Одна из мер, призванных поддержать российский авторынок, – параллельный импорт. Но действительно ли он поможет и кому? Вопрос неоднозначный

И.М.: В нынешней ситуации, когда автомобильный рынок просел в несколько раз, причем и первичный (прогноз на 2022 год – минус 50–60%), и вторичный (здесь падение меньше, около 20%), предложенный чиновниками параллельный импорт представляется многим как полезная и своевременная мера.

Что означает эта «параллель»? Тем, кто везет в страну товары определенных категорий, теперь не нужно получать разрешение производителя или официального дистрибьютора. В перечень попали некоторые бренды автомобилей (Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack) и ряд производителей запчастей. Тем самым правительство рассчитывает избежать дефицита и насытить рынок автомобильными компонентами (в первую очередь).

Но почему раньше никто не говорил о параллельном импорте? Его запрет лоббировали официальные дистрибьюторы и производители автомобилей иностранных марок. Разумеется, в целях заботы о безопасности машин и их владельцев, а также борьбы с контрафактом. Отчасти это так, но есть и еще одна причина: компании просто избавлялись от нежелательных конкурентов и могли держать достаточно высокие цены. Мне рассказывали, что некое стекло для японских автомобилей, произведенное на нашем Борском заводе, с клеймом производителя стоило 25 тыс. рублей, а без оного клейма – 16 тыс.

Система работала жестко, я помню даже несколько серьезных уголовных дел, которые возбуждались по требованию дистрибьюторов против тех, кто пытался заниматься параллельным импортом. Это, с одной стороны. С другой – дистрибьюторы действительно работали неплохо, и перебоев с поставками автомобилей и запчастей не возникало.

А.Ч.: Вмешаюсь и попрошу не путать параллельный импорт с серым, а главное, с поставками неоригинальных запчастей. Известно, что в мире существует великое множество производств, делающих фильтры, приборы, шарниры и прочие комплектующие, которые очень хорошо подходят к самым именитым автомобилям. Но производитель последних заинтересован, чтобы покупали именно его детали. Или которые он одобрил. И поставил то самое клеймо. С «чужими» можно запросто слететь с гарантии.

Вот с такими запчастями ситуация какой была, такой и осталась, и разрешение параллельного импорта здесь ни при чем. Хотите на свой страх и риск закупиться в Азии рулевыми наконечниками «ноунейм» – пожалуйста. Но никакое правительство вам при этом гарантию не поддержит. Его постановление говорит вот о чем: покупайте детали Bosch или машины Tesla, ввозите в Россию и продавайте, не спрашивая разрешения. Теперь – можно! Гарантии, правда, и в этом случае не будет. Разве что от того, кто привез товар, а не произвел.

И.М.: Если цены на запчасти в среднем за весну выросли на 31%, то оригинальные детали дорожали куда быстрее: по данным агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), почти на 100% (то есть вдвое). К тому же запасы комплектующих на складах сокращаются, их осталось на 3–4 месяца работы, а по некоторым позициям уже ощущается острый дефицит.

Не до жиру. И не до заботы об интересах автопроизводителей. Сейчас важнее обеспечить свое­временное, качественное и доступное техническое обслуживание машин, которые уже ездят по стране. Поэтому запчасти должны быть, и это главное. А оригинальные они или нет уже второй вопрос. Это, между прочим, понимают и дистрибьюторы.

Дилеры, не все, но многие, осваивают каналы альтернативных поставок. Раньше это в основном касалось запчастей для негарантийного ремонта, а теперь – для всех видов. Уже много лет назад были созданы большие хабы запчастей в тех странах, где параллельный импорт разрешен. Нам более всего известен тот, что в Арабских Эмиратах. Но пользовались его услугами с большой осторожностью (хотя детали там были дешевле, чем у наших дистрибьюторов), поскольку их ввоз в Россию запрещался. И, если сейчас такая возможность появится, это очень поможет и рынку, и владельцам автомобилей.

А.Ч.: То есть вывод такой: как ни называй импорт деталей для машин, продающихся в России, поможет он разве что на рынке обслуживания уже проданных автомобилей. Никакого отношения к запуску остановленных производств параллельный импорт не имеет. Ну что, Volkswagen или Lada повезут на сборочные конвейеры детали, не спрашивая разрешения… у кого? У себя?

