Известно, что Америка – страна пикапов, нередко представители именно этого сегмента становятся самыми продаваемыми в США моделями. В России же, схожей со Штатами своими расстояниями, качеством дорог и рядом других факторов, такой класс машин едва ли не в забвении
Понятно, почему огромная доля североамериканцев любит покупать пикапы: они простые, вместительные, надежные, практичные, полноприводные. Все это ценят как владельцы удаленных ферм и ранчо, так и многие горожане. Неспроста в 2019-м самым популярным автомобилем в США стал пикап Ford F-Series – за год было приобретено 896 526 таких машин. Вы не поверите, но и на втором месте рейтинга продаж там тоже пикапы – марки Ram, коих было продано 633 694 штуки. Более того, и третье место у представителя этого сегмента – модели Chevrolet Silverado. Его показатель – 575 600 единиц. Для понимания масштабов: вышедший на четвертую позицию Toyota RAV4 выбрали 448 068 покупателей.
Казалось бы, учитывая схожесть рынков и менталитета потребителей, бизнес на пикапах должен хорошо идти и в России. Но… Ни одна подобная модель на моей памяти и близко не смогла приблизиться даже к топ 30 самых продаваемых машин в нашей стране. В том же 2019 году на российском рынке наиболее востребованным пикапом стал UAZ Pickup с результатом 3600 реализованных автомобилей. Пристроившиеся вслед за ним в этом сегменте Toyota Hilux и Mitsubishi L200 показали соответственно 3180 и 2019 штук. Притом что лидер продаж Lada Granta разошлась тиражом 135 831 экземпляр.
Конечно, утверждать, что пикапов в России совсем нет, неправильно. Даже в московских дворах такие модели встречаются довольно регулярно. Еще больше их, разумеется, в глубинке. Но в целом, следует признать, доля пикапов в отечественном автопарке мизерна.
Тут прежде всего следует учитывать структуру спроса. Основные продажи новых и подержанных машин приходятся на мегаполисы, но в большом городе пикап неудобен – не в каждом дворе сможет маневрировать, не на каждой парковке уместится. Да и не нужно горожанину изо дня в день возить в кузове зимой снег, а летом воздух. По логике, автомобили этого сегмента должны быть востребованы в регионах, в сельской местности. Но тут в игру вступает другой фактор – ценовой. В российской глубинке 2 млн рублей для большинства людей сумма запредельная. И 1,1 млн рублей, которые просят за UAZ Pickup, очень дорого. Ведь речь идет в первую очередь о «рабочей лошадке». А вот в Штатах пикапы – относительно бюджетный транспорт. И даже их содержание обходится дешевле, чем в России, в том числе из-за невысоких цен на бензин. Причем все это справедливо даже с той поправкой, что в Америке такие машины не чета тем, которые широко известны россиянам. Там это почти грузовики – огромные, с мощными 6-литровыми моторами.
Конечно, есть и другие факторы, влияющие на выбор автомобилистов. Например, в России куда ниже мобильность населения, нежели в США или Канаде. Там съемную квартиру могут менять чуть ли не каждый в год. И переезды из штата в штат не редкость. У нас же все сводится в лучшем случае к движению в центр – в сторону Москвы да Питера.
Нельзя сбрасывать со счетов и… влияние культуры. В частности, кинематографа, который в тех же США поддерживает культ пикапов. На протяжении десятилетий эти автомобили играют ту же роль, которую играли в вестернах лошади. У каждого крутого ковбоя (героя) должен быть свой скакун (пикап). Тут можно вспоминать долго: пикап серии F героя Клинта Иствуда в фильме «Мосты округа Мэдисон», GMC Sierra Чака Норриса из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по техасски», GMC Topkick C4500, в который превращался Ironhide в фильме «Трансформеры», и даже Mэтр из мультфильма «Тачки». Как результат, у американцев уже в подсознании пикап ассоциируется с мужественностью, надежностью, чем-то необходимым и естественным. В России, разумеется, таких традиций не было и нет.
Зато в нашей стране есть ярые противники кузовных машин. Возможно, причина в брутальном и пугающем виде некоторых таких автомобилей. Мои слушатели не раз заявляли, что большим внедорожникам и пикапам попросту не место в городе. Пока все ограничивается ворчанием на кухнях или в радиоэфире, но не станет ли это сопротивление ужесточаться по мере увеличения числа пикапов?
И все же я надеюсь, что у России сохранились шансы на автомобилизацию по американским лекалам. Более того, я хочу этого. Ведь очевидный рост спроса на пикапы будет означать, что наша жизнь меняется к лучшему.
Во-первых, должен вырасти уровень благосостояния людей и (или) – снизиться цены на автомобили этого сегмента. К примеру, в небогатом Таиланде пикапов много. Одно из объяснений – их там массово производят, поэтому цены демократичные.
Во-вторых, активизируется мобильность населения. Когда становятся привлекательными разные города страны, а не одна столица, когда дороги улучшаются, люди начинают больше передвигаться в поисках работы или более комфортного жилья, да и просто путешествуют.
Толчок же таким изменениям способен дать лишь рост экономики: чем больше деловых связей, тем активнее движение. И тем более востребован малым бизнесом коммерческий транспорт. Пока в маленьких городах и селах экономической жизни почти нет, мало востребованы и пикапы, ведь по асфальту проще и дешевле возить грузы в «ГАЗелях», а вот для «направлений» пикапы подходят лучше всего. Главное, чтобы в конечной точке был платежеспособный покупатель.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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