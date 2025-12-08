Стали известны технические характеристики новой модели AUDI для китайского рынка

В сети появилась информация о новом кроссовере **AUDI (суббренд знакомой всем нам Audi для китайского рынка). Модель получила название E7X и будет продаваться исключительно в виде электрокара

Габариты E7X составляют: 5049 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1710 мм в высоту. Колесная база – 3060 мм. Внешний облик новинки показали уже давно. Дизайн E7X выполнен в новой стилистике бренда, ориентированной под китайский рынок. Здесь есть широкие светодиодные полосы фар, скрытые дверные ручки, радар на крыше и камеры вместо боковых зеркал. Форма кузова визуально напоминает Q8. Однако узнать причастность кроссовера к немецкому бренду можно только по буквенному логотипу (от знаменитой эмблемы колец отказались).

Кроссовер будет продаваться в двух модификациях. Базовая версия получит один электромотор мощностью 408 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Привод – задний. Для флагманской полноприводной версии предусмотрен дополнительный передний электродвигатель на 272 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость – 230 км/ч. Единственным пока остается неизвестным это емкость аккумулятора и запас хода. Судя по тенденциям на рынке, она будет только одна и запас ходу у заднеприводного E7X будет заметно больше.