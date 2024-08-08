Ежедневные поездки на автомобиле — добровольная каторга жителей мегаполисов, не желающих терпеть неудобства общественного транспорта. Но если хотя бы на несколько месяцев в году пересесть из-за баранки автомобиля за руль комфортабельного скутера — например, такого, как Cyclone RT3S, то и от банальной дороги на работу можно получить удовольствие

Готов поспорить, едва сходит снег и на улицах появляются «двухколесные», многих автомобилистов посещают зависть и желание пополнить ряды свободных от пробочной повинности участников дорожного движения. Вот только мотоцикл — не самая удобная альтернатива автомобилю: необходимость выжимать сцепление и щелкать лапкой переключения передач, да еще искать нейтраль на светофорах в городе напрягает не меньше, чем автомобильная механика. Большой скутер — совсем другое дело, вариатор в трансмиссии упрощает управление, а багажник под седлом позволяет убрать шлем или продукты, которые вы купили по пути домой, не утруждаясь установкой дополнительных кофров. Но все же главная цель скутера — избавление владельца от пробок, и тут важны правильные габариты.

По техническим характеристикам длина Cyclone RT3S составляет 2165 мм, колесная база достигает 1545 мм — скутер достаточно длинный, чтобы было удобно ездить вдвоем, не теряя в маневренности. А вот указанная ширина 767 мм не совсем соответствует действительности (по зеркалам я намерил рулеткой целых 935 мм). Это слишком много, пробираясь между машинами, приходится уворачиваться от зеркал не только «Газелей», но и высоких легковушек. Однако фактическая ширина по рулю — 750 мм, а зеркала RT3S легко складываются прямо на ходу и еще проще возвращаются в исходное положение. Так что на самом деле никаких проблем с маневрированием нет даже в самых тесных пробках, к тому же и диаметр разворота у этого скутера на удивление маленький. А обзорность по зеркалам настолько хороша, что складывать их вы не будете до последнего.

Посадка за рулем не напрягает, можно сесть вертикально, как на стуле, или вытянуть ноги, как на чоппере, — удобно в любом случае. Мотоциклист ростом около 180 см спокойно ставит обе ноги на асфальт всей стопой. Высота по седлу небольшая, всего 755 мм, в передней части оно зауженное — растопыривать ноги не приходится, а в середине высокая ступенька, в которую обязательно упираешься, резко стартуя со светофора, — тоже удобно. Задняя часть седла — настоящий трон для подруги байкера любой комплекции, к тому же второй номер сидит выше и может без проблем обозревать окрестности, для надежности ухватившись за большой багажник, в котором, кстати, уже есть отверстия для установки кофра. Емкость под седлом свободно вмещает шлем — интеграл, бахилы, дождевик и прочую мелочь, в «багажнике» имеется довольно яркая лампочка, а седло в поднятом положении удерживает мощный газовый упор.

Доступ в «багажник», к заливной горловине, да и вообще ко всему, что закрывается, включая замок зажигания, — бесключевой. Положив в карман маленький брелок, на котором нет ни одной кнопки, можно просто выключить зажигание поворотом центральной управляющей шайбы и спокойно идти домой — все запирается автоматически. На всякий случай есть, конечно, и ключ, и лючок с замочной скважиной, если батарейка села, седло открывается спрятанным за ним тросиком.

В целом эргономика Cyclone RT3S мне очень понравилась, правда, несколько смутило расположение заливной горловины слева под рулем, а не как обычно, внизу на «хребте». С одной стороны, хорошо — не нужно наклоняться, с другой — минус один бардачок, и засовывать заправочный пистолет не всегда удобно. Зато в остальном все на высшем уровне: в бардачке справа два USB-порта, в него влезает большой смартфон, ветровое стекло с электроприводом можно поднять на 90 мм, и оно отлично защищает от набегающих воздушных потоков райдеров разного роста, не создавая проблем с обзорностью.

Пульты на руле собраны качественно, не люфтят, есть яркая синяя подсветка, кнопки нажимаются легко и удобно расположены под руками, имеется аварийка, возможность помигать дальним светом, мощный сигнал автомобильного регистра — «четырехколесные» расступаются не оглядываясь. Слева на руле две кнопки управления 6,75 дюймовым TFT-дисплеем приборной панели — можно выбрать три стиля приборки (ночная тема включается автоматически, через датчик освещенности), подключить смартфон через приложение Carbit Ride, чтобы управлять звонками, «музыкой» или отзеркалить телефон. А еще у Cyclone RT3S аж два видеорегистратора, причем изображение с переднего и заднего видно на приборке одновременно и при любом освещении, а данные записываются на флешку. Рычаги переднего и заднего тормоза легко нажимаются одним-двумя пальцами, диапазон их настроек под длину пальцев достаточно широкий, а ручка газа с двойным тросиком не слишком длинноходная: чтобы открыть дроссель на полную, не придется выворачивать кисть. Освещение полностью диодное, включая габариты и стоп-сигнал, головной свет яркий. В городе хватает одного ближнего, он хорошо освещает и обочину, ну а дальний не оставит вас слепым даже на совсем темной трассе.

В основе Cyclone RT3S — сварная трубчатая рама и одноцилиндровый 4 тактный бензиновый двигатель в связке с вариатором. Четыре клапана на цилиндр, жидкостное охлаждение, инжектор Bosch — мотор современный, очень тихий и тяговитый, диаметр цилиндра 77 мм, ход поршня 62 мм. С объема 289 см3 сняли 25 л.с. при 8000 об/мин, максимум тяги 26,5 Нм достигается при 6500 об/мин. В китайских источниках пишут, что разгон до 50 км/ч занимает 3 с, а «максималка» составляет 109 км/ч, однако «по спидометру» мне удалось разогнаться до 130 км/ч. Правда, двигаться с максимальной скоростью не слишком комфортно — начинают чувствоваться вибрации. Впрочем, крейсерской скорости 100–110 км/ч по спидометру в городе более чем достаточно, а до дачи раз в неделю можно добраться и в автомобильном потоке. Разгон с места до следующего светофора радует — автомобили остаются далеко позади, не мешая движению. Расход топлива, замеренный по чекам от полного бака, — 4 л на сотню, но это с учетом постоянных прохватов на «максималке», в спокойном городском ритме вы легко уложитесь в 3,5–3,7 л на сотню. С учетом 17 литрового топливного бака бензина хватит километров на 400, не меньше.

За рулем Cyclone RT3S я провел несколько дней в самых глухих столичных пробках, съездил за город и вернул его в пресс-парк с сожалением — байк оказался очень комфортным, удивил хорошим разгоном, отличной курсовой устойчивостью на городских скоростях, управляемостью и маневренностью, в плотном потоке RT3S чувствует себя как рыба в воде. У него хорошая подвеска, неплохая багажность, бесключевой доступ и современная приборка с подключением смартфона. Короче говоря, все 33 удовольствия за 489?990 рублей — именно столько сейчас просят за него в салонах компании Rolling Moto, которая поставляет этот байк на отечественный рынок. Так что Cyclone RT3S — достойный конкурент не только китайским, но и японским «одноклассникам» и прекрасный вариант повысить свою городскую мобильность, не отказываясь окончательно от автомобильного комфорта.