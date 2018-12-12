Верхоянск - одно из самых холодных мест на Земле, самый холодный город в мире. Минус 67.8 градусов Цельсия. Такая температура зафиксирована здесь в феврале далекого 1892 года. Что-то подсказывает, что с того времени там не сильно распогодилось, несмотря на все страшилки о глобальном потеплении...

А угадаете, где была зарегистрирована рекордно низкая температура на поверхности Земли - минус 89.2 градусов Цельсия? Нет, не угадали - не в России. НО... на территории советской научной станции Восток в Антарктиде прохладным июлем 1983 года. Да что там Антарктида… У нас недавно зимняя Олимпиада прошла в одном из самых южных городов страны.

Мне всегда было интересно: где холодно - там наши люди, или где наши люди - там холодно? Вопрос, впрочем, философский. Однако, помимо этого возникает и вопрос вполне житейский. Многим из этих людей, и далеко не только в Верхоянске, хочется без проблем запускать двигатели своих автомобилей в самое неподходящее для этого время года и суток. И ладно бы только запускать двигатели… Самым неприветливым зимним утром хорошо бы еще садиться в прогретый салон с теплыми сидениями. И чтобы снег и лед скребком со стекол не скоблить даже при сравнительно комфортных минус 15-ти.

Что предлагают нам для решения этих проблем автопроизводители?

В общем-то, достаточно многое - подогревы сидений, руля, зоны покоя cтеклоочистителей, аккумуляторы повышенной мощности... Иными словами: “зимний” пакет. И, знаете, мы благодарны им за это. С пакетом всегда лучше, чем без него, при прочих равных.

Всё бы ничего, но “опции” из пакета после включения выходят на оптимальный режим работы не сразу (по чисто физическим причинам) и часто воздействуют, как бы это поприличней сказать, лишь на некоторые локальные точки тела.

В остальном мы имеем, если повезёт, заведенный двигатель, работающий поначалу в экстремальном для него режиме, минут десять ожидания первого тепла в промерзшем салоне и щетку со скребком - единственных наших союзников (не считая, конечно, армии и флота, но это другая история).

На наше счастье еще с 30-х годов прошлого века темой максимально комфортного запуска двигателя и прогрева салона машины зимой стали заниматься в немецкой компании “Вебасто”. Результатом их многолетнего труда и постоянных усовершенствований стали специальные приборы - предпусковые подогреватели, которые, в прямом смысле, делают наш автомобильный мир теплее и растапливают лед.

До сих пор не понимаю, почему не все автовладельцы нашей страны, живущие севернее широты Сочи, устанавливают их на свои автомобили. Судите сами. Для своей работы предпусковой подогреватель “Вебасто” не требует запуска двигателя. При активации он прогревает мотор, гарантированно обеспечивая его старт при температурах до минус 40 градусов Цельсия и ниже - привет жителям Верхоянска!

Многие считают альтернативой системы автозапуска - но в них прогрев салона зависит от того, запустится ли сам двигатель! Что не очевидно в наших суровых условиях. Плюс к этому, благодаря предпусковым подогревателям “Вебасто” автовладельцы избавляются не только от “холодных пусков”, но и от обогрева салона работающим вхолостую двигателем. Экономия на топливе - раз! Экономия на ресурсе двигателя - два!

Да и суровый российский закон, в случае с прогревом двигателей зимой, по сути, не оставляет автовладельцам выбора. Ведь каждый из нас, решаясь прогревать машину обычным способом, злостно нарушает Правила Дорожного Движения, если делает это в жилой зоне (ст.17.2) и на дворовой территории (ст. 17.4), где запрещается стоянка с работающим двигателем. Вряд ли ошибусь, если предположу, что больше ни одна статья ПДД не нарушается зимой в нашей стране в таком массовом порядке. Практически, каждым автовладельцем. Минимум, по 2 раза в день. Нарушение скоростного режима, наверное, близко не стоит!

А ведь в то время, когда миллионы соотечественников ежедневно прогревают свои двигатели, чтобы “протопить” салон автомобиля, “Вебасто” предлагает самые современные высокотехнологичные решения. И нам, живущим в стране с самыми выдающимися отрицательными температурами, требуется самое оптимальное решение. И вот оно: специально для России для легковых машин разработаны подогреватели, ориентированные на прогрев только двигателя, и другие - с приоритетом отопления салона. Есть также подогреватели, рекомендуемые для прогрева мощных двигателей и вместительных салонов внедорожников, минивэнов и микроавтобусов.

В наше время почти все товары поставляются к нам с востока. В случае с “Вебасто” - приятное исключение - все подогреватели производятся в Германии и ввозятся в Россию через официального импортера.

Для того, чтобы находиться на морозе как можно меньше, лучше воспользоваться системами дистанционного управления “Вебасто”. ThermoCall - управление по телефону и Telestart - управление с пульта-брелока. Выбирайте любую и с ее помощью дистанционно включайте/выключайте предпусковой подогреватель, устанавливайте режим работы и еще некоторое время побудьте, благодаря этому, в теплом помещении.

Если спросить нашего брата-автомобилиста, что вызывает самое большое беспокойство при установке дополнительного оборудования на машину, то с большой вероятностью будет названа перспектива снятия автомобиля с гарантии производителем. Не всегда можно без психотерапевта дать рецепт по поводу того, как перестать беспокоиться. Но в данном случае достаточно просто установить подогреватель не где-нибудь, а в авторизованном сервисном центре “Вебасто”. В этом случае поставщик автомобиля не имеет права снять его с гарантии.

По российским нормам, спасибо нашим законодателям, отказать в гарантии можно только на конкретный пришедший в негодность элемент и только при условии, что производитель докажет, что причиной выхода из строя этого элемента явилась установка или работа подогревателя. Учитывая то, что в сервисных центрах “Вебасто” оборудование устанавливается по инструкциям, согласованным с производителями, такое развитие событий самое маловероятное.

От самого же производителя предоставляется гарантия на 2 года. Причем в этом сезоне “Вебасто” в России переходит, как и в других развитых странах, на онлайн-регистрацию установки: для оформления полноценной гарантии достаточно заполнить несколько строчек на сайте.

Всё. Пора выходить на улицу и заводиться? Если у Вас еще нет самого необходимого в наших трескучих условиях оборудования, пора выходить на улицу, с трудом заводиться, ждать прогрева салона, очищать стекла от снега, льда и ехать в ближайший авторизованный сервисный центр “Вебасто”. Угадаете зачем? Просто всё у Вас должно быть самое-самое!

P.S. На момент написания статьи прогноз погоды в Верхоянске на ближайшие дни: минус 38 - 40 градусов Цельсия, небольшой снег… Ну, хоть снег - небольшой.