Объявлен шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил финалистов 13-го сезона. В рамках делового завтрака в Москве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили текущее состояние российского авторынка, перспективы возвращения зарубежных брендов, а также развитие технологий в отечественной автоиндустрии

Модератором мероприятия выступил главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков. Среди спикеров – ведущие специалисты отрасли: автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, Александр Костылев (компания «Атом»), Станислав Зингиревич (Kept) и Владимир Пирожков («Кинетика», Лаборатория дизайна Сбера).

Главным событием встречи стало объявление шорт-листа номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя». Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

Компактный автомобиль / кроссовер:

EXEED LX (рестайлинг)

GAC GS3

GEELY CITYRAY

JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)

JETOUR DASHING (полный привод)

Среднеразмерный автомобиль / кроссовер:

CHERY TIGGO 9

GEELY PREFACE

HONGQI HS3

JAECOO J8

JETOUR T2

Большой автомобиль / кроссовер:

CHANGAN CS95

DONGFENG DFSK ix7

GAC M8 (минивэн)

M-HERO

SOUEAST S09

Электромобиль / гибрид:

AITO SERES M9

EVOLUTE i-SPACE

LADA E-LARGUS

WEY 80 (минивэн)

Коммерческий автомобиль:

ГАЗ Соболь NN 4×4

AVIOR V90

FOTON S35

JAC T9

SOLLERS ST8

Кроме того, были названы номинанты в категориях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» (в числе финалистов – АВТОВАЗ, CHERY, EXEED/EXLANTIX, GEELY, HAVAL и KGM). В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации – «Лучший пресс-парк автопроизводителя», сформированный на основе объективного исследования от компании KOTTLER (КОТТЛЕР). В пятерку лидеров вошли GEELY / KNEWSTAR, CHERY, EXEED, CHANGAN и BESTUNE / JETTA.

