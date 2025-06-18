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18 июн 2025

Объявлен шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО»

Объявлен шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил финалистов 13-го сезона. В рамках делового завтрака в Москве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили текущее состояние российского авторынка, перспективы возвращения зарубежных брендов, а также развитие технологий в отечественной автоиндустрии

Модератором мероприятия выступил главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков. Среди спикеров – ведущие специалисты отрасли: автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, Александр Костылев (компания «Атом»), Станислав Зингиревич (Kept) и Владимир Пирожков («Кинетика», Лаборатория дизайна Сбера).

Главным событием встречи стало объявление шорт-листа номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя». Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

Компактный автомобиль / кроссовер:

  • EXEED LX (рестайлинг)
  • GAC GS3
  • GEELY CITYRAY
  • JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)
  • JETOUR DASHING (полный привод)

Среднеразмерный автомобиль / кроссовер:

  • CHERY TIGGO 9
  • GEELY PREFACE
  • HONGQI HS3
  • JAECOO J8
  • JETOUR T2

Большой автомобиль / кроссовер:

  • CHANGAN CS95
  • DONGFENG DFSK ix7
  • GAC M8 (минивэн)
  • M-HERO
  • SOUEAST S09

Электромобиль / гибрид:

  • AITO SERES M9
  • EVOLUTE i-SPACE
  • LADA E-LARGUS
  • WEY 80 (минивэн)

Коммерческий автомобиль:

  • ГАЗ Соболь NN 4×4
  • AVIOR V90
  • FOTON S35
  • JAC T9
  • SOLLERS ST8

Кроме того, были названы номинанты в категориях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» (в числе финалистов – АВТОВАЗ, CHERY, EXEED/EXLANTIX, GEELY, HAVAL и KGM). В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации – «Лучший пресс-парк автопроизводителя», сформированный на основе объективного исследования от компании KOTTLER (КОТТЛЕР). В пятерку лидеров вошли GEELY / KNEWSTAR, CHERY, EXEED, CHANGAN и BESTUNE / JETTA.
 

При написании новости использовалась информация:
ТОП-5 АВТО

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