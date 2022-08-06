Как правильно настроить водительское место для эффективного взаимодействия с автомобилем

На мой взгляд, правильная посадка подчас может оказаться даже важнее владения приемами водительского мастерства. Ведь именно она позволяет банально дотянуться до руля или, например, мощно нажать на педаль тормоза. Не говоря уже о том, что человек при управлении автомобилем активно использует вестибулярный аппарат, эффективный только при определенном положении головы водителя. А ведь есть еще системы пассивной безопасности, которые срабатывают так, как надо, только когда вы правильно подобрали параметры своей посадки.

Обычно настройку водительского места начинают с определения правильного удаления пятой точки нашего организма от педального узла. Причем ориентироваться следует на педаль. При полностью нажатом тормозе в коленном суставе должен оставаться угол примерно 120°. Это обеспечит возможность как точного рабочего, так и мощного экстренного торможения, когда водитель должен передать на педаль большое усилие. При этом, если у вас регулируются вылет и наклон подушки сиденья, то их настраиваем так, чтобы максимальная часть бедра находилась в контакте с креслом. Это снижает удельное давление, а значит, уменьшает нагрузку на организм.

Затем нужно отрегулировать нак­лон спинки сиденья. Он должен составлять около 100° по отношению к горизонту. Тогда при спине, плотно прижатой к сиденью за счет естественного изгиба позвоночника в районе 7-го позвонка, макушка головы будет направлена строго вверх. Что обеспечит максимально эффективную работу вестибулярного аппарата, позволяющего тонко чувствовать продольные, поперечные и вертикальные ускорения. Кстати, если вы любите располагаться за рулем полулежа, знайте: в этом случае при фронтальном ударе велик риск проскальзывания вашего тела под ремень безопасности с последующими травмами. При правильной же регулировке спинки, во-первых, исключается риск подныривания, а во-вторых, создаются оптимальные условия для срабатывания подушки безопасности.

Высота посадки подбирается таким образом, чтобы между макушкой головы и потолком автомобиля оставалось около 5 см, а через нижнюю кромку лобового стекла можно было видеть не более 2 см капота. Это обеспечит и приемлемый уровень пассивной безопасности, и хорошую обзорность. Кстати, желательно, чтобы и переднее пассажирское сиденье было настроено в соответствии с изложенными принципами. Ведь именно на первом ряду люди подвергаются наибольшей опасности.

Теперь о рулевом колесе. Если автомобиль современный, то оно регулируется по вылету и по высоте. Удаление руля от плечевого пояса подбирается таким образом, чтобы при спине, прижатой к спинке сиденья, прямая рука, положенная на рулевое колесо в точке на 12 часов, коснулась его запястьем. Тогда будет возможность быстро и точно управлять машиной. При этом высота баранки подбирается таким образом, чтобы с одной стороны руль не перекрывал приборку, а с другой – чтобы между верхней частью бедра и нижней частью обода рулевого колеса свободно проходила поставленная вертикально ладонь. Этот параметр имеет значение, когда вам приходится активно и на большие амплитуды поворачивать баранку.

Кроме того, если в машине регулируется по высоте верхняя точка крепления ремня безопасности, то она должна быть расположена напротив мочки уха. При аварии это обеспечит наиболее корректное срабатывание ремня с учетом технологии работы преднатяжителей. И сильно снизит риск получения травм, поскольку, когда ремень не отрегулирован, вероятны травмы шеи или даже перелом ключицы.

Наконец, нужно понимать, что правильная настройка сидений и органов управления в автомобиле не только повышает эффективность и безопасность управления машиной, но и обеспечивает снижение утомляемости за рулем. А в случае попадания в аварию гарантирует эффективную работу систем пассивной безопасности. Поэтому, даже если вы имеете большой водительский стаж и не испытываете проблем с вождением, все-таки проверьте настройки водительского места. Возможно, вам удастся сделать взаимодействие с автомобилем еще более удобным и понятным.