На российские дороги общего пользования наконец официально разрешили выезжать беспилотным автомобилям. Насколько реально в России применение машин-роботов, и вообще, нужно ли это?

Смесь ужаса и восторга – таковы были мои личные ощущения от первого знакомства с беспилотным автомобилем. Произошло это в 2014 году в Германии на полигоне Bosch. Мне предложили сесть в пустую машину, которая вдруг тронулась с места и, вращая рулем без водителя, довольно лихо покатила по извилистой дороге. Подъехав к перекрестку, она сама остановилась, пропуская идущий наперерез автомобиль, включила поворотник и, свернув в нужном направлении, доставила в конечный пункт. Признаюсь, что в тот раз коленки у меня подкашивались.

Сейчас же показательные тесты беспилотных авто – довольно распространенный аттракцион, участником которого можно стать и у нас в стране. Взять хотя бы минувший Московский автосалон, где на беспилотниках мог покататься любой желающий. Но если раньше в России заезды робомашин официально разрешалось устраи­вать только на закрытых территориях, то с декаб­ря ушедшего года таким авто можно ездить и по дорогам общественным.

С буквой «А» на стекле

Конечно, Россия в области легализации беспилотников идет с отставанием. В большинстве развитых стран такие авто уже несколько лет в законе: роботам разрешено выезжать на улицы бок о бок с обычным транспортом в Германии, Франции, Швеции, Японии, Сингапуре, Дубае, Австралии. Но, пожалуй, самая высокая толерантность к беспилотникам в США – в одной лишь Калифорнии число тестируемых машин на автопилоте выражается сотнями.

То, как будет вести себя автомобиль без водителя на обычной дороге, стремятся понять разные компании. Это как почти все традиционные автопроизводители (General Motors, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Audi, Renault, Citroen, Volvo), так и производители автокомпонентов (Bosch, Continental), а также представители хай-тек-индустрии (Google, Apple, Uber). Причем кое-где – например, в Японии или в той же Калифорнии – роботизированные авто могут выезжать на дороги в полной автономии, то есть даже без сопровождающего человека внутри.

Да, тесты беспилотников не проходят без инцидентов, время от времени и они попадают в ДТП. В большинстве случаев это незначительные столкновения с царапинами и ссадинами, однако случались и серьезные аварии, две из которых окончились летальным исходом: в 2016 году от столкновения с грузовиком в США погиб пассажир автомобиля Tesla, а весной 2018-го роботизированная Volvo, испытываемая фирмой Uber, сбила насмерть пешехода в штате Аризона. Впрочем, до сих пор вина робота в этих инцидентах не доказана. Так, во втором случае пешеход сам неожиданно ночью вышел на дорогу в неположенном месте, и наезда на него вряд ли можно было бы избежать, даже если бы за рулем находился опытный водитель.

Для предотвращения подобных инцидентов доступ беспилотников на дороги в России сильно регламентирован. Для участия в эксперименте производитель такого транспорта обязан подать заявку во ФГУП НАМИ, которое должно провести испытание экспериментального образца и выдать свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности. Затем машину надо зарегистрировать в ГИБДД, и только после этого она без водителя сможет выезжать на улицу.

Пока робомобили получили право появляться на дорогах Москвы и Татарстана, для их выделения в транспортном потоке введен знак с большой буквой «А». Во время движения такой машины в ней должен находиться специалист, готовый в любое время взять управление на себя. Что же касается ответственности за последствия возможного ДТП, то регламент указывает, что за поведение машины с автопилотом несет ответственность его собственник: владелец должен застраховать гражданскую ответственность на сумму не менее 10 млн рублей.

Робот, ты чей?

Найдутся ли в России желающие воспользоваться возможностью выкатить на дороги свои беспилотные прототипы? Скорее всего, да. Начать с того, что это могут быть иностранные производители, которые захотят протестировать их в сложных российских условиях. Некоторые (например, производитель грузовиков Scania) уже заявили о намерении участвовать в испытаниях беспилотников в России.

Да и среди отечественных компаний насчитывается как минимум десяток тех, кто обозначил свои амбиции на многообещающий рынок беспилотных автомобильных решений. Часть из них даже до официальной легализации беспилотников начала испытывать свои робомобили в общественных местах. Прежде всего это относится к компании «Яндекс», еще в феврале прошлого года выложившей видео, на котором автомобиль сам по себе едет по улицам Москвы, причем после снегопада. А в июне 2018-го беспилотный «Яндекс» проехал 790 км от Москвы до Казани, о чем компания также с гордостью отчиталась. Неясно, как в этих случаях «Яндекс» разбирался с регулятором, но компания активно работает над созданием своего беспилотного автомобиля с 2016 года, и ее топ-менеджмент заявил, что в 2019 году планируется увеличить парк беспилотных автомобилей минимум до 100 единиц. При этом «Яндекс» намерен их испытывать не только в России, но и в США – компания уже получила соответствующую лицензию в штате Невада.

