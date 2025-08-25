Импорт корейских машин в Россию вырос в пять раз. Больше всего привозят автомобили KGM

По данным агентства «Автостат», за январь–июль 2025 года в страну ввезли 58,7 тысячи легковых машин из Южной Кореи, что на 111% больше, чем годом ранее. Сегмент новых автомобилей вырос сразу впятеро и достиг 7,5 тысячи авто

Больше всего в нашу в страну ввозили автомобили марки KGM (бывший SsangYong). Напомним, что бренд вернулся в Россию этой весной и официально продает автомобили в нашей стране. Их поставки заняли примерно половину от всего объема ввозимых машин из Кореи (3705 единиц). В лидерах также оказались BMW (974 шт.), Hyundai (666 шт.), Kia (642 шт.) и Mercedes-Benz (571 шт.).

Сегмент подержанных автомобилей также показал рост на 93% (до 51,2 тысячи шт.). Больше всего ввозили Kia (14 267 шт.), BMW (10 160 шт.), Hyundai (7630 шт.), Mercedes-Benz (5551 шт.) и Audi (3183 шт.). Среди самых популярных моделей с пробегом: Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia K5, Kia Sorento и BMW 5 Series.