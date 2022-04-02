Дачный сезон обещает быть жарким, но, прежде чем склониться над грядками с рассадой, многим предстоит пробираться на фазенду по весенней распутице. Расскажем, как не застрять в раскисшей колее

Прежде всего здраво оцените геомет­рическую проходимость вашего автомобиля – ведь, сев в «межколейке» на брюхо, вы, скорее всего, не обойдетесь без буксира. А жирная весенняя грязь потребует приложить титанические и часто бесплодные усилия к лопате. Если шансов проехать мало, ищите объезд. Пройдите вперед пешком, осмотрите лужи на наличие камней, бревен, старых покрышек, прощупайте твердость дна. Наметьте траекторию проезда. Если «бой» предстоит тяжелый, заранее стравите давление в колесах до 1 атм. Но помните, что при боковом ударе о колею колесо может разбортироваться. Зачем «травиться»? Площадь контакта шин с поверхностью становится больше, протектор работает лучше, и даже пробираясь по «межколейке», вы с меньшей вероят­ностью свалитесь в колею.

Кстати, когда она выше клиренса, но гребень достаточно широк, то проехать вразрез по «межколейке» несложно, главное – не «играть» резко рулем и газом, чтобы не упасть и не сесть на нее верхом. Когда же колея мелкая и ровная, лучше ехать по ней, ведь под слоем грязи – прочное основание годами утоптанной грунтовки, которое держит машину. И не пытайтесь соскочить с грунтовки в такое ровное и безопасное на вид поле, где только что взопрели озимые, – весной влаги в нем столько, что мягкая «посадка» автомобилю гарантирована, даже если земля держит вес взрослого человека.

Внимательно следите за глубиной колеи, чтобы не пропустить момент, когда ехать по ней становится опасно. И учтите, что в любом режиме трансмиссии ABS хоть немного, но препятствует срыву колес в скольжение, а значит, вы не избежите «посадки», резко затормозив в последнюю секунду. Впрочем, если сцепных свойств шин не хватит, по жидкой грязи вы как на салазках укатитесь вперед и без всякой электроники. Если «подсели» лишь слегка, попытайтесь убрать землю из-под деталей и агрегатов, на которых повисли, и выезжайте назад. Пробуйте вытолкать машину, используйте раскачку, только не буксуйте – колеса еще сильнее «замылятся», а толку не будет.

Выехать из колеи – особое искусство, тут пробуксовка тоже не поможет, гораздо легче выскочить под сброс газа. Сначала поверните колеса в сторону, противоположную той, в которую хотите выехать, и попытайтесь наехать на бортик, поддав газу. И тут же поворачивайте руль в сторону выезда, отпуская педаль, чтобы колеса взбирались на бортик по инерции. Представьте железный шарик, который катается по половинке трубы от борта к борту, в сущности – та же раскачка, только с поворотами. Как только передние колеса выс­кочат, руль прямо! Если оставить его вывернутым, автомобиль развернет поперек колеи, и вы застрянете. Не можете выехать – возвращайтесь задним ходом до места, где это возможно, вставайте вразрез и – вперед! Лучше пятиться сто мет­ров, подкопать выезд, чем засесть. Когда высота колеи под обрез дорожного просвета и участок такой колеи небольшой, можно попытаться проскочить его ходом, газуя с вывернутыми колесами. Так получится отвоевать несколько драгоценных миллимет­ров клиренса, ведь машина слегка поднимется вверх по бортику. Но это опасный прием, оставьте его на крайний случай.

Как пересекать колею? Строго по диагонали! Пытаясь на скорости проехать поперек глубокой колеи, можно повредить подвеску и сильно удариться днищем о «межколейку», а будете ехать медленно – застрянете так, что сядете на всю колесную базу. Если все же придется ехать поперек, положите в колею как можно больше подручного материала – доски, сучья, камни – все, что поможет выровнять переезд.

Помните не только об опасности разбортирования, но и о том, что шину и диск легко повредить торчащим из стенки колеи куском арматуры, камнем, острым корнем. Проехав внедорожный участок, очистите диски, иначе биение будет очень сильным. На даче или на мойке «пробейте» их как следует и посмотрите, целы ли балансировочные грузики: в грязи, особенно в колее, они часто теряются.

Итак, чтобы колея не завела в тупик:

правильно оценивайте высоту клиренса, желательно стравить давление в шинах до 1 атм на сложных грязевых участках; заранее включайте полный привод и подходящий режим внедорожной электроники, если она имеется; по глубокой колее лучше ехать вразрез, по «межколейке», мелкую колею используйте как упор, чтобы не снесло вбок, в поле; выезжайте из колеи под сброс газа, пересекайте колею по диагонали; имейте в багажнике лопату и прочный трос.

И помните, что длинный объезд все равно легче, чем работа лопатой. Сохраните силы для огорода!