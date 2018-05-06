Ровно 90 лет назад – в мае 1928-го – родился легендарный конструктор, основатель компании Lotus Колин Чепмен. О его таланте можно судить уже по одному факту: созданные им автомобили семь раз выиграли Кубок конструкторов Formula 1. Правда, боссом и человеком он был неоднозначным…

Энтони Колин Брюс Чепмен появился на свет в городке Хорнси, что неподалеку от Лондона. Отец будущей легенды служил управляющим в одном из местных отелей, и его семья считалась зажиточной.

Мотоциклами и автомобилями Колин увлекался с детства, и родители, поощрявшие его увлечение, одобрили идею сына поступить после школы в Технический колледж Лондонского университета на специальность «структурная инженерия». Чуть позже Чепмен начал посещать авиационную школу при университете, что дало ему возможность познакомиться с конструкциями самолетов и в итоге получить пилотскую лицензию. И хотя летчиком Колину стать было не суждено, принципы конструирования авиатехники он впоследствии широко применял в автомобилестроении.

Осознанный выбор

В 1948 году Чепмен окончил университет, недолго послужил в ВВС и после пары неудачных попыток начать собственное дело устроился инженером в «Бритиш Алюминиум Компани», где занимался проблемами расчета и применения алюминиевых конструкций при строительстве зданий. Приобретенный здесь опыт впоследствии ему также очень пригодился.

Занимаясь поиском места в жизни, Колин не забывал о юношеском увлечении. В том же году он строит свой первый автомобиль – Lotus MK1. Машина предназначалась для участия в спортивных состязаниях. Основой для нее послужила модель Austin 7. Рассказывают, что этот автомобиль молодой инженер назвал так же, как называл любимую девушку, – Лотус.

Следом за первой последовала вторая модель, затем третья, и все это параллельно с основной работой. Поняв, что хобби со временем вполне может стать серьезным делом, Чепмен в 1952 году открыл компанию Lotus Engineering, занимавшуюся конструированием и производством машин для кольцевых гонок. Поначалу «конструкторское бюро» и единственный «цех» новоиспеченного предприятия располагались в сарае, принадлежавшем Хейзел Уильямс, той самой Лотус, ставшей впоследствии женой Колина.

Спустя пару лет Чепмену пришлось оставить «Бритиш Алюминиум», чтобы полностью посвятить себя созданию автомобилей. Одним из самых знаменитых стал Lotus Mark Seven Series 1, появившийся 31 июля 1957 года. Машина оснащалась 40-сильным фордовским двигателем объемом 1,1 л, 3-ступенчатой коробкой передач, весила около 330 кг и могла развивать скорость до 130 км/час. Первым покупателем «семерки» стал владелец обувной фирмы Westover Shoes Эдвард Льюис, заказавший автомобиль для участия в гонке по подъему на холм.

Когда стало понятно, что новинка будет пользоваться хотя и небольшим, но устойчивым спросом, Чепмен решился наладить ее серийное производство. Стоила машина 587 фунтов стерлингов, правда, было одно но: за эту цену продавался большой «конструктор для взрослых» (kit car), и собирать автомобиль покупателю предлагалось самостоятельно. Но, как вскоре выяснилось, это было именно то, что требовалось фанатам подобной техники. Модель выпускалась с 1957 по 1973 год с регулярно проводившимися обновлениями. Всего выпустили четыре оригинальные серии Lotus 7, после чего права на выпуск и оборудование для производства были переданы одному из дилеров марки – фирме Caterhan Cars Ltd.

На трассах Formula 1

Мировая известность пришла к Чепмену, когда его автомобили начали побеждать на трассах Formula 1. Один из первых «формульных» болидов был построен для Vanwall в 1956 году. Более того, Колин вызвался лично пилотировать свое детище на Гран-при Франции того же года и даже занял пятое место в квалификации. Однако из-за аварии, последовавшей за заездом, не смог выйти на основной старт. Это была единственная попытка Чепмена стяжать лавры пилота – после неудачи на треке он предпочитал создавать автомобили, а не управлять ими.

Тем не менее выиграть «Королевские гонки» было давнишней мечтой честолюбивого Чепмена, и, чтобы осуществить ее, он организовал собственную команду – Team Lotus, дебют которой состоялся на Гран-при Монако в 1958 году. На старт вышло сразу два Lotus MK16 под управлением Грэма Хилла и Клифа Эллисона.

