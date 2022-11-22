Осень давно полюбила гостить в российской cредней полосе до новогодних праздников, но не стоит винить в этом глобальное потепление. «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе», – узнаете эти бессмертные строки? Еще два века назад Александр Сергеевич Пушкин отмечал позднее выпадение устойчивого снежного покрова

Погода в межсезонье переменчива. Чем ближе календарная зима, тем чаще сквозь обложные тучи проглядывает солнце. Правда, по осени это зачастую предвещает похолодание и заморозки на почве, так что самое время напомнить о том, что покрытие под колесами вашего автомобиля может менять свои свойства несколько раз за день.

Неприятные сюрпризы нередко поджидают уже на асфальте – почти невидимый утренний ледок на извилистых местечковых дорожках легко отправит в кювет беспечного любителя тянуть до последнего с заменой летних шин на зимние. Но ни «липучка», ни «шиповка» – не панацея в ситуации, когда зацеп меняется от виража к виражу, поэтому лучше просто сбавить скорость.

Поздняя осень. К летним «грязь засохла» и «грязь промокла» добавляется состояние «грязь подмерзла». Ни в коем случае не путайте с зимним «грязь замерзла», иначе, легко проехав по относительно твердому ранним утром участку бездорожья, выбраться днем обратно по раскисшей на солнце колее будет трудно. Обращайте внимание на глубину колеи – это летом после дождя мягкую почву можно без последствий «пропахать» даже пластиковым обвесом, а замерзшие комья грязи моментально расколют стандартный бампер. К тому же мерзлая земля может быть скользкой, особенно на подъемах и спусках.

Тонкий лед в лужах и бродах тоже представляет серьезную опасность для обвеса и лакокрасочного покрытия. Если с ходу залететь в воду, даже тонкой льдиной можно отколоть кусок бампера, расширитель, вывернуть с мясом подкрылок или перерубить проводку, проложенную под днищем автомобиля. Однажды на моих глазах так «обесточили» серьезный японский внедорожник – электроника зафиксировала отсутствие сигнала с жизненно важных для безопасности датчиков и просто не позволила завести машину после того, как ее заглушили, пришлось вызывать в лес эвакуатор. Ни в коем случае не идите на таран, поезжайте настолько медленно, насколько это возможно, а еще лучше – сначала пройдите по воде пешком, поломайте лед и отодвиньте с траектории льдины. Кстати, когда холода стоят долго, но лед еще не такой толстый, чтобы выдержать вес автомобиля, вам придется справиться со скользкой ледяной закраиной на выезде из брода или даже из обычной лужи. Если глубина водного препятствия по ступицу колеса или выше, это весьма сложно. Попытка вскочить с разгона может закончиться повреждением колес и деталей подвески, а буксовать, подъехав вплотную к скользкой ледяной стенке, тоже бесполезно. Заранее стравите давление в шинах примерно до одной атмосферы, подготовьте выезд с помощью подручных средств: обколите закраину топором или лопатой, подложите трапики, чтобы сделать выезд как можно более пологим, ну а если такой возможности нет, не суйтесь в воду, ищите объезд!

Первый снег не задерживается надолго, но успевает подкинуть проблем любителям съезжать с асфальта. Тонкий слой мокрого снега при околонулевых температурах превращает твердую почву в настоящий каток. Даже на малейшем уклоне, едва заметном глазу, машина стремится соскользнуть с курса и «прилечь» в колею, «облокотиться» бортом о сосну, сползти со склона в самую глубокую яму. Накачанные шины тут бессильны, особенно против бокового скольжения, единственный рецепт – стравить давление. Причем «травиться» нужно по ситуации: если для уверенного движения одной атмосферы слишком много, снижайте давление до половины атмосферы или еще ниже. Конечно, на сверхнизком давлении нельзя резко маневрировать, буксовать, но это и не нужно, ведь главное – без последствий для кузова выбраться на оперативный простор, а там уже можно подкачать колеса, так что не забывайте компрессор. Надеюсь, он найдется у вас в машине вместе с саперной лопатой, топором, парой шаклов и прочным тросом.

Всегда держите в багажнике минимальный набор средств «самоспасения» и помните о коварстве переменчивой осенней погоды, тогда ни утренний лед, ни дневная слякоть, ни вечерние заморозки не помешают вам ощутить красоту межсезонья.