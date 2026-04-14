Что будет, если в багажник автомобиля положить железный ящик?

Если есть спрос, его постараются удовлетворить любыми доступными методами. Лишнее тому доказательство — новый механизм ускорения завоза в Россию паркетников Mazda СX-5. Стоило правительству КНР запретить экспорт новых автомобилей, с момента продажи которых прошло менее 180 дней, как предприимчивые китайцы придумали способ вполне себе законного обхода такой меры. В результате кроссовер раскупают у нас сейчас, как холодную воду в июльский зной.

В нашей стране спрос на японские вседорожники — факт столь же постоянный, как полив московских зимних дорог реагентами. Прекращение официальных поставок «японцев» в 2022 году только поначалу озадачило продавцов, которым такой товар делал кассу. Постепенно в России ширились реки параллельного импорта. В 2023–2024 годах привозили по 39–40 тыс. машин японских марок, в прошлом году объем ввоза вырос почти до 50 тыс. То, что большинство товаров было произведено не в Стране восходящего солнца, а на конвейерах в Поднебесной, многих в общем-то не смущало.

Однако неожиданно выяснилось, что недовольно правительство КНР. Дело в том, что для борьбы с затовариванием складов от усердия местного авторетейла компаниям — экспортерам подержанной техники выделяли господдержку. Нюанс в том, что в статус подержанных продавцы стали переводить автомобили, только что вышедшие с местных заводов. Формально законодательство не нарушалось, а менеджеры получали и госдотации, и деньги от российских партнеров за поставленную продукцию. Естественно, что Toyota, Honda, Mazda и прочие Nissan из Китая имеют на одометрах всего десяток-другой километров и продаются у нас как новые.

Так или иначе, с 1 января 2026 года в КНР изменили правила экспорта. По ним новый автомобиль должен находиться на учете 180 дней перед вывозом. Дилеру в Поднебесной стало выгоднее продать машину на местном рынке, чем замораживать деньги на полгода «в металле». Но спрос в России на «японцев», повторим, отнюдь не иссяк. Наоборот, в их модельных гаммах нашлись известные у нас прежде машины мощностью до 160 л.c. После вступления в силу новых российских правил по утильсбору их популярность возросла.

Кроссовер Mazda CX-5?2.0, пусть и произведенный на совместном с Changan заводе, как раз подошел под «доналоговый» статус. Неудивительно, что автомобиль быстро оказался у нас в фаворе. В декабре 2025 года его продажи составили почти тысячу «штук». Благодаря запасам, которые успели создать в прошлом году, в январе 2026 го клиентов нашли 1,8 тыс. покупателей. Но бизнес грозил вновь сжаться, так и не успев насытить рынок. Если бы кто-то из предприимчивых китайцев не нашел способ, как обойти постановление правительства о 180 днях «задержки».

Оказалось, что если в багажнике Mazda закрепить на саморезах лист фанеры, а к нему приладить пару внушительных железных ящиков, в которых разложить наборы недорогих рожковых ключей, то брюки превращаются… То Mazda обретает по местным таможенным правилам статус спецтехники. Единственный визуальный недостаток багажника таких машин — дырки в фальшполе после демонтажа железных ящиков. Китайцы в качестве компенсации дарят бесплатный коврик, чтобы их прикрыть. На первый взгляд — авантюра. Тем не менее инспекторы на границе и в Китае, и в России дали добро, и поставки в нашу страну уже свежепроизведенных машин 2026 года выпуска продолжились.

В феврале 2,6 тыс. из них обрели клиентов. Такого объема хватило, чтобы Mazda СX-5 вошла в пятерку самых востребованных иномарок. Этого за ней не водилось даже тогда, когда кроссовер выпускали на заводе во Владивостоке. На агрегаторах нынешние CX-5 продают за 2,5–2,6 млн рублей в ДВФО, за 230–250 тыс. есть доставка в мегаполисы европейской части России. Тем, кто не готов пересаживаться на машины китайских марок, такое предложение может показаться вполне выгодным.

Судя по трафику марта, продажи Mazda будут пока и дальше расти. Другое дело, что «японка», без какой-либо официальной поддержки оказавшаяся на верхних строчках рейтинга российских продаж, становится слишком заметной. Бенефициарам нынешних налоговых ограничений в России это точно не понравится. И в этом случае пара железных ящиков в трюме уже едва ли поможет бизнесу.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора