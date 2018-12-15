С наступлением холодов для водителей наступает непростое время. И речь не только о стиле управления автомобилем – причиной всевозможных споров с инспекторами ДПС могут стать дорожные условия
Зимой одним из главных для автомобилиста должен стать пункт 10.1 ПДД. В нем сказано, что водитель, помимо соблюдения скоростного режима, должен учитывать дорожные и метеорологические условия. А скорость выбирать такую, чтобы при любой опасности успеть остановиться.
Несмотря на то что в Техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» установлен запрет на использование летней резины в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль), наказания за шины не по сезону нет. Но, согласитесь, штраф – вовсе не главное. Важнее вопрос безопасности.
Очевидно, что контролировать ситуацию можно только в том случае, если на машине используется зимняя резина. Какую именно выбрать, шипованную или нет, решать вам. Но, если ваш выбор остановился на колесах с шипами, не забудьте про специальный знак «Шипы». Инициатива МВД об отмене этого требования не нашла поддержки в правительстве. По крайней мере, на момент сдачи номера в типографию никаких решений не было принято. А значит, основные положения по допуску транспортных средств (приложение к ПДД) по-прежнему требуют установки знака «Шипы» на задней части автомобиля. Кроме того, отсутствие этой таблички относится к неисправностям, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Но и это еще не все. Инспектор ДПС вполне законно может оштрафовать вас на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.
К слову, знак покупать необязательно – его можно изготовить самому. Главное, выдержать прописанные в ПДД требования: в равностороннем треугольнике с каймой красного цвета и длиной стороны не менее 20 см должна быть изображена буква «Ш».
И не забудьте проверять остаточную глубину протектора зимних шин (если вы ездите на них не первый год). Дело в том, что при определенном износе (глубина протектора меньше 4 мм) вас также могут оштрафовать на 500 рублей. Конечно, вряд ли инспектор станет проводить замеры с линейкой. С другой стороны, почти у всех марок и моделей зимней резины есть специальные метки-риски, по которым можно определить, насколько изношена резина.
Зимой автомобилистов подстерегает множество природных ловушек. Самые распространенные – засыпанная снегом разметка, дорожные знаки, сильное сужение проезжей части. Из-за чего повышается угроза возникновения опасных ситуаций на дорогах и, естественно, – споров с инспекторами ДПС.
Рекомендую на заснеженных участках вести машину с меньшей скоростью, чем вы реально можете себе позволить. Тормозной путь в таких условиях намного длиннее, поэтому вы попросту не сумеете среагировать с той же скоростью, как на очищенных трассах.
Если разметки не видно, смотрите по сторонам. Во многих случаях информация о разметке дублируется дорожными знаками. Сплошная линия, как правило, повторяется на знаке «Обгон запрещен». Так же обстоят дела и с направлениями движения по полосам. Напомню, что дорожные знаки являются еще и старшими по отношению к разметке.
Разумеется, бывает и такое, что разметки не видно вовсе, а дорожных знаков нет. И вот вас останавливает инспектор и, скажем, обвиняет в выезде на встречную полосу (служивые, к слову, очень любят места, где можно быстро выполнить «план» по правонарушениям). В таком случае нужно обратить внимание инспектора на то, что по закону наказать водителя можно только при наличии вины. То есть если водитель знал о запрете, но нарушил его.
Конечно, по действующим ГОСТам дороги следует содержать чистыми круглый год и разметка должна быть видна. Но в жизни нередко все обстоит иначе: едем не по дорогам, а по направлениям. И как водителю узнать о наличии сплошной разметки, если она напрочь занесена снегом? Поэтому если водитель не имел возможности знать о существовании запрета (сплошной линии попросту не видно), то и наказывать его никто не вправе. Но все-таки не забудьте подстраховаться и снять на фото или видео снежную дорогу. А еще лучше поставить в салон видеорегистратор – лишним не будет.
Кстати, видеозапись поможет вам в защите и от таких «снежных» обвинений, как выезд за стоп-линию или езда по обочине. А если уж дело дойдет до суда, то обязательно просите суд запросить в метеослужбах информацию о погодных условиях, а у дорожников данные об уборке проезжей части. Суд, убедившись, что водитель не мог знать о каком-либо ограничении для движения, наказывать не будет (в моей практике таких историй достаточно).
И все же, несмотря на всю «подстеленную соломку», советую на зимних дорогах быть стократ аккуратнее и внимательнее. А маневрировать только при полной уверенности в том, что это разрешено.
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