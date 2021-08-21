Российские бестселлеры Nissan, модели Qashqai и X-Trail, обзавелись новыми функциями – технологиями ProPILOT и NissanConnect Services. Проверив их работу, мы заодно разобрались, зачем и кому это пригодится

Обе новации доступны только в «верхних» комплектациях кроссоверов – в версиях LE+ и LE Top. Казалось бы, сей факт должен сразу отсечь интерес к этой статье тех, кто не планировал приобретать самые дорогие исполнения машин. Однако тут не все так просто. Во-первых, в автоиндустрии технологии «стекают» сверху вниз – из премиум-сегмента в массовый, от флагманских моделей и модификаций – к «младшим». А значит, упомянутые системы уже через год-другой вполне могут появиться и в более доступных комплектациях. Во-вторых, знакомство с инновационными продуктами способно подтолкнуть к «переоценке ценностей» – купить уже сейчас пусть и дороже, но более продвинутый, удобный и безопасный автомобиль.

Сам себе поводырь

Несколько любопытных фактов о ProPILOT. Прежде всего, у нас эта система не совсем та, что используется на других рынках, ее адаптировали под Россию. Для этого сотрудники российского инженерного центра Nissan провели тщательные испытания новинки. Тестировали в разных регионах – проехали более 25 тыс. км по северо-западу страны, Крыму и Кавказу, преодолели всю Сибирь и добрались до Владивостока. Ездили при снегопадах и дождях, в 25-градусные морозы и 40-градусную жару, на идеальных трассах и дорогах, где разметка стерта. В итоге многое доработали, поправили и вот теперь вывели на рынок.

Надо понимать, что ProPILOT – система вспомогательная, это только одна из ступеней лестницы, ведущей к беспилотникам. А потому функционал пока ограничен. Но то, что уже есть, полезно и приятно. В первую очередь это поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущего автомобиля. Ваш Nissan (круиз-контроль которого выставлен на нужную скорость), определив машину-лидера, благодаря радару держится за ней на определенной вами же дистанции. Если «ведущий» замедляется, то без какого-либо вмешательства со стороны водителя притормаживает и ваш «японец». Вплоть до полной остановки, после чего опять начнет движение, когда машина перед вами снова тронется. Если же решите пойти на обгон и включите левый поворотник, автомобиль сразу начнет ускоряться, чтобы быстрее совершить маневр.

Помимо того, ProPILOT с помощью камеры считывает разметку и помогает удерживаться машине в центре полосы, в том числе в пологих поворотах. В этом случае водителю даже не нужно крутить руль. Хотя и бросать его нельзя, иначе система на приборке письменно попросит вновь взяться за баранку, затем, если вы проигнорируете надпись, начнет подавать звуковые сигналы – сперва не очень громкие, но все более настойчивые, и даже слегка притормозит кроссовер, дабы встряхнуть водителя. А если и это не поможет, то звук предупреждения перерастет в сирену, включится аварийная сигнализация и ваш Qashqai или X-Trail плавно остановится, причем не выехав из полосы. Я все это многократно проверял во время теста, и всякий раз технология действовала безупречно.

Сим-сим, откройся!

Еще одна новация – приложение для смартфонов NissanConnect Services. Установив его на свой мобильник, вы получаете целый ряд возможностей. Например, не выходя из дома или офиса, запустить мотор, одновременно с которым включится и климат-контроль. Еще система позволяет дистанционно открыть или закрыть двери, проверить, на какое расстояние хватит бензина в баке.

Кроме того, владелец может запрограммировать некоторые лимиты, если передает автомобиль в пользование кому-либо (скажем, своему отпрыску или знакомому). И как только машина превысит максимально разрешенную вами скорость, время поездки или ее зону, на телефон придет соответствующее уведомление. А встроенная SIM-карта означает, что вам доступен потенциал Интернета – прогноз погоды, информация о пробках, онлайн поиск ресторанов и заправок, построение пешего маршрута от машины и переброска его на смартфон.

За и против

Каждая из двух новаций, предложенных в Nissan Qashqai и X-Trail 2021 модельного года, по-своему удобна и полезна. Но следует учесть, что при их использовании есть ряд ограничений. Так, услуги «Удаленный доступ», «Обновление карт» и «Мониторинг» в NissanConnect Services бесплатны первые 3 года, после чего за них попросят заплатить (хотя за функции «История поездок» и «Служба поддержки Nissan Assistance» плату не будут взимать целых 7 лет).

А вот ProPILOT автопроизводитель настоятельно рекомендует применять только в хорошую погоду и на шоссейных трассах высшей категории, имеющих практически идеальную разметку. Ведь, если она стерта (или занесена, к примеру, снегом), электроника не в состоянии удерживать машину в полосе, и функция отключается. Кроме того, нельзя гарантировать, что адаптивный круиз-контроль будет корректно действовать, скажем, в городских условиях, – система пока не распознает велосипедистов и пешеходов, не видит светофоры, не знает, что означает «зебра» на переходе и может не среагировать на автомобиль, который вдруг втиснется перед вами.

То есть тем, кто передвигается в основном по городу, она может попросту не пригодиться. И наоборот, если вы много ездите по загородным шоссе и любите дальние путешествия, эта предтеча автопилота окажется в самый раз. После ее теста могу утверждать: не пожалеете. А значит, и рекомендую присмотреться.