Большие яркие экраны мультимедиасистем в автомобилях дают водителю множество самой разной информации. В том числе и возможность поразвлечься…

Сначала на так называемых бородах, а по-научному – на центральных консолях, появились радиоприемники и кассетные магнитофоны. Позже были разработаны специальные гнезда под установку сторонних устройств, постепенно приобретших стандартный формат 1DIN. Но музыки оказалось мало, а для воспроизведения видео понадобились приборы покрупнее. И производители ответили на это разработкой устройств формата 2DIN с экранами, казавшимися просто огромными.

Сам себе режиссер

Кстати, «однодиновые» магнитолы тоже могли иметь большой экран – выдвижной, моторизованный. Конструкция выглядела хлипкой, однако мой опыт свидетельствует, что она была вполне надежной. Такая магнитола отбегала на моем автомобиле почти четыре года и была продана полностью исправной.

В последнее время появилась масса сторонних аудио- и видеоустройств, специально подогнанных под «бороды» тех или иных моделей автомобилей. Ведь посадочные места у многих из них отличаются друг от друга. А штатные «комбайны» хоть и функциональны, но зачастую очень дороги, их цена может достигать 40–50 тыс. рублей, притом что неоригинальные «двухдиновые» девайсы стоят в полтора-два раза дешевле.

Преимущество сторонних устройств не только в цене. Устанавливая их, вы можете самостоятельно или с помощью мастеров сервиса выполнить подключение так, что видео будет демонстрироваться на экране, в том числе и на ходу. Штатные, «родные» устройства такого не допускают: на стоянке крути ролики, сколько хочешь, но стоит тронуться с места, как воспроизведение видео мгновенно прекращается.

Недостаток устройств, встраиваемых в центральную консоль, в том, что днем на них так или иначе попадает солнечный свет и изображение сильно меркнет. До полной невидимости! Помнится, на одной китайской модели я переключал предустановленные радиостанции, касаясь почти «слепого» экрана примерно в тех местах, где должны были быть нужные иконки. Между тем «комбайн» был вполне функциональным: связав его со смартфоном по кабелю, можно было просмотреть весь контент мобильного устройства. Но только ночью или в сумерках.

Книжные традиции

Одним из первых вертикальный экран, напоминающий планшет, установила компания BMW. На таком дисплее изображение не меркнет практически при любом освещении. Сегодня такие дисплеи получили широчайшее распространение. Они есть на моделях Hyundai, KIA, Lexus, Mitsubishi, Toyota и многих других, в том числе на «китайцах». В кроссовере Toyota CH-R центральный дисплей при взгляде в салон кажется непомерно большим. Но сядьте за руль и убедитесь: при своей величине он ничуть не мешает обзору с водительского места, его верхняя кромка оказывается ниже центральной консоли. Так что здесь все продумано.

Mercedes-Benz пошел еще дальше. В модели В-Class может быть два дисплея, расположенных рядом, как страницы книги или красочного альбома. На левый экран выведена электронная панель приборов, на правый – информация из памяти бортового компьютера (расход топлива в различные периоды времени, реализация мощности и крутящего момента двигателя), фантастически четкая индикация работы парктроника, а также развлекательные функции, в частности, просмотр видеофайлов (разумеется, только на стоянке).

В плену технологий

Но многие компании по-прежнему остаются приверженцами дисплеев, встроенных в консоль. Четкость и хорошая видимость изображения на них днем достигается высочайшим качеством устройств и разрешением экранов. Посмотрите на дисплеи Audi Q8, а также различных моделей Land Rover – Discovery 5, Range Rover Evoque последнего поколения. На пятом «Диско» я принимал участие в интересном эксперименте: надо было провести автомобиль по траектории, размеченной на площадке конусами, ориентируясь только по изображению с камер кругового обзора. Все стекла машины были наглухо заклеены. И знаете, это удалось!

А новый Evoque порадовал функцией «прозрачный капот». В чем она заключается? Особая камера, установленная спереди, транслирует на центральный дисплей то, что «видит» перед бампером. В результате водитель может наблюдать обычно не просматриваемую зону и безопасно двигаться даже по сложному бездорожью. Например, по руслу небольшой горной реки.

Неожиданностью стала оригинальная функция центрального дисплея на Chery Tiggo 7. При включении передачи заднего хода на экране возникает изображение автомобиля, воспроизводимое как бы сверху. Оно поворачивается вокруг своей оси, и можно видеть «окрестности» машины, а через какое-то время в работу включаются обычные камеры кругового обзора. Хорошая идея, но, к сожалению, четкость этого «видеоролика» оставляла желать лучшего. Впоследствии аналогичную функцию я обнаружил в Audi Q8. Только здесь силуэт автомобиля выглядит значительно более реалистичным. Глядя на него, с легкостью представляешь себя персонажем очень тщательно прорисованной компьютерной игры.

Цифровизация захватывает все новые системы и, так сказать, «площади» машин. На моделях Range Rover Evoque, а также Chevrolet Traverse и Cadillac XT5 применены «электронные» салонные зеркала заднего вида. В таком зеркале можно наблюдать картинку, транслируемую специальной камерой, расположенной на двери багажника. Игрушка? Технический курьез? Отнюдь! Во-первых, водитель имеет возможность просматривать местность позади автомобиля, даже если заднее стекло наглухо загрязнено. Во-вторых, картинка с камеры в зеркале не меняется, как его ни наклоняй. Ну а для приверженцев традиционных «ценностей» зеркало снабжено кнопкой переключения в его обычный режим.

Подумалось: а ведь с помощью автомобильных камер можно снимать увлекательные видеоро­лики и даже – если постараться – игровые фильмы. Но выяснилось, что до этого уже додумались профессиональные фотохудожники, они уже устраивают выставки так называемой мобильной фотографии.