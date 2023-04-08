В последнее время из уст разных экспертов, депутатов, общественников и чиновников раздается довольно много разных, в том числе радикальных предложений по очередной реформе системы осаго. И споров на этот счет немало. Например, таких

И.М.: Объяснение – почему именно сейчас? – довольно простое. Ситуация действительно меняется, и очень быстро. Прошлый год перенес нас в новую реаль­ность, где запчасти подорожали в среднем на 30%, а многие перешли в разряд дефицита. И ждать поставки нужной детали приходится месяцами. В общем, банальный ремонт автомашины после ДТП превращается в натуральный квест с неопределенными сроками и перспективами.

Поэтому и возникли предложения со стороны страхового сообщества. Во-первых, в некоторых случаях (и при соблюдении определенных условий) позволить проводить ремонт деталями, бывшими уже в употреблении. Во-вторых, разрешить (временно) удлинить сроки ремонта по ОСАГО с нынешних 30 дней до 60. И, в-третьих, резко увеличить штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО – с нынешних 500–800 рублей как минимум до 3000–5000.

А.Ч.: Неновые запчасти – как красная тряпка для быка. Кидаюсь в бой! Очень, очень опасная идея, которую нельзя допускать к реализации по нескольким причинам. Первая: сомнительное качество запчастей б/у. И я даже не про тормоза, двигатель, подвеску и прочие системы, подверженные износу. О них вообще речи идти не может, это понимают даже сторонники идеи ставить б/у.

А вот, например, согласитесь ли вы с тем, что на ваш «Поло» поставят крыло, взятое на «разборке»? А если оно уже гнилое-битое-перекрашенное? Ведь ремонт подразумевает восстановление не просто внешнего вида, но и функционала машины! А тут: «Родное лобовое стекло найти не смогли, вот вам деталь со свалки. Есть небольшие царапинки, но все отполируем, честное слово!» Я, пожалуй, откажусь.

Во-вторых, в магазинах секонд-хенд мне за некую потерю первоначальных свойств, допустим, одежды, предлагают отменную скидку. Почему же в отношении автомобилей никто не говорит, что ремонт подержанными запчастями окажется настолько дешевле, что владельцу еще и премию выплатят? Нет, оставшуюся часть страховой премии будут делить без владельца.

В-третьих, возможен всплеск интереса к деталям б/у. Где их брать, если свалок не хватит? Боюсь, возрастет число угонов. Причем таких машин, которые традиционно пользовались минимальным интересом у криминальных элементов. Свистнут ваш старенький «Сандеро», чтобы ободрать как липку и продать его фары, двери, капот. Кому? Тем, кто поддержит идею ремонта запчастями б/у.

И.М.: Все твои опасения справедливы. И, без сомнения, ремонт неновыми запчастями – это нехорошо. В прошлой жизни я, наверное, тоже бы возмутился, если б мне предложили такой вариант. Но мы живем в такое время, когда автозаводы выпускают машины без ABS и с мотором Евро-2 (а то и Евро 0). Не дай правительство такое разрешение, предприятия бы остановились и купить в автосалонах стало бы нечего…

Ремонт неновыми и восстановленными запчастями на самом деле применяется давно. Вот смотри, у нас по стране бегает около 4 миллионов автомобилей с правым расположением руля (7,6% от общего количества зарегистрированных транспортных средств). Притом что в целом автопарк РФ далеко не молод (средний возраст авто перешагнул отметку 14 лет), на Дальнем Востоке, где как раз преобладают «праворульки», он равен 20,8 года. Где найти новую деталь на какую-нибудь 20 летнюю «Короллу», которая никогда официально в РФ не продавалась? Ну не везти же из Японии, со специализированного предприятия по выпуску «железа» для раритетов! То же самое касается автомобилей и с нормальным, левым расположением руля, но очень старых…

Так что стоит подумать о возможности использовать при ремонте по ОСАГО детали, бывшие в употреблении, если они не влияют на безопасность напрямую. Наиболее дефицитными сейчас считаются фары, бамперы, некоторые кузовные детали. Почему бы не рассмотреть вопрос о легализации ремонта с использованием таких? Тем более что в целом ряде регионов такая практика есть, чего тут скрывать. Необходимо прописать строгие правила, какие «бэушные» детали можно задействовать, а какие – категорически нет; главное, чтобы это никак не повлияло на безопасность автомобилей. То же касается восстановленных деталей и узлов. Понятно, они должны быть значительно дешевле новых. И применять их можно только с согласия владельца.

