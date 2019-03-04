Подарок к празднику

Власти Москвы любят экспериментировать с парковками. То тарифы повысят, то бесплатные лимиты сократят, то в выходные дни оплату введут. Совсем скоро наступят праздники, ждут ли нас сюрпризы?

Спешим всех успокоить - сюрпризов не будет. 8 и 9 марта парковку во всем городе сделают бесплатной. Об этом сообщает Департамент транспорта со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Ликсутова. Чиновник также попросил водителей соблюдать правила стоянки, чтобы не мешать пешеходам и другим автомобилям. Платными останутся огороженные шлагбаумами плоскостные парковки.

Без подвоха не обошлось. Уже 10 марта парковка на улицах будет работать в режиме обычного воскресного дня. Платить за стоянку придется только на 237 наиболее загруженных улицах Москвы, где действует максимальный тариф. Он составляет теперь 380 рублей. Такую плату установили на улицах возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов. Также в эту зону вошли Петровка, Неглинная и Романов переулок. Собственно, на этих улицах парковка по воскресеньям и является платной.