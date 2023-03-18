Опытные водители знают, что правильная посадка за рулем – залог безаварийной езды. Удобное положение снимает с водителя напряжение, позволяя ему сконцентрироваться на главном — на дороге и стремительно меняющейся дорожной ситуации

Именно с коррекции посадки всегда начинаются занятия в шведской Академии безопасности Volvo, курсы в которой мне в разное время довелось проходить.

Не буду вдаваться в подробности, как шведы советуют подстроить под себя высоту и наклон подушки сиденья, зафиксировать в нужном положении спинку, до миллиметра подогнать расстояние до руля и педалей, какой сгиб в коленях считается оптимальным и как рекомендуется держать руки на рулевом колесе. Все это без труда позволяет современный автомобиль. А вот раньше с сиденьями, например в советских авто, происходили курьезы, да еще какие.

Об одном из них я рассказал инструкторам академии Томми и Ларсу вечером за ужином в Эльвдалене после дня зимних тренировок.

– Был в свое время у меня «Запорожец», который в народе окрестили «ушастым». Сиденья водителя и переднего пассажира машины кое-как двигались вперед-назад, гребенка фиксации позволяла это делать строго по шагу имеющихся прорезей. Ни о какой плавной регулировке не было и речи. А вот положений спинки было только два: «вертикальное», с небольшим наклоном назад, и «горизонтальное» для устройства условного спального места.

Что и говорить, бюджетная машина! Каркас сиденья делался из тонкостенных стальных трубок диаметром порядка 15 миллиметров. Прочности конструкции явно не хватало для длительной эксплуатации. Каждый мальчишка знает, что если проволоку попеременно сгибать в разных направлениях, то она непременно сломается в месте сгиба. Примерно то же происходило с водительским сиденьем моего «Запорожца». При нажатии на педали, особенно на тормоз (никаких гидроусилителей не было и в помине), поясница водителя упиралась в спинку. И чем сильнее давить на тормоз, тем мощнее! Чистая физика – третий закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия!

Со временем водительская спинка начала отклоняться от первоначального положения. Это было отчетливо видно в сравнении с пассажирским сиденьем. Слегка откинутая назад посадка мне даже нравилась больше, чем прежняя, вертикальная. Я и предположить не мог, что в ней скрывается мина замедленного действия.

Самое неожиданное всегда случается внезапно. …Стою на светофоре на Пушкинской улице (ныне Большая Дмитровка) у Дома педагогической книги. В этом месте дорога идет на подъем. Держу ногу на тормозе – опыта хватает, чтобы обойтись без ручника и не откатиться назад. «Зеленый», включаю «первую», резво трогаюсь, и… вместо светящейся огнями улицы и витрины книжного магазина на меня выплескивается белое молоко потолочной обивки «Запорожца». Спинка отвалилась, я падаю навзничь. Намертво вцепляюсь руками в руль и подтягиваюсь на нем, как гимнаст на трапеции под куполом цирка. Зависнув на мгновение на одной левой, перехожу на вторую передачу. Дальше так ехать нельзя, паркуюсь.

– Ты молодец, – говорит Томми, – не растерялся. А как добрался домой?

– Подпер спинку сиденья запаской.

– Оригинально! Вот видишь, без спинки никак, — смеется Томми. — Всем говорю, что она главный элемент в салоне.

– Классный водитель должен чувствовать машину спиной! – добавляет Ларс.

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