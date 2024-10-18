Если вы давно хотели туристический эндуро, но боялись купить, присмотритесь к Cyclone RX 401 — этот байк не заставит вас нервничать даже во время пробной поездки по городу и очень быстро привьет вкус к путешествиям не только по асфальту

«Мотоцикл не требует привыкания» — эта штампованная фраза из рекламных описаний в кои-то веки полностью соответствует действительности: с виду брутальный и внедорожный Cyclone RX 401 ощущается «своим» с первого вращения ручки газа, с первого выжима сцепления. Этот байк прекрасно сбалансирован, к тому же у него довольно низкий центр тяжести, и потому вы не чувствуете веса, когда закатываете RX 401 в тесный угол офисной парковки или переползаете из ряда в ряд в стоячей пробке по дороге на работу. Да, это тот самый турэндуро, на котором можно съездить на природу в выходные и гонять по городу пять дней в неделю, не меняя байк. Если оставить на багажной системе только центральный кофр, не выпирающий за габариты по рулю, пробираться между автомобилями становится почти так же легко, как на скутере. Зеркала не выпирают, защитные дуги плотно облегают пластиковую облицовку топливного бака (кстати, его объем — целых 20 литров). Длина Cyclone RX 401 — 2160 мм, ширина — 860, колесная база скромная, всего 1410 мм.

Маневрировать на компактном мотоцикле с небольшим радиусом поворота одно удовольствие. Cyclone не пытается завалиться набок на парковочных скоростях, сцепление мягкое и понятное, откручивая газ, не нужно бояться задержек и рывков в начале разгона, при этом и выворачивать кисть из-за слишком длинного хода рукоятки тоже не придется. Высота по седлу — 810 мм. Райдер ростом около 180 см может спокойно поставить на асфальт обе ступни целиком, не разгибая ноги в коленях, но и с ростом примерно от 165 см вы тоже дотянетесь до грунта, так что RX 401 по габаритам, посадке, повадкам подойдет и невысоким девушкам.

В стальной раме Cyclone RX 401 расположен двухцилиндровый 4 тактный восьмиклапанный двигатель жидкостного охлаждения марки Zongshen, что неудивительно, ведь бренд Cyclone принадлежит именно этой компании, давно известной своими простыми и надежными моторами. Впрыск от Bosch, 43 «лошади» максимальной мощности при 9500 об/мин и тяга 37 Нм при 8000 об/мин обеспечивают весьма бодрый разгон и, хотя «паровозной» тягой в нижнем диапазоне оборотов «четырехсотка» не балует, путать передачи можно без последствий — по забывчивости я трогался со светофора аж на третьей. Коробка у RX 401 шестискоростная, нейтраль ищется легко, а передачи нарезаны так, что, с одной стороны, выше четвертой в городе можно не подниматься, но с другой — и на скорости до сотни вполне комфортно ехать на шестой.

Кроме отключаемой ABS, у RX 401 есть еще несколько полезных за пределами асфальта фишек — прежде всего клиренс в 190 мм и развитая металлическая защита (тут и дуги по бокам мотора, и широкая «лопата», защищающая мотор спереди). А еще можно снять резинки с подножек, чтобы в грязи по ним не скользили жесткие подошвы мотобот. Точки крепления переднего крыла на вилке разнесены по высоте, поэтому его не выворачивает и не ломает, когда грязи набивается столько, что колесо перестает вращаться. Ну а центральную подножку, полезную при обслуживании байка, можно снять, чтобы не цеплялась за корни и камни.

Однако главное достоинство Cyclone — отличная подвеска, которая без труда отрабатывает не только городские неровности, но и стыки бетонных плит на дачных проселках, и довольно серьезные ухабы. Вилка — перевертыш (130 мм) и моноамортизатор (55 мм) имеют по 21 ступени регулировки, их легко настроить под свой вес. Ну а если снизить давление в шинах примерно до одной атмосферы, то даже с таким «мирным» протектором RX 401 удивляет проходимостью на весьма сложных внедорожных участках.

Ну а что ждет начинающего туриста на пути в «пампасы» по скоростным трассам? С «максималкой» в 140 км/ч на «федералках» придется двигаться вместе с потоком — крейсерская скорость Cyclone RX 401 — 110–120 км/ч. Но это, пожалуй, единственное ограничение, которое компенсируется хорошей курсовой устойчивостью: даже глубокая колея в левой полосе не сбивает Cyclone с траектории. На достижимых скоростях не чувствуется сильных вибраций, регулируемое ветровое стекло хоть и не дает полной защиты от набегающего потока воздуха, но распределяет воздушные массы так, что они не давят на грудь и не пытаются оторвать вас от руля. В общем, сгонять в соседнюю область — легко. Съездить к морю за полторы тысячи километров? Я бы не отказался — в неторопливых путешествиях есть своя прелесть, а посадка так удобна, что и после целого дня в седле у вас не затекут ноги и не отвалится пятая точка. К тому же «рабочее место» байкера оборудовано всем необходимым и даже больше. Роль приборки выполняет традиционный для Cyclone TFT-дисплей с возможностью подключения к телефону через приложение Carbit Ride и полным набором информации о мотоцикле, включая температуру и давление в шинах. Рукоятки сцепления и тормоза настраиваются под любую длину пальцев, а кроме USB-порта есть еще и розетка на 12 В — можно подключить компрессор.

Итак, у Cyclone RX 401 множество достоинств, а из недостатков… Горловина топливного бака разделена надвое перемычкой — стандартный заправочный пистолет приходится держать в руке, глубоко внутрь его не просунешь. Но это все мелочи, которые можно стерпеть за дружелюбный характер: байк многое прощает новичку и будет ласков и нежен с тем, кто еще не набрался опыта ни на асфальте, ни за его пределами. Ну а в руках умелого райдера он способен творить настоящую внедорожную «дичь». Горизонт возможностей этого мотоцикла находится далеко за пределами начального уровня, к тому же компания Rolling Moto дает гарантию на три года, так что Cyclone RX 401 легко переживет вместе с вами не один сезон.

Технические характеристики Cyclone RX 401 Габариты 2160x860x1395 мм Колесная база 1410 мм Высота по седлу 810 мм Дорожный просвет 190 мм Вес 215 кг Объем топливного бака 20 л Двигатель двухцилиндровый 4?тактный, 4 клапана на цилиндр, охлаждение жидкостное, 401 см3 Мощность 43 л.с. при 9500 об/мин Крутящий момент 37 Нм при 8000 об/мин Передняя подвеска вилка перевернутого типа 130 мм Задняя подвеска моноамортизатор 55 мм Тормоза дисковые, гидравлические, с ABS