Прототип беспилотного авто имеет и российский производитель автомобильной электроники «СтарЛайн» – недавно представители компании сообщили, что он смог преодолеть 2,5 тыс. км из Санкт-Петербурга в Казань. К другим заметным разработкам российских беспилотников можно отнести проект «Матрёшка» (самоуправляемый автобус от производителя «Волгабас»). Свою оригинальную систему роботизации автомобилей продвигает и российская компания Cognitive Technologies, а также разработчик программного обеспечения Auriga. К числу сильных российских игроков нарождающегося беспилотного рынка можно отнести «ВИСТ Групп», успешно специализирующуюся на беспилотных решениях в сфере горнодобывающей техники. Да и компания «Романов Моторс», занимающаяся продажей электрокаров, объявила о намерении выпустить свой робомобиль для экскурсий по закрытым территориям.

Наконец, беспилотные решения внедряют и старые российские автопроизводители, прототипы таких машин имеют ГАЗ и АвтоВАЗ. Но, пожалуй, наиболее активен в этой сфере КамАЗ. Совместно с НАМИ эта компания с 2016 года развивает проект под названием «ШАТЛ» – компактный электробус, который в состоянии вполне успешно полностью передвигаться сам. Разработчики уверяют, что через пару лет запустят его в серийное производство.

Нужен ли нам автопилот?

Однако прежде, чем запускать в серийное производство беспилотники, следует понять, нужны ли нам такие машины вообще? Действительно, обычному человеку становится не по себе, как только он представит, что его и его близких на большой скорости помчит автомобиль-робот или такая машина будет нестись в направлении пешеходного перехода. Что может взбрести в ее электронную голову?

Инженеры в один голос утверждают, что автопилот надежнее, чем живой человек. Тот же Bosch демонстрировал беспилотные системы, в которых предусмотрена страховка в случае отказа: например, если вдруг выйдет из строя электронное управление тормозами, то автомобиль будет замедляться с помощью ESP. По оценкам аналитической Boston Consulting Group, ежегодно только в США на дорогах гибнут 33 тыс. человек, а более 3 млн получают травмы. Согласно прогнозу, внедрение беспилотного транспорта позволит спасти эти жизни, и только в США сэкономит 250 млрд долларов на создание мер безопасности на дорогах, а также на лечение попавших в аварии людей.

Футурологи заявляют, что робомобили сделают жизнь человека не просто комфортнее, но и поменяют облик мегаполисов. Благодаря автопилоту люди начнут охотнее селиться на природе, так как добираться до нужной точки будет комфортно, и перестанут скучиваться в городах. Пробок в мегаполисах станет меньше, так как «умные» машины будут рационально строить свой маршрут. Исчезнет необходимость выделять огромные территории под парковки, поскольку все меньше людей захочет иметь собственные машины, сменив их на робомобили по вызову.

Да, с появлением роботов исчезнет профессия водителей, зато появится спрос на другие специальности – как в свое время с появлением авто сократилась потребность в разведении лошадей, но стали нужны механики. Аналитики Intel предсказывают, что автопилоты создадут целую индустрию услуг мобильности, мировой объем которой к середине века достигнет 7 трлн долларов (см. график). А всего к 2015 году в мире будет ежегодно продаваться свыше 30 млн беспилотных машин, причем почти 2 млн таковых выпустят уже к концу следующего года.

Однако в России такое будущее наступит не скоро. С одной стороны, мы видим, что наши компании умеют создавать и интегрировать беспилотные решения. С другой – очевидно, что главная сложность состоит в отсутствии необходимой инфраструктуры. В отличие от развитых стран российские дороги мало где в полной мере приспособлены и для обычного автотранс­порта, не говоря уж о беспилотном. Еще одна серьезная инфраструктурная проблема – наличие электронных карт. Сегодня лишь 40% карт территории РФ переведено в цифровой формат, и даже их разрешение в десятки раз ниже требований, предъявляемых для беспилотников. Остро стоит и вопрос обеспечения качественной связи: для бесперебойной работы самоуправляемых авто на дорогах должен работать быстрый беспроводной Интернет, желательно сотовая связь поколения 5G со скоростью передачи данных 1–2 Гбит/с. Опытные участки с такой связью есть, но их крайне мало.

Выходит, о всеобщей автомобильной роботизации в России пока говорить прежде­временно. Но неплохо и то, что хоть где-то у нас начнут ездить машины будущего, пусть даже и в тестовом режиме.