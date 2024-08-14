Переход к беспилотным автомобилям, когда он произойдет, станет самым значительным изменением в мире дизайна. Хотя сами стилисты в восторге от этой возможности и, как обычно, пускаются в фантазии о любых так называемых белых пространствах, пугая обывателя машинами-невидимками, летающими автомобилями, а то и вовсе автономными капсулами

Но, с другой стороны, ощущается, что их несколько пугает такое будущее, отчасти потому, что, как и при любом радикальном переходе, существует множество переменных не только с точки зрения возможностей и технологий, но также предпочтений в поведении потребителя. И многие из этих вопросов пока совершенно неясны. Ведь переход к автономным машинам — это такое же изменение в человеческом взаимодействии с окружающей средой, как переход от конной повозки к моторному самоходу. И, конечно, мы не знаем, как нам все это отзовется.

Пока нигде в больших масштабах не используют автопилотируемые машины. Очевидным и даже элементарным среди возможностей и проблем будет полное переосмысление представлений о том, как может выглядеть автомобиль, не ограниченный традиционными требованиями, — такими, как стандартизированное месторасположение руля и педалей, необходимость обзора и доступность органов управления.

Экстерьер такого автомобиля вовсе не должен иметь классические пропорции и даже может не иметь стекол. Вместо того чтобы наблюдать, что там снаружи, лучше посмотреть то, что нравится, на экране. Таким образом, интерьер превращается в определяющий форм-фактор. Даже вход и выход становятся другими, когда вы убираете рулевое колесо, педали и рычаги. Традиционный интерьер любой машины построен вокруг водителя и рулевого колеса. Это сделано, чтобы лучше контролировать ситуацию и видеть как можно больше. Интерьер же автономного автомобиля обращен в первую очередь в сторону потребностей пассажира. Такой салон дает пассажиру возможность делать то, что он хочет, и в то же время добираться туда, куда он желает.

Поначалу производители будут строить простые пассажирские салоны. Они пока не предлагают идей дерзких, нереалистичных. Поскольку никто не знает, как все это приживется. А те, кто не робок, уже нетерпеливо блуждают по неопределенному пространству, размышляя над решением проблем, которых раньше просто не замечали.

И дизайнеры делают странный вывод — убрать лишнее и создать теплое минималистическое пространство. Понятно, что эта революция будет проходить поэтапно. Сначала в полуавтономных транспортных средствах, которые не так сильно отличаются от обычных автомобилей. Они уже едут рядом с нами и предлагают возможность автономного вождения с периодическим вмешательством человека.

Некоторые производители демонстрируют концепты с убирающимися рулевыми колесами и педалями, которые во время автономного движения складываются, освобождая нужное внутреннее пространство. А некоторые творцы даже задаются вопросом: «А так ли необходим руль? Может, обойтись джойстиком? Или лучше вообще не управлять автомобилем, а с комфортом расположиться в кресле, которое вращается и скользит по салону, обеспечивая как активное вождение, так и автономное расслабление».

Следующим шагом станут энергостекла, сочетающиеся с дополненной реальностью. Таким образом, лобовое стекло будет окном в мир. Вы едете по незнакомому городу и в то же время знаете, где расположены соответствующие службы, получаете информацию об истории и культуре, а затем, пользуясь виртуальной реальностью, заглядываете внутрь тех интересных мест, мимо которых проезжаете.

Краеугольным камнем любого успешного автономного интерьера станет полностью интегрированный пользовательский интерфейс, то есть неразумный искусственный интеллект, работающий со средствами управления жестами и голосом. Ведь без продуманной, интуитивно понятной системы двустороннего диалога между человеком и машиной не будет ни отношений, ни доверия. Конструкторы в данном случае должны лучше понять и посочувствовать желаниям и капризам человека в надежде вдохнуть жизнь в бездушный интерфейс, который понимает рутину наших будней, привычек, эмоций и предпочтений. То есть интерьер будущего будет связан и с психологией, и с технологией. А это значит, что внутри будущий автономный автомобиль превратится в наш рабочий стол, игровое пространство и даже спальню. Мы начнем общаться с нашим автомобилем, получая от этого больше удовольствия и добавляя себе жизненного опыта, что сегодня, наверное, даже трудно себе представить.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора