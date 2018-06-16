Когда в 1928 году инженер Хуб ван Доорн и его брат Вим ван Доорн открыли небольшую мастерскую в нидерландском городке Эйндховен, они вряд ли думали, что их предприятие станет одним из ведущих мировых производителей грузовиков, – именно в этом статусе компания DAF отмечает ныне свое 90-летие

Поначалу в мастерской делали металлические шкафы, окна, лестницы и другую «мелочевку». Правда, с применением сварки, что в этой сфере было довольно необычным. Постепенно предприятие расширялось, увеличивало ассортимент выпускаемой продукции и в 1930-х годах стало изготавливать прицепы и полуприцепы. Сначала легкие – для конных экипажей, а затем тракторные и автомобильные. От продукции конкурентов они отличались тем, что обладали большей грузоподъемностью. Добиться этого как раз и помогло использование сварки при постройке. К 1932 году скромная мастерская превратилась в небольшую компанию, получившую название Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek («Фабрика Прицепов братьев ван Доорн»), сокращенно DAF.

Двумя годами позже братья решили специализироваться на автомобильных прицепах с четырьмя задними колесами, установленными попарно на поперечных рессорах, а в 1936-м был выпущен прицеп для контейнеров, позволявший быстро сгружать их с железнодорожных платформ. Это считается тем уникальным изобретением DAF, которое сделало ее одним из первых в мире поставщиков прицепов для перевозки контейнеров. Тогда же предприятие освоило переделку автомобилей и грузовиков в машины с колесной формулой 6х4, заменяя обычный задний мост ведущей тележкой «Традо».

Практически одновременно появился и первый автомобиль DAF – армейская амфибия МС139. Передняя и задняя части ее корпуса были абсолютно одинаковы, двигатель располагался посередине, а все колеса сделаны ведущими и управляемыми. Однако постройка амфибии стала лишь пробным шаром – в 1940 году инженеры фирмы приступили к созданию своего первого грузовика.

Время моторов

На то чтобы разработка воплотилась в металл, потребовалось целых восемь лет. Оно и понятно, в Европе бушевала Вторая мировая война. Но после ее окончания потребовалось восстанавливать разрушенное хозяйство, и главные роли в этом процессе должны были сыграть грузовые и коммерческие автомобили.

В 1948 году в цехах компании собрали два опытных образца бескапотных грузовиков DTS и DT10 грузоподъемностью 5 и 10 т. Автомобили были оборудованы передним приводом, низкой рамой и обтекаемой кабиной с 4-секционным лобовым стеклом. По результатам испытаний обе модели доработали и уже в следующем году запустили в производство.

В том же, 1949-м, с началом серийного выпуска грузовых автомобилей, название компании изменили на Van Doorne’s Automobiel Fabriek, но аббревиатуру сохранили прежней – DAF. Тогда за год было собрано всего 150 машин, однако годом позже компания построила специальный завод по производству грузовых автомобилей, выпускавший шасси грузоподъемностью 3–6 т с американскими 4- и 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями Hercules и Perkins.

Впоследствии объемы производства DAF только росли: в 1955 году выпустили 10 000 й грузовик, в 1964-м – 50 000-й, в 1999-м – 500 000-й. Миллионный экземпляр сошел с конвейера в 2015 году. При этом еще в 1957-м компания DAF начала производство двигателей под собственным брендом, а два года спустя в гамме ее моторов появились дизели с турбонагнетателем, что стало важным достижением.

Далее новинки сыпались как из рога изобилия. Так, в 1973 году компания впервые в отрасли представила технологию промежуточного охлаждения турбокомпрессора. Изначально она предназначалась для повышения мощности двигателя и сокращения расхода топлива, но вскоре выяснилось, что ее внедрение может стать ключевым фактором и для снижения содержания вредных примесей в выхлопных газах. А в 1980-х систему промежуточного охлаждения турбокомпрессора удалось значительно усовершенствовать, тем самым увеличив мощность и эффективность силового агрегата благодаря улучшенной технологии впрыска и оптимизированной форме камеры сгорания.

Новая эра в двигателестроении компании началась в 2005 году, когда в производство пошел двигатель PACCAR MX, который сегодня устанавливается на все грузовики DAF большой грузоподъемности (им же оснащается свыше 40% грузовых автомобилей Kenworth и Peterbilt). Использование таких моторов в сочетании с другими инновациями дало возможность голландским грузовикам занять ведущие позиции на мировом рынке.

