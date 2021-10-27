В Индии представили национальный суперкар, который может стать самым быстрым в мире

Индийский стартап Vazirani Automotive представил перспективный проект электрического суперкара Ekonk. Его особенность заключается в компоновке кузова – одноместный спайдер

К сожалению, производитель не особо стремится раскрывать технические характеристики автомобиля. На данный момент известно, что компания построила прототип, который оснащается 772-сильным электрическим двигателем. В конструкции машины активно применен углепластик, что обеспечивает ей низкий вес в 738 килограммов.

Прототип уже успели испытать на национальном скоростном треке Naxtrax, и по заявлениям компании он смог разогнаться до 309 километров в час. Причем до первой сотни он разгоняется за две с половиной секунды. Перспективы серийного производства Ekonk пока не озвучены.