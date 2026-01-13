Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2026

Toyota сделала Gazoo Racing самостоятельным брендом

Автор фото: фирма-производитель

Теперь подразделение, ранее известное как Toyota Gazoo Racing, будет носить сокращенное название Gazoo Racing

В обновленной иерархии концерна Gazoo Racing расположился выше базовых моделей Toyota и Daihatsu, но ниже премиальных Lexus и Century. Последний, напомним, ориентирован на ультралюксовый сегмент и конкуренцию с британскими марками.

Первой самостоятельной моделью Gazoo Racing станет суперкар GR GT. Он лишен логотипа Toyota и будет продаваться не через стандартную дилерскую сеть, а в избранных шоурумах Lexus. Под капотом флагмана разместится новый битурбированный V8 объемом 4,0 литра, а стоимость, по неофициальным данным, может превысить 200 тысяч долларов (15,8 млн рублей).

Также в Gazoo Racing уже подтвердили появление нового поколения Supra, которое на этот раз обойдется без технического партнерства с BMW. Кроме этого, в перспективе также рассматриваются возрождение MR2 и Celica, а роль доступного спорткара может сохранить следующее поколение 86.
 

