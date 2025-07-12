"Тюнинг. Обзор за июнь 2025"

CHELSEA TRUCK CO. & KAHN DESIGN

Defender 90 Concept 001

Британское ателье Chelsea Truck Co. c «домашней» дизайн-студией Kahn не разменивается по мелочам и работает только с тремя иконами офф-роуда — Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-Class и, конечно, Land Rover Defender. Работает настолько тщательно, что проводит обкатку новых тюнинг-пакетов на прототипах. Defender 90 Concept 001, созданный на базе «дефа» актуальной серии L663, как раз из их числа. Афзал Кан, босс компании, решил добиться визуального нокаутирующего эффекта простыми, но действенными методами. Придать внедорожнику более брутальный вид помогают черные 20 дюймовые кованые диски Hammerhead RS и «зубастые» покрышки с 33 дюймовым внешним диаметром. С такой «обувью» не обойтись без огромных расширителей колесных арок. Как и нижняя часть кузова, они окрашены устойчивой к повреждениям матовой краской с 3D-текстурой. Не остаются незамеченными карбоновые вставки в бампере, капот с улучшенной аэродинамикой и блестящие накладки на кожухе запаски, висящей за «кормой». Интерьер вручную обшит высококачественной черной кожей с темно-голубым кантом. Достаточно оснований, чтобы заменить эмблемы Land Rover на логотипы тюнинг-ателье?

URBAN AUTOMOTIVE

Mercedes-Benz G-Wagon W465 Widetrack & Aero Kit

Все-таки среда многое значит. Милтон-Кинс, где находится штаб-квартира Urban Automotive, мало того, что один из немногих молодых (основан в 1967 году) городов Великобритании, так его визитной карточкой является сеть внутренних скоростных шоссе. Логично, что «Гелик» W465, прошедший трансформацию в ателье, известном своим пристрастием к карбону, получил сверхтехнологичную спортивную униформу. Качество ее «пошива» с усовершенствованием производственного процесса вышло на новый уровень, соответствующий премиум-стандартам швабской марки. Боди-кит представлен в двух вариантах — бескомпромиссном Widetrack из более чем 40 компонентов и чуть менее агрессивном Aero. В обоих случаях доступны потрясающе эффектные бамперы с решетками в виде сот, капот с двумя фронтальными «ноздрями» для забора воздуха и «жабрами» для его отвода после прохода через «топку» моторного отсека, а также светодиодная люстра и спойлер в виде ласточкиного хвоста на крыше. Разумеется, Widetrack, как следует из названия, положены еще и расширители колесных арок плюс — по умолчанию — эксклюзивные 23 дюймовые легкосплавные колесные диски UV-7 от известной американской компании Vossen. Да, юбилейный 30 й проект в истории Urban Automotive получился на славу.

MXTREM AUTOMOBILI

Maverick

А им летать охота! «Им» — это тюнингерам из Mxtrem Automobili. О компании известно лишь, что это европейский стартап. Тут явно не обошлось без технологии скрытности стелс. Очевидно одно: к авиационной тематике Mxtrem Automobili неравнодушна. Доказательство тому — пилотный проект компании по трансформации Chevrolet Corvette текущего поколения С8. Ощетинившаяся дефлекторами носовая часть, стреловидные крылья над задними колесными арками, пара вертикальных килей на «корме» со стилизованными соплами турбореактивных двигателей уже настраивают на боевой лад. А как вам четыре ракеты по бокам кузова-фюзеляжа?! В двухместном кокпите, помимо руля в форме штурвала на напольной консоли, имеется джойстик в виде ручки управления истребителем и закрытый красной крышкой-предохранителем тумблер — видимо, для активации бортового вооружения. Не забыты даже скобы для катапультирования на подушках сидений-ковшей! В качестве платформы Mxtrem Automobili готова использовать одну из трех версий Corvette С8 на выбор, включая Z06 c 670 сильным V8 и полноприводную E-Ray с гибридной силовой установкой. При этом обещано, что все планируемые к выпуску 12 экземпляров спорткара будут отличаться друг от друга. Интересно, окажется ли среди покупателей Том Круз, сыгравший в фильме Top Gun аса с позывным Maverick?

MANSORY

Audi RSQ8 facelifted

Audi прошлым летом представила рестайлинговый RSQ8 и его «сверхгорячую» версию performance. Для спецов Mansory это лишь повод предложить свое видение сверхмощного «окольцованного» кроссовера. Даже в нескольких вариантах — просто агрессивном и экстремальном. Старый, добрый карбон, разумеется, в помощь. Из него выполнено множество элементов, включая «маску» радиаторной решетки, передний бампер с интегрированными полосками дополнительных дневных ходовых огней, капот, накладки на боковины, эффектное антикрыло-биплан и диффузор с центральным трапециевидным кластером из трех выхлопных патрубков. Кроме того, на выбор предлагается множество моделей литых и кованых колесных дисков оригинального дизайна, в том числе с желтыми акцентами. В обивку такого же яркого цвета может быть затянут весь салон. Но тюнингеры из баварского Бранда к тому же предложили три варианта форсировки 4,0 литрового наддувного V8. Самый «злой» предполагает среди прочего замену турбонагнетателей и интеркулера на более производительные, установку новых впускного коллектора, выхлопной системы с «ампутированными» катализаторами и перепрошитого блока управления двигателем без ограничителя «максималки». У стокового RSQ8 performance она достигает 305 км/ч, тогда как разгон 0–100 км/ч занимает 3,6 с. Но это при 640 л.с. и 850 Нм тяги. Пакет Р1000 от Mansory доводит эти показатели до сумасшедших 986 л.с. и 1250 Нм!