Власти Индии заявили о намерении поставлять в Россию автомобили. Индийский автопром в последние годы развивается очень динамично, и, пожалуй, у него есть шансы на освоение рынков не только РФ, но и других стран мира

Индийские автомобили — это уже не средства передвижения типа тук-тук с деталями из фанеры и двигателями от мотороллера. Посол Индии в России Винай Кумар недавно сообщил, что его страна готова начать экспорт в РФ продукции индийского автопрома. Заявление это имеет под собой веские основания, ведь индийский авторынок по итогам прошлого года выехал на третье место в мире, сместив с этой позиции Японию.

По подсчетам международной консалтинговой компании Focus2move, в 2024 году в Индии было продано 4,27 млн новых легковых авто (плюс 3,9% по сравнению с годом ранее). И теперь получается, что по этому показателю ее обгоняют лишь Китай (в прошлом году авторынок здесь достиг 26,05 млн единиц, +3,4%), а также США (15,9 млн, +3,6%). Падающий же рынок Японии откатился на четвертое место (4,25 млн шт., -7,1%). Далее следуют Германия (2,8 млн), Бразилия (2,4 млн), Великобритания (2,3 млн). Россия с показателем в районе 1,6 млн заняла 11 е место, немного уступив Южной Корее. Всего же общемировые продажи новых авто в мире по итогам 2024 года достигли 85,1 млн единиц (+2,6% по сравнению с 2023 годом).

Впечатляет высокая динамика развития индийского авторынка. Еще десятилетие назад, по результатам 2015 года, его объем составлял 2,7 млн единиц, то есть более чем наполовину (на 55%) меньше. Но в ближайшее время продажи автомобилей здесь, скорее всего, ускорятся еще сильнее. Напомним, что Индия сегодня — самая многочисленная страна на планете с населением 1,46 млрд человек. Но при этом уровень проникновения автомобилей остается очень низким. По данным ООН, в среднем на 1 тыс. населения здесь приходится всего 57 машин. Это даже ниже, чем, например, в Нигерии (63) или в Кении (69). Скажем, в Китае автомобилизация населения уже достигла 231 авто на тысячу человек, в России же она составляет 361 единицу, в США — 850.

Вы скажете, что большинство проживающих в Индии передвигаются на мотоциклах, и будете правы: в стране сейчас вместе с одним новым авто продается четыре новых мотоцикла. Моторынок в Индии — самый большой в мире, его емкость достигает 20 млн единиц в год. Но все же многие жители Индии были бы не прочь сменить двухколесный транспорт на четырехколесный. И индийский автопром старается отвечать запросам полуторамиллиардного населения.

Так же, как в Китае, в Индии действуют жесткие меры протекционизма, местный автопром защищают высокие импортные пошлины, поэтому почти весь авторынок состоит из машин локального производства. Выпуск автомобилей в Индии начал развиваться еще в середине прошлого века, индусы, как и китайцы, идут путем трансфера технологий от ведущих мировых автопроизводителей. Например, первая индийская компания Hindustan Motors в 1942 году начала со сборки английских моделей Morris 10. А братья Махиндра в 1945 м занялись своим бизнесом, освоив выпуск американских внедорожников Willys.

Позже в Индию со своими производственными конвейерами пришли гранды мирового автопрома из Европы, Японии, Кореи. В сотрудничестве с ними в стране сформировались такие значимые местные автопроизводители, как Tata, Mahindra, Maruti. Некоторые из них даже сумели заявить о себе в глобальном масштабе: в 2008 году Tata Motors завершила сделку по приобретению у американской Ford Motor британской Jaguar Land Rover.

Чисто индийские марки сегодня контролируют примерно четверть всех продаж внутри страны, и их доля растет. В настоящее время лидерство прочно удерживает Maruti, чье совместное предприятие с Suzuki занимает внушительные 40% всего рынка. По итогам прошлого года СП Maruti Suzuki сумело реализовать в Индии более 1,6 млн единиц новых авто (продаются преимущественно под японским брендом). Второе место держат корейцы — компания Hyundai Motor India (561 тыс.). Третью и четвертую позиции занимают уже чисто индийские компании Tata Motors (538 тыс.), а также Mahindra & Mahindra (424 тыс.). В топ-10 также числятся Kia, Toyota, Skoda, Honda, британская MG Motor (принадлежит китайской SAIC), Renault.

Но с увеличением численности индийских машин растет и их качество. Уходят в прошлое времена, когда индийский автопром пытался делать лоукост-модели в ущерб их потребительским свойствам. Показательным можно считать пример Tata Motors, которая с 2008 года выпускала модель Tata Nano, претендовавшую на звание самого дешевого автомобиля в мире. Эта машинка стоила около 100 тыс. рупий, или в районе 2 тыс. долларов, при длине 3,1 м она имела скромный двухцилиндровый моторчик объемом 0,6 л (мощность 33 л.с.), в базовой комплектации тут было всего одно боковое зеркало заднего вида, а в краш-тестах модель получала самые низкие оценки. В итоге даже с учетом невысокой цены спрос на эти машины был невелик, и их производство свернули в 2018 году.

