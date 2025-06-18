Объявлен шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил финалистов 13-го сезона. В рамках делового завтрака в Москве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили текущее состояние российского авторынка, перспективы возвращения зарубежных брендов, а также развитие технологий в отечественной автоиндустрии
Модератором мероприятия выступил главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков. Среди спикеров – ведущие специалисты отрасли: автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, Александр Костылев (компания «Атом»), Станислав Зингиревич (Kept) и Владимир Пирожков («Кинетика», Лаборатория дизайна Сбера).
Главным событием встречи стало объявление шорт-листа номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях, а также в номинациях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и новой номинации «Лучший пресс-парк автопроизводителя». Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые модели, представленные на рынке в течение 2024 года (всего около 60 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.
В шорт-лист 13-го сезона премии «ТОП-5 АВТО» вошли:
Компактный автомобиль / кроссовер:
- EXEED LX (рестайлинг)
- GAC GS3
- GEELY CITYRAY
- JAECOO J7 (новый двигатель и полный привод)
- JETOUR DASHING (полный привод)
Среднеразмерный автомобиль / кроссовер:
- CHERY TIGGO 9
- GEELY PREFACE
- HONGQI HS3
- JAECOO J8
- JETOUR T2
Большой автомобиль / кроссовер:
- CHANGAN CS95
- DONGFENG DFSK ix7
- GAC M8 (минивэн)
- M-HERO
- SOUEAST S09
Электромобиль / гибрид:
- AITO SERES M9
- EVOLUTE i-SPACE
- LADA E-LARGUS
- WEY 80 (минивэн)
Коммерческий автомобиль:
- ГАЗ Соболь NN 4×4
- AVIOR V90
- FOTON S35
- JAC T9
- SOLLERS ST8
Кроме того, были названы номинанты в категориях «Лучший PR-департамент автопроизводителя» (в числе финалистов – АВТОВАЗ, CHERY, EXEED/EXLANTIX, GEELY, HAVAL и KGM). В этом году впервые был определен шорт-лист новой специальной номинации – «Лучший пресс-парк автопроизводителя», сформированный на основе объективного исследования от компании KOTTLER (КОТТЛЕР). В пятерку лидеров вошли GEELY / KNEWSTAR, CHERY, EXEED, CHANGAN и BESTUNE / JETTA.