часто бывал в цехах, лично знал большинство инженеров и рабочих, любил поговорить с ними о жизни. А вот стиль управления младшего был настолько жестким, что сотрудники его прос­то боялись. Как ни странно, такой подход дал свои плоды, и с годами Шлумпфы прибрали к рукам всю местную текстильную промышленность.

К тому же у братьев имелась все-таки общая черта – оба любили автомобили. Фриц начал скупать старинные авто еще в 1930-х. Он привозил машины в Мюлуз, где их реставрировали в принадлежавшей братьям мастерской.

Гармонию нарушало лишь одно – местные жители братьев не жаловали. Причин было достаточно: гражданство они имели швейцарское, с другими предпринимателями почти не общались, да и бизнес вели по своим, не всегда понятным правилам…

Испепеляющая страсть

В 1957 году в семействе Шлумпф произошло печальное событие – умерла горячо любимая братьями мать. С тех пор Фрицем овладела навязчивая идея: собрать в ее память самую большую в мире коллекцию старинных автомобилей. Но сделать это было нелегко, даже имея огромные деньги, поскольку большинство раритетов давно осело в музеях фирм-производителей или частных собраниях. Поэтому-то к началу 1960-х в мире уже не осталось серьезных собирателей, к которым бы Фриц Шлумпф не обращался с просьбой продать машины.

Но кто-то соглашался, и тогда по ночам в Мюлуз приходили вагоны, из которых в обстановке строжайшей секретности выгружали упакованные в деревянные ящики автомобили. Фриц лично наблюдал за соблюдением мер безопасности. Говорят, однажды он поймал рабочего, глазевшего на привезенные машины, и тут же его уволил. Что касается реставраторов, то они давали подписку о неразглашении!

Жемчужинами коллекции Шлумпф стали модели Bugatti. В 1963 году эта фирма, располагавшаяся в соседнем Мольсхайме, попала в затруднительное положение, и братья тут же выкупили часть ее коллекции. Им достались 23 классические модели марки, включая знаменитое купе Napoleon. Кроме того, было приобретено множество оригинальных деталей, компрессоров и двигателей Bugatti. По слухам, за все Шлумпфы выложили 24 тыс. долларов – огромные по тем временам деньги.

При этом Фриц страшно жалел, что не смог купить заводской музей целиком и часть коллекции ушла на сторону. Но судьба послала ему утешение. Чикагский коллекционер Джон Шекспир за 90 тыс. долларов уступил Шлумпфам еще три десятка Bugatti, в том числе знаменитую Royal.

Коллекция быстро росла, и вскоре машины уже некуда было ставить. Тогда под них отвели 20 тыс. м² старых фабричных цехов, переоборудовав их в выставочные залы. Собрание автомобилей Шлумпф стало одним из крупнейших в Европе.

Впрочем, была во всем этом странность: братья практически не показывали свои сокровища посторонним. С 1966 по 1976 год всего три десятка избранных смогли увидеть их коллекцию, пополнившуюся такими раритетами, как Maybach Zeppelin 1934 года, паромобиль Gardner-Serpolet, а также несколькими английскими Daimler, один из которых принадлежал королевской семье.

Само собой, все эти годы за братьями внимательно наблюдали местные власти, не раз предлагавшие им спонсорство в обмен на право города стать совладельцем коллекции. Однако ответом всегда был отказ.

Большой взрыв

Закончилось же все печально. В середине 1970-х в текстильной промышленности разразился кризис, и братьям пришлось сокращать производство. Возник конфликт с профсоюзами, подавшими в суд. В иске утверждалось, что Шлумпфы тратили деньги на собственные нужды, а уволенные рабочие остались без выходных пособий (хотя в реаль­ности пособия уволенных были весьма приличными).

Тем не менее делу дали ход. Фриц пригрозил, что совсем закроет фабрики и займется только музеем. И тогда разразился бунт! Текстильщики окружили загородную виллу братьев, и те трое суток просидели в осаде, надеясь, что все уладится. Но толпа продолжала бушевать, пришлось вызывать полицию. Под ее охраной братья уехали в Мюлуз, а оттуда 2 октября 1976 года перебрались в швейцарский Базель.

Неделю спустя к Фрицу прибыла делегация от Мюлуза. Шлумпфу сказали, что, если он подарит музей городу, департаменту Верхний Рейн или Франции, все проблемы решатся легко и быстро. Разумеется, он отказал. Посланцы приезжали еще трижды, но Фриц был непреклонен: «Они меня шантажируют… Хотя без меня не было бы этого музея, а без музея город Мюлуз – ничто. Он известен в мире только благодаря мне».

Не добившись своего «по хорошему», профсоюзы добавили к обвинениям еще одно – использование денег компании на содержание музея. Коллекцию объявили собственностью рабочих – «за долги». Конфликт из трудового явно становился социальным, и суд, дабы унять страсти, вынес вердикт не в пользу братьев. Их признали банкротами, имущество и коллекцию из 560 машин передали городу Мюлуз, у которого, к слову, даже не было средств на их содержание. При этом в 1981 году эксперты аукциона Christie's оценили соб­рание Шлумпф в 325 млн франков (что намного превышало все долги его хозяев), и тогда же сама коллекция, здания и остаточные земли были проданы Национальной ассоциации музеев. Летом 1982-го экспозиция стала доступна для осмотра всем желающим.

Что же касается братьев, то во Францию они больше не вернулись. Ганс скончался в 1989 году, Фриц – в 1992-м. Основанный ими музей и поныне живет в тех же стенах, став одним из самых знаменитых автомобильных собраний мира. С 1982 года вывеска у его входа гласит: «Коллекция Шлумпф», и чуть ниже: «Национальный автомобильный музей».

