Существует ли нестареющий стиль? Если говорить про вечный стиль, дерзость вне времени и бесконечную молодость в автоиндустрии, то тут сомнений нет. Все это безусловно подходит Mercedes-Benz SL W113 Pagoda, который покорил сердце блондинки

Произведение автомобильного искусства от французского творца Поля Брака, которое не имеет срока давности и срока так называемой трендовости. Незабываемый кабриолет, отмечающий в этом году свой 60?летний юбилей, я нашла в коллекции Алексея Прупеса, человека, подарившего нам возможность прикоснуться к вечной красоте.

Уверена, у вас возник вопрос: почему же все-таки Pagoda? И как родстер связан с буддистским храмом? А дело в крыше — она вогнутая, то есть создана в стиле восточных пагод. У двухместного кабриолета она была либо мягкой складной, либо жесткой съемной. Эта красная Pagoda как раз идет с жестким верхом.

Когда я начала изучать историю этой модели, сразу все встало на свои места. Оказывается, машина, поступившая в продажу после премьеры на Женевском автосалоне, влюбила в себя не мужчин, а именно женщин.

Примечательно, что на первой презентации SL W113 Pagoda руководитель инженерного департамента Mercedes-Benz Фриц Наллингер отметил, что главной целью было создание быстрого и безопасного автомобиля, который, несмотря на свою спортивную составляющую, обладал бы высоким уровнем комфорта. Ведь удовольствие от спортивного вождения не должно быть связано с физическими нагрузками. Теперь я понимаю всю женскую любовь к этому стильному вне времени экземпляру.

КИНОПАНОРАМА

Mercedes SL W113 Pagoda можно увидеть в культовом фильме «Достучаться до небес». Pagoda стала героиней Top Gear сезона 2003 года. Тогда старина Джереми Кларксон признался, что эта модель когда-то была его мечтой, и подчеркнул, что на такой машине можно ездить ежедневно. 230 SL был в коллекции великого музыканта Джона Леннона. В 2011 году его автомобиль продали на аукционе за полмиллиона долларов.