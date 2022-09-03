Лето и начало осени – сезон для всевозможных автопутешествий, в том числе в неизведанные места. Поэтому хорошо бы знать, как не утопить машину в броде
Когда из электроники в моторе было разве что зажигание, да и то редко, главный секрет успешного преодоления водных препятствий состоял в том, чтобы не залить водой трамблер, свечи и салон (последнее – по желанию). В нынешних же автомобилях столько датчиков, «мозгов» и прочей электронной начинки, что любое купание «железного коня» может стать последним. Притом что «заглючивший» датчик – ерунда, в воде вас подстерегают куда более серьезные опасности.
В инструкциях по эксплуатации внедорожников практически всегда точно прописано, как глубоко можно «нырнуть». Например, новый Land Rover Defender способен без последствий форсировать брод глубиной до 90 см, а УАЗ «Патриот» – только до полуметра. Однако теория теорией, а на практике нужно точно знать, где расположен воздухозаборник мотора, – уровень воды должен быть ниже него на 20–30 см. Если воздух поступает в мотор из самой высокой точки под капотом – прекрасно, а когда патрубок выведен куда-то под радиатор или под бампер (как у иных «китайцев»), хлебнуть воды можно и в банальной луже. Расхлебывать же последствия гидроудара долго и дорого – хорошо если обойдется без замены двигателя. Глубину брода для кроссоверов, а тем более для легковушек чаще всего не указывают, поэтому погружаться выше ступиц или дверных порогов вообще не стоит.
Следует хорошо разведать брод: пройдите ногами до другого берега, прощупайте траекторию – нет ли ям, камней, колеи? Если путь извилистый, отметьте его вешками. Учитывайте силу течения, чтобы машину не снесло. Глубина может быть небольшой, но когда дно нетвердое (к примеру, из-за слоя ила), то лучше не рисковать. А если все-таки решили «окунуться», заранее стравите давление в колесах до 1 или 0,5 атм, закрепите в буксирной проушине трос и положите его так, чтобы удобно было достать, если застрянете.
Переложите на сиденья вещи, которые боятся воды, уберите в герметичный пакет и в нагрудный карман телефон, деньги, документы. Проверьте, надежно ли прикручен передний номерной знак, а лучше снимите его вовсе. Не пристегивайтесь, откройте окна на случай экстренной эвакуации.
Готовы? Тогда – вперед! Только осторожно – не бросайтесь в воду с разгона, помните про опасность гидроудара. Есть полный привод, блокировка межосевой муфты или дифференциала? Включайте заранее! Выбирайте передачу пониже, заезжайте плавно, медленно. Можно на мгновение слегка притормозить в начале брода, пустив перед капотом волну, и следовать за ней с постоянной скоростью в зоне наименьшего уровня воды. Не задерживайтесь – чем дольше в воде, тем выше вероятность залить салон, даже когда у вас настоящий внедорожник.
Форсировав водную преграду, не расслабляйтесь – вытащите масляный щуп и убедитесь, что на нем нет белой эмульсии. Если есть, значит, влага попала в систему смазки и масло в двигателе надо срочно менять. Через не очень герметичные уплотнения и сапуны вода может проникнуть и в мосты, КПП, раздаточную коробку. Бывалые джиперы выводят все сапуны под капот и проверяют масло в мостах и агрегатах трансмиссии после каждой «покатушки», ведь вода в них может попасть даже в глубокой луже.
Впрочем, специальная подготовка внедорожников к преодолению водных препятствий – это отдельная наука, ну а в общих случаях достаточно самых простых правил:
Причем неважно, имеется у вас полный привод или нет, – эти правила применимы к любым автомобилям. Ведь по сути их можно свести к известной всем поговорке: «Не зная броду, не суйся в воду».
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