Сохраняя лидерство

Основные требования к кабине грузового автомобиля – это безопасность и эргономичность. Водитель, проводящий за рулем по много часов, должен как можно меньше уставать, тогда и производительность его труда будет на высоте, и количество ДТП, ведущих к повреждениям машины, простоям и потерям груза, существенно снижаются. Эту истину специалисты DAF открыли для себя давно. Еще на заре своей «грузовой» карьеры в далеком 1951-м компания разработала кабину, в которой сиденья устанавливались на специальной подвеске, позволившей существенно повысить уровень комфорта водителя. В следующем десятилетии появились кабины для дальних грузоперевозок с двумя спальными местами и окнами со всех сторон. Применение гидроусилителей тормозов и рулевого управления также облегчило нелегкий водительский труд.

Во второй половине 1980-х годов специалисты DAF разработали новую концепцию конструирования кабин для грузовиков под названием Space Cab. Ее внедрение сделало условия труда водителя еще более комфортными и упрочило лидерство марки среди производителей грузовых автомобилей. Очередным шагом на этом пути стало появление большой кабины Super SpaceCab, представленной в 1994 году.

Но не только использование новаций позволило компании быть в числе первых. Дело еще и в высоком качестве продукции DAF. Ее девиз – Driven by quality («Управляемый качеством») красноречиво говорит об отношении марки к своим изделиям. Все это помогало DAF долгое время задавать тон в производстве кабин автомобилей для грузовых перевозок.

Вместе с тем компания вписала свою страницу и в историю легкового автомобилестроения. Так, в феврале 1958 года на голландском автосалоне AutoRAI был продемонстрирован 4-местный автомобиль с ременной бесступенчатой трансмиссией и двигателем объемом 590 куб. см. Он был с интересом принят публикой, и компания получила заказ на производство 4000 шт. Продажи первого в мире автомобиля с бесступенчатой трансмиссией – DAF 600 – стартовали уже через год после премьеры, а впоследствии было выпущено еще несколько моделей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией Variomatic. Правда, в середине 1970-х легковое производство DAF свернули, решив сосредоточиться на грузовиках.

Новая эра

Известно, что разработка и внедрение новых технологий подчас требуют огромных инвестиций. При этом мировую экономику постоянно сотрясают кризисы, не обошедшие стороной и DAF. До конца 1980-х годов компании удавалось выходить из сложных ситуаций без посторонней помощи, но ее финансовое положение постепенно ухудшалось, а в 1993 году, с распадом британского отделения Leyland DAF, положение осложнилось еще больше. Пришлось думать о привлечении сторонних инвесторов. В 1996 году пакет акций DAF Trucks приобрела американская корпорация Paccar, и с тех пор голландская марка входит в ее состав. Прилив нового капитала позволил DAF не только продолжить деятельность, но и остаться в числе лидеров рынка.

Сегодня DAF Trucks – крупнейший мировой производитель грузовой и коммерческой техники, ежегодно выпускающий свыше 30 000 машин. Компании принадлежит почти 15% европейского рынка грузовых и коммерческих автомобилей, ее дилерская сеть насчитывает более тысячи центров в Европе и Африке, на Ближнем Востоке и Тайване, в Австралии, Южной Америке и Новой Зеландии. А совсем недавно грузовики DAF CF и XF стандарта Euro 6 в очередной раз получили престижную награду – International Truck of the Year 2018.

В нашей стране долгое время работало всего два дилерских центра голландской марки, хотя ее грузовики были хорошо знакомы отечественным автоперевозчикам. Но в 2011 году открылось российское отделение DAF Trucks Rus, причем с перспективой запуска завода для сборки 5000 6000 автомобилей в год. Создание компании дало возможность увеличить объем продаж втрое. Год спустя в стране действовало уже 14 официальных дилеров DAF, и их количество росло, несмотря на то, что 2015-й оказался кризисным для рынка и объемы продаж снизились. В следующем году число дилеров бренда достигло уже 29, при этом руководство компании считает, что таких партнеров по всей стране должно быть не менее полусотни. Наиболее популярной у российских перевозчиков стала модель XF105 в различных версиях, которая продолжает удерживать свои позиции и ныне, а фирма с оптимизмом смотрит на развитие своего бизнеса в России.