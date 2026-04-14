О хитростях параллельного импорта

Что будет, если в багажник автомобиля положить железный ящик?

Если есть спрос, его постараются удовлетворить любыми доступными методами. Лишнее тому доказательство — новый механизм ускорения завоза в Россию паркетников Mazda СX-5. Стоило правительству КНР запретить экспорт новых автомобилей, с момента продажи которых прошло менее 180 дней, как предприимчивые китайцы придумали способ вполне себе законного обхода такой меры. В результате кроссовер раскупают у нас сейчас, как холодную воду в июльский зной.

В нашей стране спрос на японские вседорожники — факт столь же постоянный, как полив московских зимних дорог реагентами. Прекращение официальных поставок «японцев» в 2022 году только поначалу озадачило продавцов, которым такой товар делал кассу. Постепенно в России ширились реки параллельного импорта. В 2023–2024 годах привозили по 39–40 тыс. машин японских марок, в прошлом году объем ввоза вырос почти до 50 тыс. То, что большинство товаров было произведено не в Стране восходящего солнца, а на конвейерах в Поднебесной, многих в общем-то не смущало.

Однако неожиданно выяснилось, что недовольно правительство КНР. Дело в том, что для борьбы с затовариванием складов от усердия местного авторетейла компаниям — экспортерам подержанной техники выделяли господдержку. Нюанс в том, что в статус подержанных продавцы стали переводить автомобили, только что вышедшие с местных заводов. Формально законодательство не нарушалось, а менеджеры получали и госдотации, и деньги от российских партнеров за поставленную продукцию. Естественно, что Toyota, Honda, Mazda и прочие Nissan из Китая имеют на одометрах всего десяток-другой километров и продаются у нас как новые.

Так или иначе, с 1 января 2026 года в КНР изменили правила экспорта. По ним новый автомобиль должен находиться на учете 180 дней перед вывозом. Дилеру в Поднебесной стало выгоднее продать машину на местном рынке, чем замораживать деньги на полгода «в металле». Но спрос в России на «японцев», повторим, отнюдь не иссяк. Наоборот, в их модельных гаммах нашлись известные у нас прежде машины мощностью до 160 л.c. После вступления в силу новых российских правил по утильсбору их популярность возросла.

Кроссовер Mazda CX-5?2.0, пусть и произведенный на совместном с Changan заводе, как раз подошел под «доналоговый» статус. Неудивительно, что автомобиль быстро оказался у нас в фаворе. В декабре 2025 года его продажи составили почти тысячу «штук». Благодаря запасам, которые успели создать в прошлом году, в январе 2026 го клиентов нашли 1,8 тыс. покупателей. Но бизнес грозил вновь сжаться, так и не успев насытить рынок. Если бы кто-то из предприимчивых китайцев не нашел способ, как обойти постановление правительства о 180 днях «задержки».

Оказалось, что если в багажнике Mazda закрепить на саморезах лист фанеры, а к нему приладить пару внушительных железных ящиков, в которых разложить наборы недорогих рожковых ключей, то брюки превращаются… То Mazda обретает по местным таможенным правилам статус спецтехники. Единственный визуальный недостаток багажника таких машин — дырки в фальшполе после демонтажа железных ящиков. Китайцы в качестве компенсации дарят бесплатный коврик, чтобы их прикрыть. На первый взгляд — авантюра. Тем не менее инспекторы на границе и в Китае, и в России дали добро, и поставки в нашу страну уже свежепроизведенных машин 2026 года выпуска продолжились.

В феврале 2,6 тыс. из них обрели клиентов. Такого объема хватило, чтобы Mazda СX-5 вошла в пятерку самых востребованных иномарок. Этого за ней не водилось даже тогда, когда кроссовер выпускали на заводе во Владивостоке. На агрегаторах нынешние CX-5 продают за 2,5–2,6 млн рублей в ДВФО, за 230–250 тыс. есть доставка в мегаполисы европейской части России. Тем, кто не готов пересаживаться на машины китайских марок, такое предложение может показаться вполне выгодным.

Судя по трафику марта, продажи Mazda будут пока и дальше расти. Другое дело, что «японка», без какой-либо официальной поддержки оказавшаяся на верхних строчках рейтинга российских продаж, становится слишком заметной. Бенефициарам нынешних налоговых ограничений в России это точно не понравится. И в этом случае пара железных ящиков в трюме уже едва ли поможет бизнесу. 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Рекомендуем также почитать:

Алексей Сергеев, автомобильный журналист
14 апреля 2026

"О хитростях параллельного импорта "
Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»
11 апреля 2026

"Плюнь в трубочку "
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
04 апреля 2026

"Немцы становятся китайцами "
Андрей Иванов, автомобильный журналист
28 марта 2026

"Утопить бы вас! "
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
23 марта 2026

"Ускорение локальных брендов "

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

