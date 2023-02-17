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Какой размер подходящий?

Сколько лошадиных сил нужно для автомобиля? В продолжение всей истории развития автомобильной промышленности ответ на этот вопрос был только один – чем больше, тем лучше. Но долго ли гонка будет продолжаться? И имеет ли размер значение сейчас?

Гонка за количеством «лошадок» стартовала сразу после изобретения автомобиля. Если мощность двигателя внутреннего сгорания, установленного на Benz Patent-Motorwagen в 1885 году, была менее 1 л.с. (в патенте указано 2/3 л.с., но исследования говорят, что реальная мощность составляла 0,9 л.с.), то, например, Ford T обладал уже 20 сильным агрегатом… Кстати, именно Генри Форду приписывают слова: «Автогонки начались через 5 минут после того, как был построен второй автомобиль».

Настоящий бум роста мощности наблюдался в послевоенные годы: развивались технологии, у покупателей появились деньги, и всем хотелось стать чуточку быст­рее. Но и тогда мощность моторов была смешной по нынешним временам. К примеру, Porsche 356 имел всего 40 л.с., и даже легендарный Porsche 911 в середине 1960 х годов обладал двигателем мощностью 130 л.с. Да-да, тогда нереально крутые спортивные машины имели табун лишь из 130 «лошадок». А сейчас некоторые современные электрокары выдают уже больше 700–1000 л.с., но это никого не удивляет. Мол, так и должно быть.

А вы уверены, что обычному автомобилю действительно требуется 1000 л.с.? Не тому, который создан для гонок, а самому обыкновенному, для поездок от дома до работы. На мой взгляд, сегодня машине нужно ровно столько мощности, сколько позволяет водителю чувствовать себя в безопасности и ехать по шоссе без страха, что вот-вот «полетят клапаны и вкладыши».

Представьте, что у вас автомобиль с двигателем мощностью 2000 л.с. Быст­ро вы сможете ездить на нем по Москве с ограничением 60 км/ч и камерами, установленными на каждом перекрестке? Напоминаю, что за повторное превышение на 60 км/ч вы получите квитанцию на 5000 рублей. И за сутки при желании сможете привезти себе пару десятков таких штрафов.

Выехать за город и оторваться на полную катушку? Однако камеры никто не отменял даже на платных автобанах, где можно ехать максимум со скоростью 130 км/ч. Ну хорошо, плюс 20 км/ч, на которые не штрафуют, – итого 150 км/ч, не больше. Так что в 99,9% случаев из 2000 «лошадей» вы будете использовать в лучшем случае десятую часть. А куда девать остальные? Уплачено ведь за весь «табун»!

Поэтому сейчас при покупке автомобиля не надо смотреть на такую характеристику, как максимальная скорость. Ибо жесткие ограничения властей в области безопасности дорожного движения просто не позволят машине набрать ее. Мало того, и автопроизводители начали борьбу против «максималки». Если раньше многие компании устанавливали лимит на отметке 250 км/ч, то в последние годы появилась новая тенденция – ограничитель на 180 км/ч. А 180 км/ч (ну по крайней мере, согласно официальным данным) может набрать даже Lada Granta с мотором, выдающим 106 л.с.

Так что мой совет: выбирая автомобиль, не смотрите на цифры максимальной мощности или скорости. И даже время разгона 0–100 км/ч не так важно. Если вы ездите по городу и шоссе, то для компактного кроссовера вполне хватит 150 л.с., а для небольшого седана и 130 будет за глаза. Важнее то, как автомобиль ведет себя в повседневной эксплуатации. То есть какие характеристики у двигателя на средних оборотах, как настроена связка с коробкой передач и, самое главное, как всем этим распоряжается прокладка между рулем и сиденьем.

Поэтому не слушайте советы друзей, которые говорят, что двухлитровым бывает только пакет сока, и не доверяйте словам менеджеров в автосалонах. А просто берите автомобиль на тест-драйв, пробуйте и сравнивайте (и читайте журнал «Автопанорама» – тут вас не обманут). Если вы поняли, что какая-то модель вам нравится, то ее и берите. И неважно сколько у нее «лошадей» под капотом.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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