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Добавьте краски!

Полный бардак с разметкой на отечественных дорогах нередко вводит автомобилистов в ступор, провоцирует пробки, и все это вместе, помимо неудобства, ведет к мелким и крупным ДТП

Очевидно, я отношусь к самой ненавидимой всеми участниками дорожного движения категории водителей. Я – дачник. Каждую пятницу в любое время года я еду в деревню, где перегретый московским ритмом мозг отдыхает. Под шелест сосен, пение птиц и прочую ересь, которую принято приводить в качестве аргумента для поездок за город. Ехать мне в общем-то недалеко, какую-то сотню километров от Москвы, но дорога, в зависимости от воли Всевышнего, легко может занять часов пять, а то и с гаком. Скоростные трассы я отмел давно и сразу, потому что время, которое понадобится, чтобы до них добраться, примерно равно времени полета от Первопрестольной до Иркутска. Мои фавориты – небольшие деревенские дорожки, изредка пересекаемые более крупными шоссе.

Я почти никогда не видел на этих маленьких дорогах полицейских, а если где и попадались люди в форме, то лишь во время рейдов по отлову граждан «с выхлопом». Ограничения скорости здесь в принципе формальны, а полосность эфемерна, даже несмотря на «слепые» повороты и постоянно меняющийся профиль. Освещения, понятное дело, тоже нет. Другими словами, бейтесь сколько хотите, вылезайте на встречку, да и вообще, нацпроект по безопасности движения в Московской области силы не имеет, судя по всему.

И вдруг в прошлом году на одной из таких дорог внезапно появилась разметка. Да не абы какая, а со световозвращающим составом, намертво приклеенными катафотами в опасных местах и красиво нарисованными стрелками в поворотных рядах. Видимо, кто-то из областного начальства проехался там или пролетел на вертолете (что вероятнее всего), да и надавал дорожникам по головам, чтобы те вняли словам гаранта Конституции про нулевую смертность на дорогах.

Случилось это поздней осенью, когда москвичи в большинстве своем уже навесили замки на свои летние домики. Но те, кто еще продолжал пользоваться этой «секретной трассой», буквально прыгали и хлопали в ладоши от счастья. Это была практически Европа – красивая, ухоженная, современная, причем всего в получасе езды от МКАД. Почему была? Да потому что в нашей стране у дорожников есть два злейших врага – водители и климат. Именно последний, ворог лютый и своенравный, взял да и насыпал снега, сдобрив его неплохой порцией ледяной воды. Самоотверженные дорожники немедленно бросились на расчистку, не жалея ни себя, ни техники: они отшкрябывали наледь, сыпали на нее тонны реагентов, изо всех сил борясь за безопасность. Вот только не знали эти хлопцы, что их коллеги изрядно схалтурили, ранее нанося разметку. А потому она буквально на глазах стала исчезать в тех местах, где уборочная техника проявляла особое рвение.

Затем прошли обычные дожди, и скромные остатки некогда красивых стрелочек и линий весело потекли вместе с ручьями вдоль асфальта, превращаясь в пугающий поток светящихся в лужах ошметков. Между рисованием новых полосок и крахом всего мероприятия прошла от силы пара месяцев. Уже зимой некогда двухполосная дорога превратилась в полутораполосную, и о замечательной разметке никто даже не вспоминал.

Ведь в наезженной грузовиками колее она на фиг никому не нужна.

Когда же закончилась и эта напасть, люди увидели девственно чистый асфальт, на котором изредка проглядывали остатки былой красоты в виде старательно утоптанных автомобилями световозвращателей, значительная часть которых, разумеется, пришла в негодность. Увы, ездить по-европейски нам довелось недолго, дорога вернулась к своему прежнему состоянию. Как и процесс управления машиной: глаза, впившие­ся в темноту, потные ладони на руле и молитвы, чтобы на встречную не выскочил очередной торопыга.

Но почему, скажите мне, почему нужно все делать именно так! Как? Простите мой французский, через зад­ницу. Быстренько «освоить» деньги, отрапортовать и потом тихонько сидеть, опасаясь очередного подзатыльника от высокого начальства, которое, может, больше и не вспомнит про эту несчастную дорогу в ближайшие 200 лет. Местные царьки ставят в отчетах галочки, подобострастно виляя перед губернатором, а тысячи людей вынуждены рисковать жизнью и здоровьем только потому, что кто-то снова «попилил» бюджет, а на работы притащил очередных поденщиков, которым откровенно наплевать на какую-то там безопасность движения. Зато президент в Кремле смотрит, наверное, в отчеты (липовые, разумеет­ся) и думает, что его правильная инициатива выполняется и уже скоро вся страна начнет наконец ездить по абсолютно безопасным трассам.

Нет, Владимир Владимирович, не начнет! Потому что краску сперли. А до этого, я полагаю, сперли и песок, и гравий, и что там еще нужно для правильно сделанной дороги. Впрочем, ничего страшного: осенью опять попросят денег, и мы вновь целых два месяца – до первого снежка – будем ездить почти как в Европе.

Проезжая по уничтоженной разметке, я мысленно спрашиваю людей, ответственных за эти бесчинства, сколько им еще нужно денег, чтобы они успокоились и дали нам жить так, как положено в цивилизованном обществе. Сколько можно бить граждан «мордой об стол», а «наверх» рапортовать, что жизнь прекрасна и удивительна. Ну, или почти такая: чтобы достичь совершенства, требуется всего ничего – еще пара-тройка миллиардов... Только в нынешнем году обязательно!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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