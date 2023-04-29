Как и на рынке легковых автомобилей, в коммерческом сегменте ушедших игроков из недружественных стран замещают китайцы и отечественные производители

Свято место пусто не бывает. И тенденции по замене прежних, хорошо известных игроков на джокеров из КНР становятся все более заметными на рынке коммерческого транспорта.

В начале прошлого года санкции с особой силой обрушились на российский рынок грузовиков: принятые весной 2022 года санкционные пакеты Евросоюза отдельной строкой предусматривают полную остановку экспорта в Россию грузовиков и спецтехники. Согласно этим рестрикциям, в феврале – апреле остановили производство на всех площадках в России и прекратили импорт новых автомобилей и оригинальных запасных частей почти все ведущие европейские, а также японские и корейские производители грузовых автомобилей: Volvo Trucks, Daimler Truck AG, Scania, MAN Truck & Bus, Mitsubishi Fuso, Isuzu, Hyundai. А ключевые российские предприятия, связанные с выпуском грузовиков, попали под ожесточенный санкционный огонь. Например, с КамАЗом отказались работать такие поставщики компонентов, как Cummins (США), германский производитель коробок передач ZF, поставщик топливной аппаратуры Bosch и другие. Потеряла доступ к комплектующим, импортируемым из недружественных стран, и «Группа ГАЗ».

До введения санкций ушедшие с российского рынка зарубежные компании контролировали около трети всех продаж грузовиков в РФ, освободившие ниши начали активно заменять традиционные российские производители вместе с китайскими брендами. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2022 год в России в общей сложности было продано 84,2 тыс. грузовиков, что на 15% ниже, чем в 2021 году. Лидером остается КамАЗ с показателем 31,5 тыс. машин, его доля в 2022 м увеличилась до 37% (в предыдущем году она составляла 35%).

Более существенно увеличили свою долю китайские производители. Вслед за КамАЗом уверенную вторую позицию в общем рейтинге продаж держит китайская марка Shacman, которой в 2022 году удалось продать 9,7 тыс. грузовых автомобилей, что почти в три с половиной раза превышает показатель предыдущего года. В результате компания получила долю рынка в 11,5%, в то время как годом ранее она составляла 2,5%.

Третье место на российском рынке грузовиков удерживает ГАЗ (5,3 тыс. проданных машин, доля 6,4%). Затем идет «Урал» (5,1 тыс., доля 6,1%), шестое место досталось белорусскому МАЗу (4,3 тыс., доля 5,2%). Далее в списке самых продаваемых грузовиков года значатся китайские бренды FAW (4,5 тыс.), HOWO (3,7 тыс.), JAC (2,5 тыс.), Sitrak (3,4 тыс.).

Что касается модельного рейтинга, то наибольшим спросом сейчас пользуются такие грузовики, как КАМАЗ 43118 и КАМАЗ 65115, в 2022 м было продано 11,3 тыс. таких машин (доля рынка 23,7%), из китайских автомобилей – грузовики Shacman SX3258 и SX3318 (7,6 тыс.), FAW CA3310 (3,7 тыс.).

Стоит признать, что в целом ситуация на российском рынке грузовиков оказалась не столь критична, как ожидалось поначалу. Производители и потребители адаптируются к новым условиям. В настоящее время на российском рынке грузовиков усиливается схватка между российскими и китайскими производителями. Отечественная продукция пока выигрывает более доступной ценой, а также налаженным сервисным обслуживанием. В то время как китайские модели по ряду технических характеристик и функционалу обгоняют продукцию российских брендов.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) ситуация в минувшем году оказалась более сложная. Традиционные лидеры – прежде всего ГАЗ и УАЗ – ранее контролировали здесь порядка половины всего рынка. А, например, американскому бренду Ford принадлежала примерно четверть рынка. Сильные позиции были также у немцев (Volkswagen, Mercedes-Benz), французов (Peugeot, Citroen), корейцев (Hyundai). Но все эти производители поддержали санкции и остановили продажи своих авто в РФ.

В результате нехватки поставок рынок легких коммерческих авто в 2022 году пострадал довольно ощутимо: по данным «Автостата», по итогам 2022 года продажи здесь упали на 47% до 75,2 тыс. Лидером остается российский ГАЗ, который сумел произвести 37,8 тыс. авто, увеличив долю рынка с прежних 43 до 50%. Второе место занимает УАЗ (13,3 тыс. авто, доля 17%). В модельном рейтинге первую позицию с большим отрывом занимает «Газель Next», которой принадлежит свыше четверти (27%) рынка. При этом модель имеет почти трехкратный отрыв от ближайших конкурентов – ГАЗ 3302 и УАЗ 3909. В целом же девять из десяти самых продаваемых сейчас моделей LCV являются представителями отечественных брендов (четыре из них относятся к Ульяновскому автозаводу, три – к Горьковскому, две – к АвтоВАЗу).

В текущем году драйвером развития продаж легких коммерческих автомобилей в России призваны стать новые производственные проекты. В частности, в декабре 2022 года компания «Соллерс» представила свой новый модельный ряд легких коммерческих автомобилей, которые она планирует выпускать в Татарстане после ухода своего прежнего партнера Ford. Речь идет о моделях Sollers «Атлант» и «Арго», серийный выпуск которых уже начался. В основе их конструкции лежат разработки китайской JAC, но в ближайшее время производитель обещает высокий уровень локализации. По словам представителей «Соллерс», до конца года компания намерена реализовать 900 новых автомобилей. Прогноз выпуска на ближайшие 2–3 года составляет 30 тыс. машин (с учетом локализации сварки и окраски к концу первого квартала 2023 года). А в течение пяти лет ежегодный объем производства запланирован на уровне 50 тыс. авто, в перспективе «Соллерс» ставит перед собой цель занять 40% российского рынка LCV.

Интерес участников рынка вызывают и другие производственные проекты: в частности, отмечено внимание КамАЗа к сегменту среднетоннажных грузовиков. В прошлом году КамАЗ запустил продажи перспективной среднетоннажной модели «Компас». До этого сегмент был представлен японской продукцией Isuzu, Fuso и Hino, российских аналогов как таковых не было, кроме ГАЗа, но эти машины характеризовались меньшей грузоподъемностью. Участники рынка убеждены, что если модель «Компас» будет хорошо локализована, то она сможет составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям, поскольку у производителей из КНР нет такой широкой сети сервисного обслуживания в России.