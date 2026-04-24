Автомобильный портал Motorpage
Как распознать «подснежника»?

Вопрос: Как на дороге распознать «подснежника» — человека, который сел за руль после зимнего периода? И представляют ли такие водители опасность для других участников движения?

Ответ: На самом деле уверенное взаимодействие с автомобилем подразумевает разумную регулярность. Разумность, или использование интеллекта во время вождения, позволяет закреплять правильные навыки и формировать новые умения без излишней эмоциональности и создания опасности для себя и окружающих. Регулярность же дает возможность эти навыки и умения закреплять и поддерживать в рабочем состоянии.

Однако существует определенная категория водителей, которые предпочитают не использовать автомобили зимой и садятся за руль только по мере наступления теплого времени года, когда возникает необходимость в проведении работ на дачных участках. Нередко такие «пилоты» оказываются опасными соседями по потоку, провоцируя проблемы и аварии.

А все происходит из-за того, что они не управляли машиной во время длительного зимнего периода, который дает бесценные навыки по взаимодействию со своим «железным конем» на фоне низкого коэффициента сцепления. Конечно, у таких водителей сохраняется понимание того, как правильно управлять автомобилем. Но из-за большого разрыва в практике управления они утрачивают навык физического взаимодействия с машиной. Как это проявляется? Довольно явно. Человек ошибается с выбором скоростного режима. Тратит намного больше времени на анализ даже простой ситуации. Плохо и неуверенно перестраивается. Может внезапно существенно снизить скорость там, где другие, наоборот, ее увеличивают. Кроме того, подобные сезонные перерывы в вождении практикуют, как правило, водители пенсионного возраста. И это создает дополнительные проблемы.

Есть еще один фактор. С началом дачного сезона внутри автомобиля может оказаться рассада, бережно транспортируемая из города в сторону дачи. И ее целостность сильно зависит от наличия или отсутствия ускорений. По понятной причине водители авто, загруженных зародышами будущего урожая, даже в экстренных ситуа­циях требующих, например, резкого торможения или маневра, будут стараться управлять машиной таким образом, чтобы сберечь именно драгоценную ботву. Часто даже во вред собственному автомобилю и даже здоровью.

Такие «подснежники» настолько сильно отвыкают от движения в рамках напряженного трафика, что порой совершают детские ошибки на пустом месте. Скажем, пытаясь проехать перекресток на мигающий зеленый и в последний момент передумать, не обращая внимания на то, что сзади двигались еще несколько авто. Нередко такие водители едут на заниженной скорости. И это реально опасно, особенно на скоростных магистралях, поскольку для остальных подобные машины начинают превращаться во внезапные малоподвижные помехи.

Как распознать такие автомобили на дороге? Достаточно просто. Их поведение сильно похоже на поведение начинающих водителей. Не­уверенные перестроения, серьезные задержки в начале движения. Слишком большая дистанция при движении в потоке и нервная реакция на изменения дорожной обстановки. Кроме того, дополнительным демаскирующим признаком таких авто является наличие в салоне лотков с зелеными насаждениями, заботливо размещенных на всех свободных местах. Еще таких водителей выдают напряженная поза и тревожное выражение на лице.

Если рядом с вами оказался такой автомобиль, ни в коем случае не пытайтесь его пугать, провоцировать или побуждать к более активному перемещению в пространстве. Отнеситесь к нему с пониманием. Ведь это как раз тот случай, когда автомобиль выполняет вполне определенную задачу, никак не связанную с демонстрацией окружающим собственного водительского мастерства или значимости. Если водитель неуверенно маневрирует или перестраивается, не пытайтесь создать для него дополнительные трудности, лишая пространства для маневра или отчаянно сигналя. Ведь это не позволит ему сразу повысить уровень собственного водительского мастерства. А вот спровоцировать стресс и, как следствие, аварию – легко. Так что помним: дорога не место для выяснения отношений. Это транспортная артерия, позволяющая быстро и с комфортом добраться до места назначения. И пользоваться ею необходимо разумно и вежливо, не провоцируя конфликты и не пытаясь грубо учить вождению тех, кто, по вашему мнению, делает что-то не так, как надо. Особенно «подснежников». Дайте им возможность адаптироваться к реалиям наступающего дачного сезона.
 

Экзамены на права станут строже для будущих водителей

Министерство внутренних дел России предложило масштабно обновить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Проект постановления правительства предполагает как ужесточение контроля сдачи экзамена, так и упрощение документооборота для кандидатов 13 января 2026 0
Госдума одобрила создание рейтинга автошкол

Госдума приняла закон, который закрепляет за МВД полномочия формировать критерии эффективности обучения и составлять открытый рейтинг учебных организаций. Новая мера направлена на повышение качества подготовки водителей и снижение аварийности среди новичков 14 ноября 2025 0
В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

Национальный автомобильный союз обратился к правительству с предложением реформировать систему подготовки водителей. Главная идея заключается в том, чтобы дать возможность гражданам самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену и заниматься практикой у частных инструкторов, минуя автошколы 25 сентября 2025 0
Госдума одобрила законопроект о создании рейтинга автошкол

Госудума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание рейтинговой системы для автошкол. Документ вносит поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и направлен на повышение качества подготовки водителей. Если инициатива получит окончательное одобрение, новые правила вступят в силу не ранее 2026 года 11 июня 2025 0
В России создадут рейтинг автошкол с учётом аварийности выпускников

В России планируют ввести публичный рейтинг автошкол, в котором одним из ключевых критериев станет количество ДТП, совершенных выпускниками этих учебных заведений. Соответствующий законопроект, разработанный правительством, уже внесён в Госдуму 11 апреля 2025 0
В России создадут рейтинг автошкол на основе аварийности выпускников

В России планируют ввести новый механизм контроля за качеством подготовки водителей. Согласно законопроекту, внесенному Кабмином в Госдуму, автошколы будут оцениваться с учетом аварийности их выпускников. Разработкой системы рейтингов займется МВД, используя данные о результатах экзаменов и ДТП. Информация будет доступна на специальном открытом ресурсе 03 марта 2025 0
Минпросвещения вводит новые правила для онлайн автошкол

Минпросвещения России разработало новые правила дистанционного обучения для автошкол. Впервые будет прописан регламент онлайн-курсов по теоретической подготовке водителей. Обучающиеся смогут изучать ПДД, нормы КоАП, основы первой помощи и устройство автомобиля через цифровые образовательные сервисы 07 февраля 2025 0
Теоретический экзамен обновлен

МВД России скорректировало теоретическую часть экзамена на водительское удостоверение. В билетах появились новые вопросы, которые касаются средств индивидуальной мобильности 24 апреля 2023 0