Увы, первый блин получился комом: Хилл был вынужден сойти с дистанции из-за поломки, а Эллисон хоть и финишировал, но отстал от победителя на целых 13 кругов! Следующие старты также не принесли успеха команде, ее преследовали поломки, несмотря на то, что в распоряжении Чепмена были прекрасные специалисты, такие как Фрэнк Костин, Кит Дакуорт и Леном Терри. В общем, сезон 1958 года для Lotus не задался. Созданные инженерами «конюшни» болиды страдали от болезней, которые принято называть детскими. Что неудивительно, поскольку необходимого в таких делах опыта у команды не было.

Не более успешным оказался и следующий сезон. Пресса тогда с сарказмом отмечала, что «пилоты Lotus вынуждены бороться не с конкурентами, а с собственными машинами». И хотя Lotus настойчиво совершенствовал свои болиды, они по-прежнему ломались на каждом шагу. Пара неудачных сезонов подряд и клеймо аутсайдера могли подкосить кого угодно: в 1959-м команду покинул Хилл, со скандалом ушли Терри и Дакуорт. Причина крылась не столько в спортивных фиаско, сколько во вспыльчивом и упрямом характере самого Чепмена, в его отношении к партнерам и коллегам.

Тем не менее на старт очередного сезона Lotus вышел с новым автомобилем MK18. Новинка понравилась многим, она оказалась быстрой, но, как выяснилось, весьма ненадежной. Целая череда аварий, травмы гонщиков и даже гибель одного из них, судебные преследования и штрафы – вот итог «деятельности» этой машины.

Основным пилотом Lotus в это время становится Джим Кларк, который только начинал свой путь к победам и титулам. Вокруг него-то и разгорелся очередной скандал: на Гран-при Италии 1961 года столкнулись машины Кларка и Вольфганга фон Трипса, выступавшего за Ferrari. В итоге погибли фон Трипс и еще 13 зрителей, на которых выбросило потерявший управление Ferrari. Кларка обвинили в умышленной попытке убрать соперника с трассы. История получила широкий резонанс, что, разумеется, не добавило симпатий к Чепмену. Однако, несмотря на неудачи и скандалы, его команда шла навстречу своей славе. В1963 году Джим Кларк завоевал-таки чемпионский титул, его Lotus выиграл семь из десяти гонок сезона.

Постоянно модифицируя свои автомобили, Чепмен делал все, чтобы они побеждали. Во многом благодаря ему болиды F1 обзавелись кузовами типа монокок, антикрыльями, расположенными на бортах радиаторами, активной гидравлической подвеской, «юбками» для создания «граунд-эффекта» и целым рядом других новшеств. Команда Lotus также впервые разместила на своих болидах рекламу спонсоров.

Чепмен умел подбирать гонщиков, в составе Lotus в разные годы выступали выдающиеся пилоты своего времени – Джим Кларк, Грэм Хилл, Эмерсон Фитипальди, Йохин Риндт, Ронни Петерсон, Марио Андретти и другие. При этом рассказывали, будто Чепмен искренне полагал, что побеждает машина, а не пилот, и своей главной задачей считал создание таких автомобилей, которые не оставляли бы соперникам шансов на победу. Правда, он часто перебарщивал с новшествами, что делало выступления Lotus крайне нестабильными. Его болиды могли безоговорочно выиграть гонку или, едва стартовав, сойти с дистанции из за поломки какого-либо узла.

Не только гонки

Наряду с автомобилями для Formula 1 под маркой Lotus выпускались и «гражданские» модели, во многом обязанные своей популярностью громким спортивным победам. В итоге бренд снискал себе славу одного из самых прогрессивных производителей автомобилей во всем мире.

Лишним подтверждением тому стало обращение к Чепмену бывшего топ-менеджера General Motors Джона Делориана, попросившего «научить GM строить машины»! Дизайном «автомобиля будущего» занимался Джорджетто Джуджаро, а над «начинкой» колдовали спецы из Lotus.

Благодаря этой машине Колин Чепмен стал героем своего последнего скандала – посмертного. В 1982 году команда Lotus попала в очередной кризис, и ее хозяин весьма болезненно это переживал, что и привело к сердечному приступу 16 декабря 1982 года, ставшему для Чепмена роковым. Сам же скандал разразился чуть позже, во время судебного разбирательства по делу Делориана, которого обвиняли в краже средств, собранных на создание «автомобиля будущего». На слушаниях один из бухгалтеров Lotus показал, что его босс присвоил 10 млн долларов. Поговаривали, что если бы Чепмен не умер, то наверняка попал бы в тюрьму лет на десять.

Так это или нет, сказать сложно, ведь и при жизни Чепмена ходили слухи о его пристрастии к сильнодействующим стимуляторам, пренебрежении элементарными мерами безопасности при создании своих машин, диктаторских замашках и других, не менее тяжких прегрешениях. Однако теперь все это уже неважно, поскольку давно стало частью большой легенды по имени Колин Чепмен.