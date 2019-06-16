С росчерком пера премьер-министра Дмитрия Медведева владельцы доработанных автомобилей обрели надежду выйти из тени. Но, похоже, это лишь призрак свободы и легализация тюнинга в России по-прежнему останется вопросом весьма хлопотным. Если не сказать больше – риторическим…

Открываем официальный сайт Правительства России и в свободном доступе находим исторически важный документ, витиевато озаглавленный по всем правилам чиновничьего канцелярита. Постановление № 413 «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Каково загнули, а? Видимо, испугавшись собственного громоздкого слога, законотворцы тут же пояснили для обычных людей: «До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для авто­владельцев. Подписанным постановлением такой порядок утвержден».

Приятно, когда чиновники признают собственные ошибки и, что еще важнее, стараются исправить промахи. Ведь с тех пор, как гаишники в 2016 году начали охоту за нестандартными машинами, в зоне риска оказались едва ли не все разновидности тюнинга: от банального в наших краях газобаллонного оборудования или внедорожных лебедок, больших колес и силовых бамперов до безобидных пластиковых накладок и мониторов в салоне – детям мультики показывать. Автомобилисты негодовали на просторах Интернета, собирались на акции протеста, но поделать ничего не могли: формально за любые доработки, неодобренные заводом-изготовителем, грозит аннулирование регистрации до устранения нарушений. Одни уповали на везение, ездили на свой страх и риск, другие пытались найти специализированные фирмы, готовые за солидную мзду «порешать вопрос». Но успешно пройти через бюрократический ад удавалось лишь единицам – особо упорным водителям с толстым кошельком и железными нервами. Причем все понимали: порядок в области тюнинга навести надо, исключив появление на дорогах заведомо опасных машин. Вот только дело это оказалось непростым, на разработку норм ушло несколько лет, да и приняли их не с первого раза.

И вот – избавление? Увы, сбрасывать камуфляж и не сторониться экипажей ДПС водителям нестандартной техники рано. Постановление № 413, если разобраться, мало похоже на «дачную амнистию» или индульгенцию. Правительство ограничилось полумерами и по факту не сильно изменило положение вещей. Хотя на бумаге все выглядит гладко. Как минимум, подробно описан процесс. Сначала следует обратиться в лабораторию за экспертным заключением о допустимости конкретного вида тюнинга для вашего автомобиля. Затем заверенные специалистами документы надо отнести на согласование в ГИБДД (причем машину предоставлять не требуется). Если оно получено, можно начинать работы, после которых из сервиса снова придется заехать в лабораторию на проверку. Испытания выдержаны успешно? Едем на техосмотр и снова в госавтоинспекцию, причем дважды: показать финальный результат, а потом за обновленным свидетельством о регистрации и ПТС.

Подвох в том, что законопослушный гражданин рискует споткнуться уже в начале пути. По самым оптимистичным оценкам, сертифицированных лабораторий в стране наберется едва ли два десятка, причем большинство расположено в районе столицы и, более того, далеко не все существуют физически – некоторые лишь в реестре. Решив же проблемы логистики, приготовьтесь к утомительному диалогу с ГИБДД. Причины возможного отказа вроде бы прописаны четко, однако среди них есть как очевидные (уничтожение VIN-кода или машина в розыске), так и спорные. Запрещено, к примеру, увеличение массы или базы без согласования с производителем, замена кузова или его частей, которые «не предусмотрены маркой транспортного средства». Под эти расплывчатые пункты можно подвести многое. Затем испытания – чтобы избежать фиктивных проверок, протоколы тестов должны вносить в специальную базу. Вот только заработает она к 1 января 2020 года, а постановление № 413 вступает в силу уже с июня… В документе на этот счет сделаны оговорки, но по факту полгода переходного периода, похоже, станут смутным временем.

Иными словами, сейчас правительство словно намекнуло миру тюнинга: мы видим проблему, работаем, но на серьезные шаги пока не готовы. Прогресс, безусловно, есть – появился четкий план действий, легализация доработок на круг должна стать дешевле (по первым подсчетам, получится уложиться в 10–15 тыс. руб­лей). Вот только узаконить внедорожную или спортивную подготовку, а также, допустим, бронирование частнику по-прежнему будет затруднительно. Наверняка столкнутся с проблемами и автошколы, которым нужны машины с дополнительными педалями. То есть заметного ослабления гаек ждать не стоит.

Впрочем, с окончательными выводами повременим. Следующий ход – за МВД, которое к вступлению постановления № 413 в силу должно подготовить регламент с описанием деталей и сроков процесса легализации доработок. Именно этот документ прояснит реальное отношение гаишников к происходящему. Надеемся, власти и в этом случае отважатся на диалог с водителями, а не отгородятся от жизненных реалий забором устаревших запретов. Ведь суровые законы и внимательное отношение к безопасности не мешает, к примеру, Германии или США успешно культивировать кастомизацию как часть автомобильной культуры. А в России ясно пока только одно – с нестандартным автомобилем жить спокойно не получится.