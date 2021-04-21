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Больше чем ожидали

Исполнительный вице-президент АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне
Исполнительный вице-президент АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне
Председатель жюри «ТОП-5 АВТО» Антон Чуйкин
Председатель жюри «ТОП-5 АВТО» Антон Чуйкин
Эксперты премии тщательно тестировали новую систему
Эксперты премии тщательно тестировали новую систему
Старший менеджер проектов «Яндекс» Екатерина Дапкус
Старший менеджер проектов «Яндекс» Екатерина Дапкус

В рамках специального мероприятия для членов жюри национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» бренд LADA презентовал свою мультимедийную систему нового поколения

Как правило, автомобильных журналистов, входящих в состав жюри премии «ТОП 5 АВТО», чем либо удивить довольно сложно. Они тестируют практически все новые машины на российском рынке и знакомы с большинством достижений современной автоиндустрии. Тем не менее мультимедийная система LADA EnjoY Pro, созданная инженерами тольяттинского бренда в партнерстве с разработчиками «Яндекс.Авто», стала настоящим откровением – столь продвинутых и небанальных решений не ожидали даже искушенные эксперты.

Три в одном

Прежде всего, в отличие от иных схожих продуктов LADA EnjoY Pro универсальна, она объединила сразу три самые востребованные и функциональные системы – «Яндекс.Авто», Apple CarPlay и Android Auto. Благодаря этому каждый автомобилист может самостоятельно выбрать ту из них, к которой привык больше. Или чередовать в случае необходимости.

Принципиально то, что новая интеллектуальная мультимедийная система не просто обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, фактически интегрированного в автомобиль, она отличается высоким быстродействием (в этом пришедшие на мероприя­тие смогли убедиться лично), а также способностью анализировать предпочтения пользователя. Последнее может выражаться, например, в том, что EnjoY Pro будет предлагать привычные маршруты в «навигации» или формировать музыкальные подборки в соответствии со вкусами автовладельца.

Еще одна важнейшая составляющая этого продукта – техническое совершенство. Так, система оснащается 8-дюймовым HD монитором (разрешением 1280х720) с отзывчивой и яркой матрицей. Картинка на таком экране в самом деле чрезвычайно четкая, контрастная и сочная, смотреть тут видео – одно удовольствие. Меломанов же однозначно впечатлит объемный звук ARKAMYS, который обеспечивает точное и естественное воспроизведение музыкальных композиций. Это достигнуто благодаря тому, что технология учитывает целый комплекс факторов – характеристики динамиков и их расположение в той или иной машине, объем салона, его архитектуру и даже материалы, использованные в интерьере. Уникальные алгоритмы распределения звуков в пространстве создают эффект присутствия в концертном зале.

Безопасно и удобно

Вместе с тем LADA EnjoY Pro – это не только развлечения, но и полезный, практичный ассистент водителя. Выведенные на экран крупные, хорошо заметные иконки сообщают, что вы можете задействовать, скажем, «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Музыку» или «Яндекс.Браузер». В любой момент автомобилист быстро и с легкостью уточнит прогноз погоды, узнает главные новости или же просто «поболтает» с голосовым помощником «Алиса». А в случае необходимости найдет ближайшего дилера LADA либо магазин «LADA Dеталь».

Знакомясь с новшеством, члены жюри «ТОП-5 АВТО» отметили также удобство пользования этой мультимедиасистемой. Так, она начинает загружаться сразу после нажатия кнопки «открыть двери» на ключе-брелоке; будучи полностью интегрированной в автомобиль, способна синхронизироваться со смартфоном; переключается как с помощью нажатий на экран, так и посредством голосовых команд или физических кнопок, в том числе с рулевого колеса. Камера заднего вида здесь получила динамические линии, что позволяет более безопасно парковаться, а обновление программного обеспечения осуществляется «по воздуху», с помощью собственного USB-модема, который предоставляет выход в Интернет.

Оливье Морне, исполнительный вице президент по маркетингу и продажам АО «АВТОВАЗ», рассказывая о новом продукте бренда, подчеркнул: «С появлением LADA EnjoY Pro наша компания становится единственным автопроизводителем в России, представляющим мультимедийную систему со встроенными сервисами «Яндекс», технологиями проек­ции телефона через 8-дюймовый экран и c 3D-стереосистемой. EnjoY Pro – это высокотехнологическое и глубоко интегрированное решение, которое обеспечивает качественно новый уровень взаимодействия водителя и автомобиля».

Первыми из модельной гаммы LADA новинку получили три автомобиля – Vesta, XRAY Cross и XRAY. В зависимости от комплектаций эта система может быть доступна либо в базовом оснащении, либо в составе опционального пакета. Ни один из «одноклассников» от зарубежных брендов на российском рынке не предлагает даже похожего функционала мультимедиа. К тому же у конкурентов на машины с более простыми мультимедийными системами цены зашкаливают за миллион рублей, в то время как LADA Vesta с EnjoY Pro доступна уже от 857 тыс. рублей, а LADA XRAY – от 888 тыс.

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