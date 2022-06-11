В канун сезона летних пикников и прочих вылазок на природу имеет смысл вспомнить, как правильно одолеть на автомобиле крутой склон и не опрокинуться

Главное – помнить элементарные правила и не пытаться нарушить законы физики. Так, чем выше центр тяжес­ти машины, тем легче «сделать уши»: лифтованный внедорожник перевернется быстрее стандартного кроссовера, а загруженный верхний багажник добавит шансов лечь на бок. Поэтому снимайте поклажу с крыши, распределяйте как можно ниже и не забудьте закрепить. Высаживайте пассажиров и следите, чтобы ниже машины не было людей, а в случае потери контроля автомобиль не «прилетел» в дерево или другое препятствие.

Сходите на разведку – нет ли на пути ям, высоких ступенек, не кончается ли спуск болотом, а подъем резким перегибом, где легко сесть «базой» и повредить кузов. Не выходите за границы геометрической проходимости, иначе останетесь без бамперов и поломаете пороги. Обязательно пристегнитесь и закройте окна, чтобы при опрокидывании вас не размотало по салону, а внутрь не попал какой-нибудь острый сук.

Неважно, спуск или подъем, траектория движения должна быть максимально вертикальной – строго вверх или вниз, по линии стекания воды. Если есть ровная колея и клиренс позволяет, пользуйтесь ею как направляющей. Чтобы повысить сцепные свойства шин, снижайте давление до 1 атм, ниже не надо: если вас развернет поперек склона и колесо разбортируется, машина перевернется.

Включайте системы помощи при движении по склону или подходящий рельефу режим. В сухую погоду подниматься лучше тягой, на первой или второй пониженной, если нет «понижайки», то на самой низкой ступени в коробке. Передние колеса на подъеме разгружаются и срываются в пробуксовку – заранее включайте полный привод, блокируйте муфту или межосевой дифференциал. Скользкий подъем придется брать ходом, но разгон должен быть плавным, иначе на перегибе подвеска сильно «сыграет» при ударе о склон и отлетит бампер.

С механикой подниматься сложнее, чем с автоматом, придется заранее выбрать такую передачу, чтобы крутящего момента хватило «в обрез»: на слишком низкой передаче машина забуксует, на очень высокой – не въедет в горку. Не переключайтесь на подъеме – разрыв тяги приведет к пробуксовке. Сцепление с грунтом можно вернуть, немного сбавив газ.

Газовать изо всех сил полезно, лишь когда до вершины считаные метры, на которые не хватило разгона, а если при этом быстро качать рулем влево-вправо, шины будут раскидывать грязь, докапываясь до твердого грунта и повышая ваши шансы. Но прекратите буксовать, если автомобиль потащило поперек склона.

Подняться сразу не удалось – не теряйтесь! Быстро нажимайте на тормоз и включайте заднюю передачу, затем плавно отпускайте тормоза и медленно спускайтесь задним ходом по своей же траектории. Нельзя скатываться вниз на «нейтралке» или с выжатым сцеплением – не сможете контролировать спуск, тормозя двигателем. Машина мгновенно наберет скорость, удержать курс будет труднее, а если развернет поперек склона, то переворота не миновать.

На очень скользком подъеме автомобиль может юзом сползать назад под собственным весом. Тормозить изо всех сил в таком случае бесполезно – наоборот, плавно увеличивайте скорость до тех пор, пока скольжение не прекратится, а затем так же плавно притормаживайте. Увеличить скорость спуска нужно и когда колеса срываются в скольжение из-за слишком сильного эффекта торможения двигателем.

Добрались до вершины? Отлично! Значит, со спуском проблем не будет, вы уже почти все знаете. При движении вниз действуют те же законы физики и правила: высаживайте пассажиров, разгружайте верхний багажник, спускайтесь строго вниз, а не наискосок, избегайте поворотов, держите руль прямо, не разгоняйтесь. Не переключайте передачу во время спуска, не выжимайте сцепление, тем более одновременно с тормозом. Обязательно включайте ассистент спуска, а если его нет – выбирайте самую низкую передачу и плавно притормаживайте, не давая колесам срываться в скольжение. На внедорожнике с «понижайкой» на первой пониженной можно спуститься, даже не прикасаясь к тормозам, а когда эффект торможения двигателем окажется слишком силен и машину потащит вниз по скользкому грунту под собственным весом, плавно увеличивайте скорость.

Если автомобиль все же развернуло поперек, выворачивайте колеса вниз по склону и так же плавно прибавляйте скорость, чтобы вернуть контроль над машиной, а затем плавно притормаживайте. Чем выше скорость, тем сильнее подвеска сожмется от удара в момент съезда на ровную поверхность, так что не разгоняйтесь и не тормозите в последний момент в конце спуска – останетесь без бампера.

Правильно оценивайте сцепные свойства грунта и покрышек. Спуск по мокрой глине или обледеневшему склону легко превращается в скольжение. Когда не уверены в своих силах, внедорожным альпинизмом лучше не заниматься, ведь ремонтировать разбитый автомобиль и поломанные кости сложнее и дороже, чем объехать вершину.

