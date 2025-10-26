Повседневная жизнь за рулем сопровождает нас десятками советов, «мнений» и стереотипов, которые часто передаются из уст в уста, но очень редко подтверждаются реальностью или наукой

Сколько раз мы слышали о том, что электромобили легко загораются или что машины с автоматом потребляют больше топлива? Однако технологии развиваются, научные знания накапливаются, а статистические данные таких организаций, как Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) и Национальный институт безопасности дорожного движения США (IIHS), постоянно доказывают, что все эти мифы и заблуждения не очень-то соответствуют действительности.

Давайте рассмотрим некоторые из них — к примеру, что электромобили часто горят. Широко распространено мнение, что электромобили более подвержены возгоранию, но что на самом деле является правдой? Многолетним опытом эксплуатации сотен тысяч электромобилей доказано, что они менее подвержены возгоранию по сравнению с машинами с двигателем внутреннего сгорания. По данным федерального агентства США, у обычных автомобилей частота возгораний в расчете на их количество в несколько раз выше. Кроме того, электрические модели оснащены сложными системами управления температурой и защитой аккумулятора. Да, когда они загораются, тушить их сложнее, но это не значит, что такие случаи происходят часто.

Еще одно общепринятое заблуждение. Автоматические коробки передач потребляют больше топлива. Мнение о том, что они увеличивают расход топлива, берет свое начало в старых моделях с низким передаточным числом и гидротрансформаторами. Однако современные коробки передач, будь то классические или с двойным сцеплением (с шестью, семью и более передачами), или с бесступенчатой трансмиссией (CVT) достигли такой степени развития, что нередко оказываются более эффективными, чем механические. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), большинство наиболее экономичных автомобилей на мировом рынке оснащены автоматическими коробками передач. В реальных городских условиях, где мы ежедневно сталкиваемся с транспортным потоком, выбор автоматической коробки передач не только снижает расход топлива, но и обеспечивает более спокойную езду и меньшую физическую усталость водителя. И добавляет безопасности, поскольку позволяет постоянно держать обе руки на рулевом колесе.

И, конечно, нельзя пройти мимо этого заявления. Мы его часто слышим. Маленькие автомобили опасны. И опять же сегодня размер машины не обязательно определяет уровень ее безопасности. Современные модели B- и даже А-класса получают высокие баллы за защиту водителя и пассажиров и 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP. Наличие современных систем помощи водителю — таких, как система автономного экстренного торможения (AEB), делает малолитражные автомобили безопаснее многих старых и более крупных моделей. Все твердо уверены в том, что дизельные моторы экономичнее. А литр дизельного топлива по-прежнему дешевле, чем бензин. Хотя в наши дни общая стоимость использования дизельного автомобиля не всегда ниже. Дизельные двигатели влекут за собой более высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Так что для водителей, проезжающих менее 25?000 км в год, современные бензиновые или гибридные модели во многих случаях являются более экономичными вариантами.

Вам всем наверняка встречались любители ехать в темное время без света. Вот от таких и пошла легенда, что дневных ходовых огней достаточно для ночной езды. Но дневные ходовые огни (ДХО), которые часто включаются автоматически при запуске двигателя автомобиля, вовсе не предназначены для освещения дороги в ночное время. Правила дорожного движения требуют включения обычных фар после захода солнца или в условиях плохой видимости. Исследования показывают, что правильное использование фар в ночное время может снизить количество аварий, особенно на второстепенных дорогах, на 30%.

