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Бить или не бить по тормозам?

Разобравшись в предыдущем номере журнала с правильной настройкой водительского места, сегодня мы поговорим о том, как в экстренных ситуациях надо тормозить

Одним из ключевых моментов тут является правильное расположение автомобилиста относительно педального узла. Правильно — это когда при полностью нажатой педали тормоза в коленном суставе сохраняется угол около 120°, чтобы у водителя была возможность развить необходимое усилие на педаль как во время рабочего, так и во время экстренного торможения.

И тут для начала важно разобраться, что такое экстренное торможение. Тем более что многие не понимают, какими нюансами может быть обусловлено торможение на летних покрытиях. В частности, высокий коэффициент сцепления с дорогой требует определенных правильных усилий, даже несмотря на наличие продвинутых ассистентов активной безопасности. А практика показывает, что часто именно экстренное торможение позволяет спасти свою или чужую жизнь.

Как же правильно тормозить в экстренном режиме? Прежде всего быстро. Движущаяся со скоростью 60 км/ч машина за одну секунду преодолевает почти 17 м. Такое расстояние вполне может стать фатальным. Значит, перенос ноги с педали газа на педаль тормоза должен быть молние­носным — на уровне мышечного рефлекса. Обычно это несколько десятых доли секунды: пятка должна оторваться от пола, а стопа, находясь в естественном положении, закрепоститься. То есть нижняя часть ноги превращается в молоток. Тогда плюсневой частью стопы можно нанести по педали тормоза мощный удар с усилием не менее 40 кг. А чтобы это усилие удалось развить без особых проблем, следует задействовать не мышцы голеностопа, а мышцы бедра. Они являются самыми мощными, так что пользуйтесь ими без стеснения.

Для чего нужно такое высокое усилие? Ответ прост: благодаря ему мы практически мгновенно повышаем давление в тормозной системе автомобиля, делая его достаточным для быстрой блокировки всех колес. На первый взгляд это неправильно, ведь такая блокировка теоретически ведет к увеличению тормозного пути. Но в условиях летних асфальтовых покрытий для современного автомобиля подобное, напротив, хорошо, поскольку быстрая блокировка колес приводит к быст­рой активации системы ABS. Которая в большинстве случаев обес­печивает максимально эффективное замедление машины, позволяя водителю не отвлекаться на попытки точного дозирования усилия на педаль тормоза. Не говоря уже о том, что в некоторых моделях есть еще и система break assist, реагирующая на резкое нажатие на тормоз мгновенным повышением давления в тормозной системе.

Итак, ABS вы активировали, и торможение началось. Пос­ле этого необходимо нажимать на педаль тормоза с максимальным усилием, позволяя системе ABS по прежнему эффективно работать. Это важный момент, поскольку часто после первого мощного удара по тормозу водитель инстинктивно ослабляет усилие. В результате давление в тормозной системе может упасть до уровня, при котором ABS перестанет работать и эффективность замедления снизится. Так что до полной остановки машины продолжайте давить на тормоз изо всех сил.

Надо понимать, какой момент торможения критически важен. Это точка начала торможения. Именно в ней скорость движения максимальная, а замешательство ведет к тому, что тормозной путь увеличивается на несколько десятков метров.

Действовать следует так: быстрый перенос ноги с педали газа на тормоз с отрывом пятки от пола и напряжением голеностопа. Следом — максимально мощный удар по педали с усилием не менее 40 кг и сохранением этого усилия до полной остановки. В большинстве дорожных ситуаций этот навык существенно повышает шансы на сохранение жизни в ДТП.

Иногда водители боятся в экстренном режиме мощно бить по педали тормоза, думая, что в автомобиле может что-нибудь сломаться. Это заблуждение — педальный узел проектируется с большим запасом прочности, человеку просто не под силу его сломать. Так что в случае необходимости бейте изо всех сил. Хотя существуют ситуации, в которых человек может замедлить автомобиль эффективнее, чем система ABS. Но об этом мы поговорим в другой раз. 

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