Вопрос: В чем особенности безопасного вождения ранней весной?
Ответ: Ранняя весна для водителей может оказаться намного более опасной, чем даже начало зимы. И проблема парадоксальным образом заключается в том, что к концу зимнего периода большая часть водителей уже адаптировалась к снежно-ледовым покрытиям. Это привело к росту средней скорости движения и более рискованным маневрам на фоне избыточной уверенности в своем мастерстве. Тем более что современная зимняя резина обеспечивает неплохое сцепление с дорогой в широком диапазоне зимних температур. Однако по мере наступления весны происходит любопытная ситуация. Солнце начинает активно растапливать снег и лед в дневное время, делая вождение более комфортным. Но в ночное время температура сильно снижается, и влага на дороге быстро превращается в довольно крепкий и очень скользкий лед. Из-за этого дневное вождение значительно отличается от ночного по качеству сцепных свойств покрытия.
Кроме того, часто именно в этот период на дорогах появляется достаточно специфический рельеф, состоящий из мокрого и скользкого льда, перемежающегося асфальтовыми полыньями. И вот с такими препятствиями подвески современных автомобилей справляются очень плохо.
Проблемы усугубляются еще и резкой сменой коэффициента сцепления. В результате мы можем столкнуться с внезапной нестабильностью машины, которая выражается либо в активном развитии заноса, либо в скольжении передней оси. И то, и другое провоцируется попытками водителя избежать попадания в подобные ловушки, активно маневрируя между неровностями. Причем разница в сцеплении колес автомобиля порой достигает огромных величин. Это создает серьезные проблемы и для эффективной работы систем активной безопасности.
Для борьбы с возникающими трудностями водитель вынужден использовать исключительно свои опыт и мастерство. Если они есть. Особенно это касается выбора траектории торможения. Она ни в коем случае не должна проходить через подобные ямы. И, конечно, не забываем о разумном скоростном режиме, чтобы свести к минимуму необходимость в активном торможении. Кстати, тут важно помнить о том, что маневрировать во время торможения можно, но только поворачивая руль на небольшой угол. В этом случае автомобиль сохранит и тормозную динамику, и управляемость. Если при торможении руль вывернуть до упора, случатся очень неприятные вещи. Тормозная динамика авто резко уменьшится из-за неоптимального контакта передних шин с дорогой, поскольку в процессе торможения большая часть работы выполняется именно ими. При этом автомобиль будет практически неуправляем, продолжая движение по направлению текущего вектора скорости.
Еще именно ранней весной можно столкнуться с так называемым слэшпленингом. По сути, это эффект, очень похожий на аквапланирование, но вместо воды здесь выступает снежно-ледовая смесь, обильно сдобренная влагой. Подобная суспензия создает еще и большое сопротивление качению колес, создавая дополнительные предпосылки для нестабильности авто. Значит, приближаясь к любой луже, подозреваем худшее. А именно, она глубокая, а еще в ней могут быть скрытые от взгляда льдины. Они, к слову, способны серьезно повредить ваш автомобиль. И если до явных разрушений подвески и не дойдет, то пластиковые элементы защиты, крылья, брызговики и пороги могут просто не пережить испытание.
Так что при движении по дорогам в условиях ранней весны, как это ни удивительно, желательно использовать арсенал приемов вождения по бездорожью. Скорость должна строго соответствовать возможностям подвески и величине дорожного просвета, исходя из потенциального размера встречающихся неровностей. Кроме того, стараемся избегать колей и снежных отвалов. К любой луже относимся с повышенным вниманием и не пытаемся форсировать ее ходом. Помним, что, помимо воды и снежно-ледовой смеси, там могут оказаться большие льдины, которым вполне по силам повредить ваш автомобиль. И, конечно, не забываем о том, что зимние шины на нагретом солнцем асфальте могут продемонстрировать не лучшее сцепление с дорогой. И на появившихся сухих асфальтовых участках стараемся сохранять зимний стиль вождения, не провоцируя ненужные скольжения.
