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27 окт 2021

В Индии представили национальный суперкар, который может стать самым быстрым в мире

В Индии представили национальный суперкар, который может стать самым быстрым в мире

Индийский стартап Vazirani Automotive представил перспективный проект электрического суперкара Ekonk.  Его особенность заключается в компоновке кузова – одноместный спайдер

К сожалению, производитель не особо стремится раскрывать технические характеристики автомобиля.  На данный момент известно, что компания построила прототип, который оснащается 772-сильным электрическим двигателем. В конструкции машины активно применен углепластик, что обеспечивает ей низкий вес в 738 килограммов.

Прототип уже успели испытать на национальном скоростном треке Naxtrax, и по заявлениям компании он смог разогнаться до 309 километров в час. Причем до первой сотни он разгоняется за две с половиной секунды. Перспективы серийного производства Ekonk пока не озвучены.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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