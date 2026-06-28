Российская компания Navio провела успешные испытания магистрального тягача с технологиями искусственного интеллекта

Испытания автономного большегруза проводились на динамометрической дороге полигона ФГУП «НАМИ» как в светлое, так и в темное время суток. В кабине грузовика не было людей, дистанционное управление не применялось. Отдельное внимание в ходе теста уделялось нештатным сценариям. В случае непредвиденных ситуаций по ходу движения тягач был готов самостоятельно выполнить маневр незначительного риска (автоматизированные действия, призванные минимизировать риски ДТП) и совершить безопасную остановку.

Тестовый грузовик преодолел в автономном режиме 2800 км, успешно справившись с различными дорожными задачами — сменой полосы движения, объездом статичных объектов, остановкой на светофоре. Скорость движения в ходе тестирования достигала 83 км/ч. Иными словами, система автономного вождения Navio подтвердила стопроцентную стабильность работы.

Условия испытаний соответствовали четвертому уровню автоматизации по классификации SAE J3016. Речь идет о высокой автоматизации, когда электроника полностью берет на себя динамическое управление вождением. То есть машина автоматически разгоняется, тормозит, меняет полосу, объезжает препятствия и т.? д., но только в заранее определенных условиях (конкретном географическом районе, на установленных типах дорог (автомагистрали, улицы с четкой разметкой), при подходящих погодных условиях и при наличии актуальных цифровых карт.

Но, конечно же, движение таких беспилотных большегрузов контролируется извне. С помощью технологии V2X специалисты центра телеопераций получают информацию о событиях на маршруте, чтобы оперативно реагировать при возникновении нештатной ситуации.

В числе главных технологий, обеспечивающих четвертый уровень автономности, — лидары (сканируют пространство вокруг), видеокамеры, радары (фиксируют скорость и расстояние до объектов даже в плохую погоду), GPS и инерциальные датчики, а также искусственный интеллект (анализирует данные и принимает решения в реальном времени). Такими технологиями сегодня, помимо грузовика Navio, обладают в нашей стране беспилотное такси (например, «Яндекс Такси» в тестовых зонах), роботы-доставщики (автономные курьеры-доставщики «Яндекса» — роверы) и, к примеру, роботизированные тележки AGV на ряде российских сборочных автопредприятий.

Протестированный автономный тягач — уже второй прототип транспортного средства для дорог общего пользования в линейке Navio, не предусматривающий рабочего места и систем управления для водителя. В 2024 году на международной конференции AIJ Аrtificial Intelligence Journey Navio впервые представила прототип автономного магистрального тягача максимально высокого, пятого, уровня. Он вообще не предусматривает рабочее место водителя. Тем не менее пока автомобили пятого уровня (полная автономность в любых условиях) не выпускаются серийно во всем мире из за технических и правовых ограничений.

«2800 километров без человека в кабине — расстояние от Москвы до Новосибирска. Это не рекорд ради рекорда, а демонстрация стабильной работы нашей автоматизированной системы в условиях реальной эксплуатационной нагрузки. Данный проезд моделирует логистическую операцию большой протяженности и является важным шагом к будущим сертификационным испытаниям», — прокомментировал технический директор Navio Павел Савинков.

