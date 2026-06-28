Российская компания Navio провела успешные испытания магистрального тягача с технологиями искусственного интеллекта
Испытания автономного большегруза проводились на динамометрической дороге полигона ФГУП «НАМИ» как в светлое, так и в темное время суток. В кабине грузовика не было людей, дистанционное управление не применялось. Отдельное внимание в ходе теста уделялось нештатным сценариям. В случае непредвиденных ситуаций по ходу движения тягач был готов самостоятельно выполнить маневр незначительного риска (автоматизированные действия, призванные минимизировать риски ДТП) и совершить безопасную остановку.
Тестовый грузовик преодолел в автономном режиме 2800 км, успешно справившись с различными дорожными задачами — сменой полосы движения, объездом статичных объектов, остановкой на светофоре. Скорость движения в ходе тестирования достигала 83 км/ч. Иными словами, система автономного вождения Navio подтвердила стопроцентную стабильность работы.
Условия испытаний соответствовали четвертому уровню автоматизации по классификации SAE J3016. Речь идет о высокой автоматизации, когда электроника полностью берет на себя динамическое управление вождением. То есть машина автоматически разгоняется, тормозит, меняет полосу, объезжает препятствия и т.? д., но только в заранее определенных условиях (конкретном географическом районе, на установленных типах дорог (автомагистрали, улицы с четкой разметкой), при подходящих погодных условиях и при наличии актуальных цифровых карт.
Но, конечно же, движение таких беспилотных большегрузов контролируется извне. С помощью технологии V2X специалисты центра телеопераций получают информацию о событиях на маршруте, чтобы оперативно реагировать при возникновении нештатной ситуации.
В числе главных технологий, обеспечивающих четвертый уровень автономности, — лидары (сканируют пространство вокруг), видеокамеры, радары (фиксируют скорость и расстояние до объектов даже в плохую погоду), GPS и инерциальные датчики, а также искусственный интеллект (анализирует данные и принимает решения в реальном времени). Такими технологиями сегодня, помимо грузовика Navio, обладают в нашей стране беспилотное такси (например, «Яндекс Такси» в тестовых зонах), роботы-доставщики (автономные курьеры-доставщики «Яндекса» — роверы) и, к примеру, роботизированные тележки AGV на ряде российских сборочных автопредприятий.
Протестированный автономный тягач — уже второй прототип транспортного средства для дорог общего пользования в линейке Navio, не предусматривающий рабочего места и систем управления для водителя. В 2024 году на международной конференции AIJ Аrtificial Intelligence Journey Navio впервые представила прототип автономного магистрального тягача максимально высокого, пятого, уровня. Он вообще не предусматривает рабочее место водителя. Тем не менее пока автомобили пятого уровня (полная автономность в любых условиях) не выпускаются серийно во всем мире из за технических и правовых ограничений.
«2800 километров без человека в кабине — расстояние от Москвы до Новосибирска. Это не рекорд ради рекорда, а демонстрация стабильной работы нашей автоматизированной системы в условиях реальной эксплуатационной нагрузки. Данный проезд моделирует логистическую операцию большой протяженности и является важным шагом к будущим сертификационным испытаниям», — прокомментировал технический директор Navio Павел Савинков.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Беспилотникам готовят официальный статус: Минтранс прописал правила для автономных авто
Министерство транспорта разработало законопроект, который формирует единые правовые основы для эксплуатации высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования и трамвайных путях. Документ уже опубликован на портале нормативных правовых актов, а вступление закона в силу намечено на 1 сентября 2027 года
В России до конца 2025 года разработают ГОСТы для беспилотных автомобилей
Россия готовится к внедрению первых государственных стандартов (ГОСТ) для автономных автомобилей. По заявлению главы Росстандарта Антона Шалаева, соответствующие нормативы будут утверждены до конца 2025 года
Опасность беспилотников: что показали испытания в России?
В России завершился эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей. За два с половиной года они совершили более 100 тысяч поездок, при этом произошло всего 36 ДТП, из которых лишь два были вызваны ошибкой автопилота
Автопилот хуже управляет автомобилем в сумерки и на перекрестках
Последние исследования британского журнала Nature Communications показали, что системы автопилота хуже справляются с управлением автомобилем в сумерках и на перекрестках, по сравнению с человеком. За основу были взяты 37 000 случаев ДТП, 2100 из которых произошли во время включенной системы автопилота
Минтранс запустит беспилотную перевозку грузов
Транспортное ведомство раскрыло подробности об интересном проекте – сети беспилотных автопоездов, которые начнут возить грузы между мегаполисами
Экстренные службы Сан-Франциско жалуются на беспилотники
Пожарный департамент одного из американских мегаполисов сообщил, что беспилотный транспорт мешает работать сотрудникам
Между Петербургом и Москвой начнут курсировать беспилотные грузовики
В конце июня нынешнего года между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 «Нева» начнут ходить беспилотные грузовики