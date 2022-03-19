В предыдущем раз мы рассказывали, как действовать в случае заноса на заднеприводном автомобиле. Теперь же разберем, что делать тем, у кого самый распространенный тип машин – с передним приводом

Это особенно актуально в связи с тем, что в зимних условиях переднеприводные модели имеют возможность активно разгоняться даже в том случае, когда возникает пробуксовка ведущих колес. А если машина может эффективно ускоряться, то рано или поздно ее водителю придется тормозить, чему обычно предшествует отпускание педали газа. Вот в этот самый момент и может возникнуть непредвиденный занос.

Связано это с тем, что передние колеса начинают замедлять автомобиль, а задние пытаются развернуть машину из-за инерции задней оси. Причем если занос начался, то прогрессирует он весьма активно, и в большинстве случаев водители переднеприводных моделей реагируют на него неправильно – проворачивая руль в сторону заноса и отпуская педаль акселератора еще сильнее. Это приводит к тому, что занос переходит в так называемую ритмическую фазу, при которой автомобиль уже сам начинает переставляться из одного темпа заноса в другой с ростом амплитуды и последующим разворотом. Кроме того, развитие заноса может спровоцировать поворот руля, особенно на высокой скорости, в сочетании с коротким отпусканием педали газа.

Понятно, что непосредственно во время заноса автомобиль занимает на дороге больше места. Как правило, он смещается в сторону от исходного направления движения, превращаясь в плохо управляемую угрозу для всех участников движения.

Как же с этой бедой бороться правильно? Сразу подчеркну, что в отличие от езды на заднем приводе, где именно инстинктивные реакции водителя могут оказаться верными, с передним приводом все намного сложнее. Это связано с тем, что действия рулем в такой ситуации не являются эффективным решением – все внимание водитель должен сконцентрировать прежде всего на педали газа.

Как только начинается развитие заноса, вы должны сразу же надавить на педаль акселератора. Причем чем больше угол заноса, тем активнее жмите на газ, вплоть до мощной пробуксовки. И только после этого пытайтесь взаимодействовать с рулевым колесом. Как? А очень просто, направляя передние колеса туда именно туда, где вы хотите оказаться.

Почему газ в приоритете относительно баранки? Дело в том, что тяга на передних колесах как за веревочку тянет всю переднюю часть автомобиля в направлении вектора скорости, компенсируя занос задней оси. И даже если угол заноса максимально велик, активная работа газом – вплоть до пробуксовки – полностью его ликвидирует.

Спросите, почему нельзя реагировать на занос в первую очередь рулем? Проблема в том, что многие современные водители не умеют быстро работать баранкой – нас этому попросту никто не учит. И даже если вы обладаете отличной реакцией и правильной техникой работы с рулевым колесом, это не означает, что вы всегда максимально сконцентрированы на управлении автомобилем. Как результат, можно легко пропустить начальную фазу развития заноса, после чего уже не успеть решить проблему поворотом руля. А это приводит к тому, что занос либо переходит в критическую фазу с разворотом машины на дороге, либо превращается в ритмический занос. И то, и другое плохо.

Таким образом, можем сделать вывод, что для переднеприводного автомобиля алгоритм действий в случае возникновения заноса однозначен и прост. Сначала активно добавляем газ, а затем (на фоне работы педалью акселератора) стараемся направлять передние колеса в нужную нам сторону. При этом газ можно отпускать лишь после того, как машина начала стабильно двигаться на прямых передних колесах. Но отпускать педаль тоже надо плавно, иначе мы получим новый занос.