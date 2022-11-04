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Общественный транспорт и каршеринг

Ситуация на автомобильном рынке такова, что сложно, практически невозможно прогнозировать, какие сценарии будут разыграны даже в ближайшие месяцы

Одни компании продолжают хранить молчание и не говорят напрямую о том, что без лишней огласки готовятся полностью свернуть свой бизнес в России, другие уже открыто заявили, что не готовы или просто не могут продолжать работу.

Страдают от этого все без исключения. Компании – несут многомиллионные убытки, автолюбители – теряются в догадках, как планировать покупку или смену машины. В начале весны все мы испытали шок, очень сильный шок от стремительного роста цен на автомобили – на волне паники некоторые даже решились на покупку новой машины по заоблачной цене. Тогда во многих автосалонах нашей страны можно было наблюдать картину, как из шоурумов вывозили выставочные экспонаты, – клиенты торопились и руководствовались посылом «лишь бы успеть купить хоть что-то». Сработала память поколений: в любой непонятной ситуации – делай запасы, авось и выживешь.

Сейчас ситуация стала иной – ажиотажного спроса (впрочем, как и какого либо спроса в целом) мы не наблюдаем. Результаты продаж практически всех автомобильных компаний каждый месяц бьют новые антирекорды. Выбор катастрофически мал.

Как в этой ситуации быть тем, кто планировал приобрести новый автомобиль, но не успел осуществить задуманное? Надеяться на лучшее и подождать до иллюзорных лучших временем или плюнуть на все и покупать здесь и сейчас по любой цене? Давать советы сегодня – дело неблагодарное. Лично я отказалась бы от идеи купить автомобиль – именно так я и поступила. Объясню почему.

Раньше я просто не могла себе представить, что у меня не будет личного автомобиля. Первые месяцы, когда я осознавала, что какое-то время придется жить без привычной рутины – поисков парковки, кофе с АЗС по дороге на работу и даже пробок, в которых можно было послушать музыку или подкасты, становилось грустно. Но к этому привыкаешь. Спасают общественный транспорт и каршеринг. Теперь, когда вслед за ценами на автомобили взлетели до потолка и цены на запчасти, я даже немного рада, что не приходится заниматься поиском оптимальных по соотношению «цена-качество» комплектующих и сервисов.

Копить на машину сейчас – не самая хорошая идея, ведь всегда есть риск не поспеть за той скоростью, с которой сотрудники дилерских центров переписывают ценники. Возможности аккумулировать средства на накопительном счете тоже нет – сами посмотрите, какие условия предлагают сегодня банки. Брать кредит? Я бы не стала – слишком много «спутывающих» переменных: предугадать, что будет завтра, просто нереально.

Какие выводы? Не совершать резких маневров и по возможности сохранять статус-кво. Есть автомобиль – беречь его. Нет автомобиля и при этом нет свободных средств на его покупку – научиться эффективно использовать общественный транспорт и каршеринг. Или – рассмотреть покупку машины на вторичном рынке.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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