Тут, впрочем, еще одно препятствие. Россия входит в Таможенный союз. И по его техническому регламенту параллельный импорт… запрещен! Конечно, можно счесть это формальностью, но правила Cоюза превалируют над национальными. Так что, пока это противоречие не будет разрешено или пока, скажем, другие члены Таможенного союза не допустят параллельный импорт, едва ли можно рассчитывать на большие поставки без разрешения владельцев торговых марок. Хотя всегда остается еще ввоз частными лицами, всевозможное посредничество и так далее…

Еще могу вспомнить, как когда-то давно ЗИЛ купил партию свечей то ли в Иране, то ли в Индии. Они были с маркировкой (настоящей) одной очень известной фирмы и стоили невероятно дешево. Только холодной российской зимой эти свечи дружно отказали. Потому что предназначены были для куда более мягкого климата… Так что не все альтернативные каналы могут оказаться полезными.

И.М.: Вспомним, что параллельным импортом можно ввозить и новые машины. Но, во-первых, не совсем понятно, по какому принципу составлен список. Почему туда попали Tesla (марка никогда в Россию официально не ввозилась), GMC (спросом у нас никогда не пользовалась) или Rover (производство прекращено еще в 2005-м)? И почему в списках нет BMW, Mercedes-Benz, Audi? Очевидно, только потому, что они приостановили работу, но официально об уходе не заявили.

Во-вторых, на дефицит машин легализация параллельной схемы серьезно повлиять не сможет. Да, вы можете заказать дилеру любой автомобиль, но в Россию он поедет дальним, кружным путем, сменит нескольких владельцев в разных странах. Дилеру придется делать то же, чем обычно занимался дистрибьютор: получить одобрение типа транспортного средства на партию машин, оплатить таможенную пошлину, утилизационный сбор и т.д., но уже без разрешения правообладателя.

И все эти хлопоты неминуемо скажутся на ценах. Автомобиль станет значительно дороже – в полном соответствии с пословицей про телушку за морем. Что допустимо для покупки разных Bentley, Jaguar или Land Rover, не прокатит с покупателями Kia: понятно, что массовые, бюджетные машины так никто не повезет.

Поэтому проблему тотального дефицита автомобилей, судя по всему, параллельный импорт не решит, поскольку схема эта не позволит обеспечить поставки в промышленных объемах. К тому же, учитывая стоимость дополнительных посреднических услуг, серый ввоз вряд ли снизит стоимость машин по сравнению с импортом через официальных дистрибьюторов и уж тем более по сравнению с местным произ­водством. Да и вообще, после того как ситуация снова придет в норму, думаю, положение о разрешении параллельного импорта будет отменено.

А.Ч.: А я надеюсь, что оно не просто будет отменено, а уступит место другим постановлениям. Все же понимают, что в попытках насытить рынок сейчас на фоне параллельного импорта возникнут всевозможные схемы с ввозом машин физическими лицами, со странными маршрутами поставок и прочее. Противодействовать параллельному импорту наверняка начнут крупные производители машин и комплектующих. Представьте, некий дилер Х приходит на завод марки Y и просит продать ему не 50 машин, а сразу 500. Полагаю, у марки возникнут вопросы…

А ведь на самом деле на нашем рынке сегодня дефицит не только деталей и автомобилей, но и покупателей. Которых совершенно обоснованно не устраивают цены. И вот в такой ситуации я бы всеми силами стимулировал производство комплектующих в России – чтобы запустить автозаводы. И снял бы все препоны, снизил или обнулил пошлины на ввоз любых иномарок. Хотя бы на время. Чтобы к нам успели завезти всякие интересные машины (не только с правым рулем). И чтобы местные заводы в опасении потерять место на рынке приложили максимум усилий, нашли поставщиков и вернулись к работе. Грубо говоря, ввоз запчастей запретить (ну ладно, кроме электроники); автомобилей – разрешить без ограничений.

Вам эти меры кажутся популистскими или наивными? А по-моему, они ничуть не хуже, чем разрешение то ли параллельного, то ли серого импорта.