Взамен ущербных машинок индусы наращивают выпуск современных и технологичных авто. В списке топ-10 продающихся сейчас моделей можно найти, например, Tata Nexon. Это вполне современный компактный кроссовер, который комплектуется на выбор татовским бензиновым атмосферным мотором (120 л. с.) или дизелем (110 л. с.). Тут есть современная мильтимедийная система с круговым обзором камерами, управление голосовыми командами, шесть подушек безопасности. В независимых мировых краш-тестах Nexon получил высокие отметки. И еще с недавних пор модель доступна в версии электрокара с запасом хода от одной зарядки в 312 км.

Наращивая технологичность, индийские компании стараются удерживать доступные цены, которые достойны зависти со стороны российских потребителей. Так, компактные хэтчбеки Maruti (Suzuki) Swift сейчас предлагаются в пересчете на рубли всего за сумму в районе 600 тыс. рублей. Кроссовер Suzuki Vitara (Brezza) в базовой комплектации эквивалентен 800 тыс. рублей. Упомянутые выше Tata Nexon — от 950 тыс. рублей, а обновленный рамный внедорожник Mahindra Scorpio — в районе 1,3 млн.

С ростом внутренних продаж растет и индийский автомобильный экспорт. По данным Ассоциации автопроизводителей Индии (SIAM), в прошлом году страна отгрузила за рубеж более 1 млн автомобилей. Из них 743 тыс. — это легковые авто с годовым приростом 10% и 323 тыс. — грузовики с внушительным увеличением поставок в 33%. Признаемся, что основа индийского автомобильного экспорта в настоящий момент машины, которые под брендами Hyundai, Honda, Nissan и пр. со своих индийских заводов отгружают за рубеж мировые компании. Но постепенно наращиваются экспортные поставки и индийских автомобильных марок. Так, лидером экспорта сегодня официально является компания Maruti, которая поставляет частично под своим именем автомобили совместного предприятия с Suzuki. Наращивают зарубежные поставки и Tata, Mahindra, а в экспорте грузовиков уже доминируют такие индийские компании, как Tata, Ashok Leyland.

Что касается России, то пока поставки индийских машин в РФ мизерны, но они все же есть. По подсчетам «Автостата», в период с 2022 по 2025 год в нашей стране было продано 2,3 тыс. новых легковых авто, собранных в Индии. Подавляющая часть этих машин — модели японской марки Suzuki, произведенные на совместном предприятии с Maruti. Участники рынка говорят, что в России индийские машины вполне способны потеснить китайские. По цене они могли бы стать на 20–30% ниже аналогичных моделей. Скажем, Tata Harrier у нас мог бы стоить 2,2–2,5 млн рублей, а Maruti Suzuki Swift — около 1,3–1,5 млн.

Но, прежде чем начать поставки в РФ, индийским автомобильным компаниями важно адаптировать их к российским условиям. Начать с того, что Индии от англичан досталось левостороннее движение, и машины здесь выпускаются с правым расположением руля. Однако изменить расположение органов управления в заводских условиях — не такая уж большая проблема, это демонстрирует пример Японии. Повышение антикоррозионной устойчивости кузова к агрессивной российской дорожной среде тоже решаемая задача. Гораздо более существенным препятствием может стать неопределенность геополитической ситуации и риски вторичных санкций для индийских автопроизводителей. К тому же индийские компании сейчас в большей степени ориентированы на динамичное развитие внутреннего рынка. Хотя со временем они могли бы стать частью и российского автопрома, так как для долгосрочного присутствия в России им придется рано или поздно задуматься о локализации производства внутри РФ.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Индийский автопром постепенно выходит на российский рынок, чему способствует стремление Нью-Дели расширить и увеличить экспорт автомобилей и автокомплектующих. Среди наиболее вероятных игроков на российском рынке — Maruti Suzuki, Tata Motors и Mahindra. Maruti — лидер индийского рынка с долей свыше 40%. Tata и Mahindra также представляют значительный потенциал, особенно в бюджетных сегментах, где их продукция воспринимается как доступная альтернатива западным и китайским брендам. Индийские автомобили могут занять нишу компактных и городских автомобилей — хэтчбеков, небольших кроссоверов и бюджетных седанов. Конструктивно индийские модели ориентированы на экономичность, простоту и доступное обслуживание. Однако у них отмечаются слабая шумоизоляция, низкий уровень безопасности. Основными причинами, из-за которых индийским автомобилям не удается пока закрепиться в РФ, можно назвать необходимость адаптации моделей под российские стандарты и сертификацию. Локализация производства индийских авто в нашей стране — перспективное направление. Соглашение по транспортному коридору «Север Юг» обеспечивает логистическую основу для поставок, в том числе авто и комплектующих из Индии через Иран и Каспий. Но для реализации подобных проектов потребуются инвестиции, технологический трансфер и преодоление регуляторных барьеров».