Эра высокого напряжения готова досрочно отправить двигатели внутреннего сгорания в разряд ископаемых. Но эволюцию процесс напоминает мало, скорее – шоковую терапию. Или экзекуцию?

Вчера было иначе – шло неспешное поступательное развитие. Власти постепенно закручивали гайки экологических норм, заставляя инженеров не останавливаться в улучшении ДВС. Автомобильные марки выкатывали на выставки концепты электромобильного будущего, потихоньку пробуя альтернативные силовые установки в реаль­ной жизни. И бал правил, строго говоря, закон рынка – кто выгоднее в честной конкуренции, тот и зарабатывает больше на угодных клиенту технологиях. В той же Европе трепетно любили экономичные дизели, несмотря на отчетливый побочный эффект – характерный аромат на улицах городов. Но в 2015-м грянул «дизельгейт»…

О том, как Volkswagen поймали на крупной афере с выбросами вредных веществ, вещали из каждого телевизора и радиоприемника, не говоря об Интернете. Но обыватель до сих пор слабо понимает механизм глобального обмана. А суть махинаций крылась в методиках оценки токсичности. Так называемая программа NEDC (New European Driving Cycle) казалась новой полвека назад, тотально устарев к рубежу 2000-х. Хотя важнее даже не сам протокол, а способ испытания автомобилей – в лабораторных условиях. «Мозгам» современной машины раз плюнуть отличить движение по беговым барабанам от езды по полигону, где появляются ускорения, уклоны, колебания... Вот хитрые немцы и научили электронику при тестах под крышей сертификационного заведения переходить на секретные экономичные алгоритмы. В итоге же здорово насолили не только собственной компании, но и индустрии в целом.

На волне скандала Европа оперативно приняла новый стандарт WLTP, призванный приблизить результаты замеров расхода топлива и токсичности к реальности. Испытательный цикл оказался жестче прежнего – длиннее, динамичнее, требовательнее к машине. Например, производителям запретили отправлять на тесты модель в самой выгодной с точки зрения экологии комплектации. Одна беда – от тепличных условий лаборатории отречься не решились. А раз беговые барабаны никуда не делись, что мешает изобрести очередные обманки? И европейские власти на волне «зеленых» настроений решились на куда более радикальные шаги.

Шоком для автопрома стал «бонус» к WLTP в виде процедуры RDE – Real Driving Emissions. Из названия понятно: к сертификации «прикрутили» тест в условиях повседневного движения. К машине приделывают ящик газоанализатора и отправляют на маршрут, где есть все – от городской тесноты до холмов и быстрых магистралей. За 1,5–2 часа испытаний может меняться температура на улице, погода – все это допустимо программой в довольно широких пределах.

И первые же результаты обескуражили. Совершенно легальные с точки зрения норм Euro 6 модели почти поголовно с треском провалили проверку. Пришлось даже временно ввести коэффициент, допускающий превышение токсичности по сравнению со стендовыми испытаниями в 2,1 раза. И все равно часть новых моделей задержалась с выходом на рынок из-за экстренных доработок, продажи других приостановили до модернизации систем очистки отработавших газов. Повод выдохнуть и подвести промежуточные итоги? О нет, экологи только начали. С 1 января 2020 года допуск по разнице выбросов между беговыми барабанами и реальным движением сокращают до 50%. Так что перспективным автомобилям уложиться в стандарт, обозначенный Euro 6d, будет ох как непросто…

А тут еще проблемой загрязнения воздуха всерьез занялись независимые организации. Как в свое время комитет Euro NCAP краш-тестами обратил внимание на пассивную безопасность, так теперь контора AIR добровольно решила контролировать выбросы оксидов азота в условиях исключительно городского движения. По результатам испытаний машине присваивают литерный индекс (похожий на класс энергоэффективности бытовой техники) – от чистого А (зеленый цвет) до самого вредного Е (красный). И опять сюрприз: дебютные тесты отправили в опасную категорию даже иные маленькие ситикары с миниатюрными моторами, даунсайзинг провалился.

Вот и получается, что двигателистов проучили шоковой терапией. Всего за четыре года автопром испытал такую встряску, какая за время ужесточения традиционных норм Euro не случалась ни разу. Экологическая навеска мотора стала едва ли не самым сложным компонентом: двухконтурные системы рециркуляции, сажевые фильтры, селективная нейтрализация с впрыском мочевины, накопители вредных частиц… Поэтому не стоит удивляться четкому тренду на электрификацию всего и вся – вкладываться в разработку перспективных ДВС на фоне экстремальных призывов к их полному запрету и проблем с сертификацией желающих все меньше. Проще пойти по пути наименьшего сопротивления.

И вроде радоваться надо – воздух на планете станет чище. Беда в том, что история выходит однобокой. В рассчитанной на традиционные двигатели системе координат гибриды да электрокары и правда выглядят безвредными. При этом косвенное и прямое влияние на экологию утилизации батарей, сопутствующей химической промышленности и энергетики эксперты обсуждают вяло, почти не принимая это в расчет. Не поздно ли будет, когда окончится пляска на костях ДВС? Впрочем, России до всяких Euro 6, WLTP и RDE еще очень далеко – до нас не докатились даже отголоски взрывной волны, встряхнувшей Европу. Но готовиться к встрече уже пора.