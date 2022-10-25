Организаторы различных ралли-рейдов любят пустыни, ведь песчаное бездорожье – серьезная проверка мастерства пилотов и техники. Но и рядовым водителям полезно знать, как правильно ездить по песку

Песок по-своему хорош для автомобилиста: в отличие от грязи он не налипает толстым слоем на автомобиль, одежду и лопату. Копать песок легко, поэтому и застрять в нем не так страшно (если вы не завязли на морском берегу перед приливом). Однако кататься по песку все же приятнее, чем в нем копаться.

Чтобы пореже застревать в песчаных ловушках, спускайте шины минимум до 1 атм. Приспущенные шины с обычным дорожным рисунком закапываются даже медленнее «злой» грязевой резины. Не буксуйте, если у вас механика, — старайтесь набирать скорость без рывков. При езде по песку важно, чтобы автомобиль как бы всплывал над грунтом, а потому не стоит выбирать слишком низкую передачу или газовать изо всех сил.

Разгоняйтесь активно, но как можно плавнее, попробуйте чуть отпустить педаль газа, слегка прибавить — в какой-то момент почувствуете, что машина поехала легче. Значит, нащупан правильный темп и остается только его держать. Поворачивайте мягко, широкими дугами — песок сильно сопротивляется качению, и резкий поворот с потерей темпа, скорее всего, закончится остановкой, возможно, с разбортированным колесом.

Легче всего двигаться по плотному, утрамбованному дождями или приливом песку — колеса оставляют в нем четкую, ровную колею, по ней можно ехать след в след. Но, если песок рыхлый, пересохший, колея сразу осыпается и тормозит движение, в этом случае езжайте параллельным курсом. Не стоит без необходимости останавливаться в рыхлом песке — трогаться будет сложно. Ищите для остановки более плотные участки, островки травы или останавливайтесь на спуске, под уклон. Подъемы придется преодолевать только ходом. Если не удалось с первого раза взять высоту, не пытайтесь буксовать, это главная ошибка на песчаном бездорожье. Как только почувствовали, что автомобиль не едет, бросайте газ! Если не закопались, лучше съехать вниз и снова попытаться с большей скоростью.

Что делать, если застряли? Еще сильнее стравить давление в шинах! Чтобы выехать из «засады» в сыпучем песке, можно «травиться» до 0,5 атм и даже ниже. Только не забудьте откопать колеса, раскидать высокие буртики, мешающие движению вперед и назад. Если же «закопали» машину пробуксовкой и она легла на грунт, придется выкидывать песок и из-под днища. Одолев сложный участок, подкачайте колеса до 1 атм, чтобы снизить риск разбортировки.

Песок, перенасыщенный влагой, опаснее пересохшего: смесь воды с песком, которую джиперы называют «няша», удерживает автомобиль не хуже свежего цемента. Машина моментально проваливается в такой грунт.

Если в «няшу» попала пара колес, для спасения достаточно лебедки или динамической стропы, но, когда автомобиль провалился целиком, есть риск «порвать» его хорошим рывком. Чтобы не нарушить геометрию кузова, машину придется отлеплять от грунта, выкапывать, поднимать с помощью реечных домкратов, подкладывать под колеса трапики... Такие «засады» могут поджидать как на морском пляже, так и на берегу реки или в песчаном карьере, — учитесь «читать» песок, не заезжайте в воду, а любой подозрительный участок сначала пройдите ногами.

Итак, запомните несколько простых правил:

перед началом песчаного участка снижайте давление в шинах до 1 атм. В очень рыхлом песке снижайте давление до 0,5 атм; не буксуйте, разгоняйтесь и останавливайтесь плавно, а если застряли, сразу бросайте газ; если автомобиль сел на днище, откапывайте узлы и агрегаты, которые ниже всего под кузовом (мосты, защита двигателя, рычаги подвески). Главное — вернуть машину на колеса; избегайте участков с перенасыщенным водой песком — из него очень сложно выбираться; прежде чем съехать с возвышенности, оцените, сможете ли вернуться. Подъем в рыхлом песке можно преодолеть только хорошим ходом — будет ли место для разгона, хватит ли мощности мотора? отправляясь в пески, берите с собой компрессор и лопату. Лучше всего иметь также трапики или широкие доски и хороший домкрат, если со штатным неудобно работать. В южных районах не забывайте запастись питьевой водой — обезвоживание в жару наступает быстро.