Теперь что касается сроков ремонта. Тут еще проще, система уже давно научилась обходить установленные сроки.

А.Ч.: Минуточку! За обход закона надо карать, вообще-то. А не делать этот обход официальным. Сама по себе мысль увеличить разрешенный срок ремонта, возможно, в нынешних условиях и правильна. Но почему же она идет вместе с теми самыми запчастями б/у?! Я убежден, что между ними должен быть союз «или», а не «и». Либо вы тратите время на поиск и покупку оригинальных новых деталей (ладно, пусть просто – новых). И при этом я как хозяин авто готов подождать не месяц, а два. Либо я сразу говорю, что для меня время важнее, и даю добро на неновые детали. Но тогда уж извольте все сделать за 30 дней.

Помню, как и в досанкционные времена ремонты безбожно затягивали. Теперь тем более можно все списать на «сложности с логистикой». А зачем тогда параллельный импорт разрешили? Понимаю, что здесь могут вмешаться факторы, которые никак от ремонтников не зависят. Но почему тогда 60 дней? Давайте сразу 360, чтобы всем было удобно. Всем, кроме автовладельца.

И.М.: В общем, тема непростая, и решать ее с кондачка никак не получится. Хотя бы потому, что идет не борьба хорошего варианта с плохим, а между плохим и очень плохим. Просто живем мы в такое время, что волей-неволей приходится соглашаться на некоторые (временные!) отступления от прав потребителей.

Но с еще одним предложением ты, надеюсь, спорить не будешь: ответственность за отсутствие полисов хотят ужесточить. До сих пор штраф за это нарушение составляет 800 рублей, причем можно оплатить половину (если быстро). При средней цене полиса 7000 рублей – штраф 400 рублей кажется совсем пустяшным. В результате, как считают в Российском союзе автостраховщиков, без ОСАГО на дорогах ездят до 10 % водителей. А может, и больше!

Поэтому депутаты разработали законопроект, который должен ужесточить ответственность за отсутствие полиса. Так, если у водителя имеется полис, но в момент остановки инспектором ГИБДД окажется, что документ просрочен, нарушителя предлагается штрафовать на 3000 рублей. Если же полиса у водителя никогда не было – на 5000. Проект уже поддержали в РСА. И есть все шансы, что в ближайшее время его рассмотрят в Госдуме.

Кроме того, страховщики планируют прикрыть лазейку, с помощью которой водители с высоким коэффициентом бонус-малус ездят без полисов. Часто «убыточных» водителей с высоким коэффициентом КБМ просто не вписывают в полис. Но действующий документ при этом есть! Штраф в случае, если за рулем оказывается водитель, не вписанный в полис, составляет 500 рублей, при быстрой оплате – всего 250 рублей. Теперь, если закон будет принят, нарушителей накажут на полную катушку…

А.Ч.: Здесь действительно спорить не о чем. 20 раз заплатить штраф или купить полис – невероятное соотношение. Скорее бы его исправили. А заодно наладили бы (и опять – наконец!) фотовидеофиксацию отсутствия ОСАГО.

Вот, кстати, любопытно: нет конкретных заинтересованных сторон из мира бизнеса – и штраф маленький, и не выписывает его никто, кроме инспектора на дороге. А когда речь о ремонте, о сфере бизнеса и страховых компаниях, где есть конкретные хозяева, вот вам с пылу с жару идеи про б/у запчасти и про два месяца ремонта.

И все бы хорошо, но крайними опять останемся мы. Согласимся войти в положение – и будем ждать деталей по два месяца, да еще и со свалки. Все идеи направлены на защиту страховщиков, сервиса, самой системы ОСАГО, но – не интересов простого автомобилиста.

Поймите, по-другому ОСАГО не будет работать, говорят мне.

Теперь прошу понять меня: а ездить и жить мне надо не по-другому, а удобно, безопасно и не разорительно. На этот счет кто-то готов сделать предложения?

